Urrutia en manos de los comisarios

Cuando un deportista compite en el deporte que sea debe someterse a las normas y reglamentos y, además, acatar las decisiones de las autoridades encargadas de impartir justicia.

En el caso del automovilismo, los encargados de hacer cumplir los reglamentos se llaman Comisarios Deportivos. Sin embargo y siempre haciendo referencia a éstos, cuando deben juzgar incidencias de carrera no hay reglamento que les ayude o que establezca una decisión preestablecida ante tal o cual maniobra.

Allí queda todo librado a su criterio, a la experiencia y a la interpretación. De allí que el deporte motor –especialmente el de pista– generalmente sea polémico.

No siempre una maniobra aún en la misma carrera se juzga igual, por tanto, los Comisarios no aplican iguales sanciones.

Cuestión de criterios salvo cuando alguna maniobra por grosera o con visible exceso en la conducción del piloto, deja a otro rival fuera de carrera.

Todo esto sirve, muy someramente, para explicar lo sucedido con Santiago Urrutia en la segunda carrera del fin de semana en el autódromo belga de SPA Francorchamps en el marco de la tercera fecha del Campeonato Europeo de Turismo (TCR Europe).

En esa carrera y en anteriores se vieron acciones de tremenda agresividad y que no ameritaron observación ni sanción alguna por parte de los Comisarios Deportivos.

Se hizo mucha referencia a lo que significó para Urrutia adaptar su manejo a una modalidad conductiva donde capea el “chapa a chapa” e incluso el “golpe a golpe” ante la pasividad de los Comisarios Deportivos.

Es más, en la primera carrera del año en Hungría, el uruguayo duró dos curvas. Lisa y llanamente lo golpearon y lo llevaron contra la valla de neumáticos donde al impactar contra ésta, el Audi RS3 se dañó y abandonó. Nada dijeron las autoridades y si uno compara esa incidencia con las que se vieron en las siguientes cinco carreras, está bien, son las reglas de juego.

Sin embargo y tras remar a brazo partido este domingo en la segunda carrera en SPA-Francorchamps para escalar del lugar 11 al séptimo, Urrutia fue sancionado con 30 segundos de recargo por “golpear duramente” a un rival. Concretamente, al local Gilles Magnus.

La realidad de la incidencia es que Magnus venía lento, venía con problemas para ser veloz en las curvas, dejó el espacio, Urrutia se metió y los autos apenas se tocaron. Tan apenas que el Audi del coloniense no registró ningún daño en su carrocería. Es verdad, el saldo para Magnus fue abandono porque pinchó un neumático.

Tras cartón y no contentos con ello, le aplicaron a la pérdida de cinco lugares a Urrutia en la grilla de la próxima carrera (Austria).

Todo esto no solo condicionó su fin de semana en Bélgica de donde pudo retirarse con el tercer lugar en el campeonato tras finalizar segundo el sábado –llegó a su primer podio– y séptimo el domingo (en este caso luego recargado) sino que le condiciona en su conducción en lo que resta del certamen habida cuenta de que le condiciona también en su próxima carrera en el Red Bull Ring austríaco pues arrancará sabiendo que pierde cinco lugares siempre y cuando pueda ir por la pole.

Para esa incidencia diminuta, al lado de lo que se vio en el TCR Europeo, es evidente que el criterio de los Comisarios Deportivos ha sido de extremo rigor. ¿Derecho de piso? Es probable. Lo que sí está claro es que en seis carreras disputadas, la sanción más dura hasta el momento recayó únicamente en el piloto uruguayo.

Lo dicho: cuestión de criterios y ahí hay que callarse la boca por más que a simple vista sea algo desmedido.

Al margen de ello, también es evidente que el equipo WRT no pudo el domingo entregarle a Urrutia el mismo auto que dispuso el sábado para su gran segundo lugar que le permitió batallar ese día por el triunfo estampando incluso la vuelta rápida en carrera. Tanto el coloniense como su compañero Maxime Potty (VW Golf GTi) contaron con autos notoriamente más lentos que sus rivales, cuando un día antes, estaban entre los tres mejores de la categoría.

