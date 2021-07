Cetraro y Déborah Rodríguez serán los abanderados de Uruguay en los JJOO de Tokio 2020

El Comité Olímpico Uruguayo (COU) designó al remero Bruno Cetraro y a la atleta Déborah Rodriguez como abanderados de la delegación que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que comienzan el día 23 en medio de la pandemia de covid-19 y con estadios sin espectadores, de acuerdo a la decisión que adoptaron este jueves el gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional.

El presidente Julio César Maglione confirmó a Referí la nominación de ambos deportistas, tras aprobar en la reunión del directorio que se celebró este jueves de tarde.

Por primera vez en Tokio 2020 habrá dos abanderados, un hombre y una mujer. Hasta Río cada comité elegía un solo deportista por país que portaba la bandera en el desfile inaugural, uno de los eventos más importantes del deporte mundial que por primera vez se realizará sin el entorno que brinda el público en las tribunas.

Camilo dos Santos

Cetraro y Klüver

Para el remo y el atletismo será la quinta vez en la historia que tendrán un abanderado olímpico. Son los dos deportes que más veces compartieron ese privilegio. Los otros que portaron la bandera en la ceremonia inaugural fueron básquetbol y vela en tres ocasiones cada uno, natación y ciclismo dos y tenis uno.

Los dirigentes entendieron que Cetraro debía recibir este honor porque es medallista panamericano (luego le quitaron la presea a Uruguay por un error administrativo) y abanderado en la clausura de esos mismos juegos de Lima 2019. Además, logró tres medallas de bronce en los Odesur de Cochabamba 2018.

Cetraro, de 23 años, es uno de los deportistas uruguayos más destacados en la actualidad, a pesar de llevar tres años compitiendo en la elite. El joven remero forma parte de uno de los proyectos más ambiciosos que tiene Uruguay, bajo el trabajo del entrenador argentino Osvaldo Borchi.

Cetraro integra el doble par con Felipe Klüver e irán a Tokio 2020 en busca de un diploma olímpico. Para ello necesitan culminar entre los ocho primeros.

Por su parte, Déborah Rodríguez fue elegida porque nunca había recibido esta distinción, informaron desde el COU, y es una de las cuatro deportistas uruguayas de la delegación uruguaya.

Camilo dos Santos

Déborah Rodríguez

La atleta va por sus terceros Juegos Olímpicos, tras participar en Londres 2012 (culminó en la 28° ubicación entre 43) y Río 2016 (41° entre 65). De acuerdo al palmarés que tomó el directorio del COU para su designación, en una década en la elite del atletismo, entre sus actuaciones tiene tres medallas de oro a nivel de Juegos Odesur (dos en dos en Santiago 2014 y una en Lima 2019), y dos medallas de bronce a nivel panamericano en Toronto 2015 y Lima 2019.

Para los Juegos de Tokio por primera vez se elige una pareja por país. Hasta Río 2016 el abanderado era un deportista.

Cetraro: "Es un sueño que tenía desde pequeño y que puedo hacer realidad"

Apenas confirmada su designación como abanderado olímpico, Cetraro dijo a Referí: "Ser abanderado es un honor muy grande. Poder llevar el Pabellón Nacional en la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 será muy especial porque son mis primeros Juegos. Es un sueño que tenía de pequeño, que puedo hacer realidad".

Camilo dos Santos

Cetraro, el entrenador Borchi y Klüver

El remero, que desde hace un mes y medio entrena en el exterior, primero en la altura de México y ahora en España, explicó: "Me comentaron ayer (miércoles) que podía suceder esto, pero no me podía adelantar hasta que se confirmara y quería esperar a que estuviera 100% seguro. Lo voy a disfrutar como lo que significa, algo especial que queda grabado para toda la vida".

Cetraro, Kluver y el entrenador Borchi viajarán el el próximo jueves desde España a la sede de los Juegos Olímpicos.

Finalmente el remero comentó: "Son unos Juegos especiales por la pandemia, pero van a ser mis primeros juegos y los voy a disfrutar con todo".

¿Quiénes tomaron la decisión?

La decisión fue adoptada este jueves de tarde en la reunión del directorio que preside Julio César Maglione y que integran Washington Beltran, Julio Pérez, Marcelo Filipeli, Gustavo Coll, Ruben Marturet, Julio Noveri, Jorge Rosales, Hugo Grossi, Líber García, Gabriela Fernández, Roberto Miglietti y Rodolfo Collazo.

Desde 1932, cuando se designó al primer abanderado para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, estos fueron los deportistas que recibieron la distinción de portar el Pabellón Nacional.

Año Abanderado Deporte Los Ángeles 1932 Guillermo Douglas remo Berlín 1936 Leandro Gómez Harley básquetbol Londres 1948 Hércules Azcune atletismo Helsinki 1952 Estrella Puente atletismo Melbourne 1956 Héctor Costa básquetbol Roma 1960 Luis Aguiar remo Tokio 1964 Ruben Etchebarne ciclismo México DF 1968 Ana María Norbis natación Munich 1972 Darwin Piñeyrúa atletismo Montreal 1976 Miguel Margaleff ciclismo Los Ángeles 1984 Carlos Peinado básquetbol Seúl 1988 Jesús Posse remo Barcelona 1992 Ricardo Fabini vela Atlanta 1996 Marcelo Filippini tenis Sídney 2000 Mónica Falcioni atletismo Atenas 2004 Serrana Fernández natación Beijing 2008 Alejandro Foglia vela Londres 2012 Rodolfo Collazo remo Río 2016 Dolores Moreira vela Tokio 2020 Bruno Cetraro y Déborah Rodríguez remo / atletismo

La delegación olímpica

La delegación uruguaya estará integrada por 11 deportistas y seis entrenadores, además de los oficiales y dirigentes.

Esta es la nómina completa:

Atletismo Atleta Deborah Rodríguez 800 m Atleta Pia Fernández 1.500 m Atleta Emiliano Lasa salto largo Entrenador Martín Mañana Entrenador Sebastián Allende Delegado Marcos Melazzi Judo Atleta Mikael Aprahamian 81 kg Entrenador Igor Herrero Delegado Eliseo Roux Natación Atleta Nicole Frank 200 m combinado Atleta Enzo Martínez 50 m libre Entrenador Diego Chiriff Delegado Ana Leite Remo Atleta Bruno Cetraro Atleta Felipe Klüver Entrenador Osvaldo Borchi Vela Atleta Dolores Moreira Laser Radial Atleta Dominique Knüppel Nacra 17 Atleta Pablo Defazio Nacra 17 Entrenador Diego Stefani Nacra 17 Entrenador Luis Chiapparo Laser Radial Oficial Damián Correa

Las autoridades: