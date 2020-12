Uriarte gestionó ante Brasil ingreso de ganado en pie, lana y trigo

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte, le solicitó a su par de Brasil, la ministra de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, Tereza Cristina, agilizar los pasos de frontera para los productos uruguayos exportados hacia el país vecino. Así lo informó el secretario de estado este martes, en declaraciones al programa Tiempo de Cambio, de Radio Rural.

Ese fue uno de los puntos que se tocaron en la reunión virtual que mantuvieron recientemente los ministros, en la que se discutió sobre la venta de ganado uruguayo en pie y la colocación de trigo en el mercado brasilero.

El encuentro se enmarcó en la agenda internacional del ministerio, en la que se destacan acciones y acuerdos con diferentes países y mercados para ampliar y/o mejorar el acceso de los productos del sector agropecuario nacional.

La reunión se desarrolló en el entendido de que no deberían existir competencias entre los países que integran el Mercosur, explicó el ministro, y agregó que “el 30% de la proteína que consume la humanidad se produce acá, incluso se puede incrementar. La competencia no debe estar entre nosotros, sino mirando para afuera”.

En el encuentro se decidió establecer un ámbito donde se identifiquen las distintas limitantes de los rubros de los sectores agropecuarios uruguayo y brasileño.

Uriarte declaró que desde el MGAP se le transmitió al gobierno de ese país “la necesidad que hay desde Uruguay de aumentar la extracción de nuestros campos, para aliviar la dotación y enfrentar de mejor manera la eventualidad de una sequía”.

Brasil precisa el ganado en pie

Brasil presenta una importante demanda de ganado para faena y un aumento considerable en los precios, por lo tanto “le vendría bien recibir ganados de Uruguay”, comentó Uriarte, y destacó que el rubro lanero tiene una realidad diferente: "Un poco más estructural y permanente".

Si bien Uruguay tiene una alta producción lanera y en Brasil hay una demanda insatisfecha, hoy hay dificultades para comercializar ese producto en ese mercado. “El otro día me decían que hay como 12.000 ovejas que están teniendo problemas para ser comercializadas, y por otro lado, no solo en Río Grande do Sul sino también en San Pablo, hay una demanda importante" y además por "bastante más de lo que se paga en Uruguay”, indicó el ministro.

Debido a esa realidad, desde el MGAP se le planteó al ministerio brasileño la necesidad de agilizar los pasos de frontera. La mayor dificultad se encontró en la identificación de la contraparte de autoridad sanitaria en el vecino país. Uriarte comentó que cree que la decisión del gobierno de Brasil se dará a nivel de estado, aunque si se da a nivel federal “será mucho mejor”.

“La pelota está en la cancha de ellos”, dijo el ministro e informó que en los próximos días, Guillermo Valles, embajador uruguayo en Brasil, se reunirá en Porto Alegre con el gobernador para hablar de estos temas.

También mencionó que la idea es que el MGAP pueda disponer de referentes para conectar a las autoridades sanitarias y así pasar los inconvenientes que pueda tener el ganado uruguayo en el mercado de Brasil.

Dentro de los temas que discutieron los secretarios de estado está el plan de erradicación de la mosca de la bichera que impulsa el MGAP. La ministro se mostró muy afín a continuar con esa iniciativa, dijo Uriarte.

Desde el ministerio uruguayo ya se pusieron en contacto con el gobierno de Río Grande do Sul y productores para informar al respecto. “Para Uruguay es muy importante alejar la frontera biológica de la frontera geográfica”, expresó.

El plan de erradicación de la bichera prevé el mantenimiento de un corredor de aislación en las fronteras uruguayas, para no correr el riesgo de que la mosca ingrese después de erradicada. Para evitar ese riesgo se deberá hacer una inversión de 8 millones de moscas por semana para mantener el corredor. Uriarte destacó que en eso está la importancia de que este plan se continúe en los países vecinos y esa frontera se lleve lejos.

Trigo uruguayo sin arancel externo

Además de carne y lana, Uruguay tiene el camino allanado en Brasil para vender trigo. La producción 2020 de trigo está mostrando números muy buenos y el saldo exportable pasará las 500 mil toneladas. Uriarte informó que debido a la demanda de trigo de Brasil, ese país “ya autorizó la entrada sin arancel externo de trigo, de unas 750 mil toneladas, al igual que lo hizo el año pasado”, y recordó que en 2019 la exportación a ese país se hizo en dos etapas.

“La realidad es que Brasil realmente precisa de este trigo. Nosotros planteamos la posibilidad de que Uruguay tuviera un saldo exportable, eso fue a pedido de la Cámara Mercantil, y fue muy bien recibido por la ministra, que estaba preocupada por la necesidad que Brasil tiene de trigo. Nuestro planteo apuntaba a que eso que le hace falta a Brasil fuera satisfecho con países del Mercosur, porque creo que Argentina está en la misma posición”.

Quieren importar genética argentina

Siguiendo con la agenda internacional, el MGAP evalúa pedidos de importación de ganado desde Argentina. Uriarte detalló que desde hace un tiempo el ministerio recibe solicitudes de productores interesados en importar animales de genética a Uruguay y que “se estuvo estudiando desde el punto de vista sanitario”.

Aún no se han aceptado ninguno de los pedidos, pero no se han encontrado grandes problemas, “salvo algunas objeciones que se refieren más que nada a la comercialización posterior de esos animales en Uruguay”. Uriarte indicó que por ahora no hay riesgos sanitarios y recordó que hay antecedentes al respecto, cuando hace unos años se importaron 60 vientres Aberdeen Angus desde Argentina.

“Estamos en las últimas etapas de evaluación porque esto no solo trata de un tema estrictamente sanitario sino que es una decisión política”, enfatizó.

Uruguay rehén del acuerdo con la UE

Para Uriarte, en el acuerdo Mercosur – Unión Europea (UE) , “nosotros quedamos un poco rehenes del acuerdo, en exigencias que la Unión Europea y determinados países de la misma hacen a países, aunque no es el caso de Uruguay”. Según opinó, hay intereses dentro de la UE que se dan porque hay países que ven en el Mercosur mucha competencia. Eso, dijo, ha hecho que se de una pausa en las negociaciones, aunque “está dentro de lo esperable”.

Desde el ministerio ven beneficioso este acuerdo, principalmente para la comercialización de arroz y carne, aunque entienden que “llevará unos cuantos años para que eso se consolide”.

En ese sentido, dijo que hay que seguir trabajando para defender la posición de Uruguay y añadió que no es una cuestión que vean a corto plazo.

Por otro lado, el ministro ve un potencial para la carne uruguaya en el mercado del sudeste asiático, específicamente en Vietnam. Indicó que hay que trabajar porque “los avances que se pueden lograr serían más rápidos en esa región del mundo”.