El sábado, Urrutia giraba sin problemas en 2.31 minutos para los siete kilómetros de SPA.

El domingo, en el mejor de los casos, pudo girar en 2,33. Lo mismo, exactamente lo mismo, le pasó a Potty. Fue esa merma en el rendimiento lo que le llevó a Urrutia, tras largar noveno, no solo no poder avanzar sino caer vuelta a vuelta hacia el pelotón intermedio donde se debatió con limpieza hasta el giro final donde surgieron múltiples incidencias entre las que estuvo la que únicamente los Comisarios Deportivos tomaron partido: Urrutia vs Gilles Magnus.

Santiago Urrutia: “Acatar y que mirar para adelante”

Acostumbrado a remarla, obviamente Santiago Urrutia se retiró de SPA con una gran amargura. Tras esperar tres horas la decisión de las autoridades de prueba, el piloto uruguayo dijo lo siguiente: “No me gusta estar en este tipo de situaciones. Rara vez en mi carrera deportiva cuando me han pegado o tocado, logré salir airoso. Lo he sufrido varias veces y siempre o quedé tirado o perdí posiciones con el auto dañado. Ha sido tal vez ésta la única vez que tengo un toque muy leve y pude seguir adelante. Sin embargo, me aplicaron una dura sanción. No es lo que esperaba de este fin de semana en SPA que empezamos muy bien luchando por la pole y luchando por la victoria en la primera carrera. Pero bueno, las autoridades deciden, hay que acatarlo y hay que mirar para adelante. Vinimos a esta categoría a trabajar, a lograr adaptarnos lo antes posible para ser competitivos. Asi que lo único que resta es mirar al futuro y trabajar duro para seguir mejorando y ganar carreras. Pasó mucho rato desde que terminó la carrera hasta que me llegó la sanción. Mucho rato. En ese momento hice mis cuentas y aunque la carrera del domingo no fue todo lo buena que yo pensaba sería, igualmente estaba conforme porque me iba de SPA tercero en el campeonato. Con la sanción ni sé como quedé en el campeonato…”.

El sábado llegó el primer podio: segundo

Tras combatir por la pole en la clasificación, instancia que perdió por apenas 0.062 segundos ante el local Gilles Magnus, Santiago Urrutia largó desde la segunda posición la Carrera 1 en el autódromo de SPA-Francorchamps. Tras el giro inicial siempre complicado y dando muestras de que las malas largadas quedaron como una anécdota, el piloto uruguayo fue con todo a ganar la carrera. Lo intentó varias veces y al promediar la competencia hizo una maniobra extrema en la violenta frenada de la Curva 1. Momentáneamente quedó primero pero no pudo meter correctamente el auto en la curva y Magnus aprovechó para recuperar la punta y de allí controlarlo a Urrutia hasta el final de la competencia. No obstante, Santiago Urrutia logró su primer podio y cerraba un primer día de carrera con rol netamente protagónico marcando además el récord de vuelta. Llegó el primer podio y con el segundo lugar obtenido, saltó al cuarto lugar –tras la carrera del sábado- del certamen europeo de Turismo a tan solo 29 puntos del nuevo líder, justamente, el ganador de la carrera sabatina Gilles Magnus (Audi RS3).

Venía bien pero así quedó en el campeonato

Luego de la dura sanción recibida, Santiago Urrutia cayó del tercer lugar provisional que tenía tras la carrera del domingo, al sexto. La Tabla anual ahora la lidera el francés Julien Briché (Peugeot 308) que se adjudicó la carrera del domingo en SPA con 147 puntos y el escolta es el belga Gilles Magnus (Audi RS3) con 134. Santiago Urrutia totaliza 105 tras sumar 35 en la carrera 1 de SPA y 0 punto en la carrera dos con el recargo de 30 segundos. Cada carrera del fin de semana otorga 40 puntos al vencedor.