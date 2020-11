Se alinearon los astros para el trigo y podrá exportar unos US$ 130 millones

Consecuencia de varios factores que se han expresado de modo positivo para la producción de trigo -cuya cosecha está en pleno desarrollo- la exportación del cereal puede generar un ingreso de divisas al país en los próximos meses que cuesta encontrar antecedentes similares: unos US$ 130 millones, algo que solamente superan otros dos rubros agrícolas (soja y arroz).

La cosecha, que se ha podido realizar de buen modo y tras un desarrollo del cultivo óptimo, salvo algunas excepciones, abarca un área de 217 mil hectáreas, según la Encuesta Agrícola 2020 de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del Ministerio de Ganadería.

Con un rendimiento que a nivel nacional se estima puede promediar los 4.500 kilos por hectárea, se estaría por completar una cosecha muy próxima al millón de toneladas. Y teniendo en cuenta que el consumo interno ronda las 400 mil toneladas, el saldo exportable rondaría las 576 mil toneladas. Al precio actual que tiene la tonelada de trigo en el mercado (US$ 220 en negocios recientes) eso reportaría un saldo exportable por unos US$ 127 millones. Esta realidad contrasta con la de años recientes, en las que incluso hubo que importar trigo para el abasto tras magras cosechas en volumen y calidad.

Dos realidades

Los cultivos de invierno tuvieron algunas diferencias en los resultados según se hayan desarrollado en chacras al norte del Río Negro o al sur, considerando la incidencia del clima, dado que en el litoral norte no ha llovido de buen modo en algunas etapas del desarrollo de las plantas.

Más allá de esa diferencia, en líneas generales hay amplia satisfacción por cómo se ha desarrollado la zafra de cultivos invernales. Para Francisco Arrosa, presidente de la Sociedad Rural de Río Negro (SRRN), "esta va a ser una cosecha de invierno muy buena; la mejor de hace muchos años".

Eduardo Díaz, presidente de la Cámara Mercantil de Productos del País (CMPP), dijo en el programa radial Tiempo de Cambio que "desde la cosecha 2015/2016 para acá este va a ser el mayor saldo exportable que vamos a tener". Añadió que por el nivel de precios que hay y los rindes por hectárea cree que "el productor va a vender y hay una alta chance de que ese saldo exportable se termine ejecutando, ya sea dentro del Mercosur o puede ser que algo vaya fuera también".

Según destacó Díaz, el volumen de trigo que Uruguay puede exportar podría abastecer principalmente al mercado brasileño. De hecho, ese fue uno de los temas considerados en la reunión virtual que el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, mantuvo con la ministra de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil, Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias en las últimas horas.

En las chacras

La cosecha de trigo terminará en los próximos días, en una fecha óptima, otro facto clave. En las áreas cultivadas en Río Negro se está dando "una muy buena cosecha", detalló Arrosa a El Observador. El rendimiento en esa zona del país está en el eje de los 4.000 kilos por hectárea, en promedio.

También mencionó que en una semana se podría terminar el trabajo, "porque hay buena capacidad de cosecha, se van terminando las chacras, amontonando las máquinas y van rapidísimo".

Respecto a la calidad del grano recogido, "está bien, en general", afirmó.

Al sur del Río Negro se ve muy buena calidad y rendimiento, informó Edgardo Rostán, agricultor en la zona de Colonia y presidente de la Cámara Uruguaya de Servicios Agrícolas (CUSA), quien estima un rendimiento de 5.000 kilos por hectárea en las chacras de esa zona del país.

Por su parte, Andrés Alayón, presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores (AAD) e integrante de la empresa Agroterra, también estima que en la zona de Dolores el promedio de la cosecha de trigo ronde los 5.000 kilos por hectárea.

"La cosecha se está desarrollando bien, se está viendo buena calidad y los rindes son muy buenos", declaró y explicó que la semana pasada se paró la trilla por un día a causa de la lluvia, pero que la actividad ya se reanudó y sigue normalmente.

Juan Samuelle

Cosecha de trigo.

El panorama en la cebada

La cosecha de cebada estará culminando en los próximos días y los rendimientos al sur del Río Negro tienen un promedio superior a 5.000 kilos por hectárea, dijo Alayón.

"En algunos casos hay temas de calidad, por baja proteína o bajo calibre, pero en general hay buena calidad. El rendimiento varía, pero hay muy buenos rindes", indicó.

Rostán coincide en que esta cosecha promediará entre 5.000 y 6.000 kilos, dependiendo de la chacra. Sobre la calidad, el presidente de CUSA comentó que hay cerca del 15% o 20% de cebada que va para forraje, "por problemas de proteína o tamaño de grano", y que el problema más grande que sufrió este cultivo se relaciona con la proteína.

Al norte del Río Negro, explicó Arrosa, la cebada también ha presentado algunos problemas de calidad que tienen que ver con la proteína, en algunas variedades.

"No es un problema grave, hay un mercado de cebada forrajera así que lo que no fue a las malterías ha ido a cebada forrajera”, dijo.

En el norte el rendimiento de la cebada está en el eje de los 4.000 kilos por hectárea. Arrosa señaló que "la cebada hubiera rendido un poco más, capaz que en el tamaño del grano, con más agua. Faltó agua ahí a lo último, pero va a ser una cosecha de invierno buena".

Juan Samuelle

Semilla de cebada.

Buenos rindes en colza

La colza fue el cultivo con menos rendimiento promedio, pero es lo que suele suceder, en un rubro relativamente novedoso en el país, sin la historia de los cereales ya analizados. Según informó Rostán, al sur del Río Negro “los rendimientos fueron muy dispares, pero en general fueron buenos”. La cosecha rondó los 1.800 a 2.000 kilos por hectárea, aunque en algunas chacras hubo picos de producción de 2.600 kilos por ha.

“Lo importante para destacar es el afianzamiento de la colza, que creo que vino para quedarse, el productor le ha agarrado la mano para hacer el cultivo y para manejarlo en todas las etapas”, comentó el agricultor.

Para Alayón, "los rendimientos fueron buenos, pero variables por el tema heladas. Hubo heladas en la siembra, los rendimientos tienen variabilidad de acuerdo a cuánto les afectó". Al norte del Río Negro el rendimiento es menor, en torno a los 1.500 kilos por hectárea, informó Arrosa.

Para Rostán, hablando globalmente de los cultivos de invierno y aclarando que siempre hay excepciones, "este es un año excepcional".

Más allá de que se sigue dependiendo mucho del clima, de que el estado del tiempo ayude y no juegue en contra en cada momento desde la siembra hasta la cosecha, Rostán resaltó: "Hay un nuevo manejo en la aplicación de nitrógeno para los cultivos y capaz eso está ayudando a que mejoren los rindes que está teniendo el país. La calidad de los trigos se ve buena, como no ha habido lluvias eso no lava el grano y no perdemos peso específico”, indicó.

Cosecha de colza en campos próximos a Dolores.