Uruguay amplió en US$ 153 millones sus necesidades de financiamiento para 2022

La Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas informó este lunes que se revisaron al alza las necesidades de fondeo para 2022 a US$ 4.288 millones, lo que representa US$ 153 millones más respecto a los US$ 4.135 millones que se habían proyectado en febrero.

El reporte de deuda explicó que el déficit fiscal (déficit primario más pago de intereses) representa 48% de las necesidades de endeudamiento, mientras que las amortizaciones representan 42% del total. El monto restante refleja la acumulación prevista de activos financieros del gobierno. En cuanto a las fuentes de financiamiento, la emisión total de bonos (en el mercado doméstico e internacional) se proyecta en US$ 3.714 millones y los desembolsos de préstamos con organismos multilaterales se estiman en US$ 450 millones durante este año. Para 2022 el endeudamiento neto del gobierno proyectado es de US$ 1.950 millones, US$ 104 millones por encima de la estimación previa que era de US$ 1.846 millones, explicó el reporte. Esto se define como la emisión de deuda bruta (emisión de títulos de deuda pública de mercado y préstamos desembolsados) neto de amortizaciones y de acumulación de activos financieros del Gobierno Central. El tope legal es de US$ 2.100 millones para el 2022 (menor al tope ampliado de US$ 2.990 millones establecido para el 2021). Al cierre de 2021, el stock de deuda bruta del Gobierno Central se estimó en 62% del PIB nominal, aumentando 2,1 puntos porcentuales del PIB en comparación con fin de 2021. La deuda neta estimada se mantuvo estable en 55% del PIB disminuyó 1,2 puntos porcentuales, para situarse en un estimado de 55,1% del PIB en comparación con el cierre del año pasado. En tanto, la proporción de deuda en moneda local, en el total del portafolio, se incrementó a 51,5% (más de 4 puntos porcentuales respecto al cierre del 2021). Este incremento significativo puede ser atribuido a varios factores, incluyendo las estrategias de emisión, el perfil de amortización y los efectos de valuación, explicó el reporte. Nuevo bono sostenible tiene fecha En cuanto a los pilares de la estrategia de gestión de deuda para este año, el informe dice que se enfocarán en “continuar impulsando el desarrollo del mercado doméstico de bonos” y en “alinear el programa de financiamiento soberano con el cumplimiento de los objetivos ambientales del país bajo el Acuerdo de Paris fortaleciendo aún más el compromiso del país para combatir el cambio climático y preservar el capital natural y la biodiversidad”. En ese sentido, la agencia Bloomberg informó la semana pasada que Uruguay volvería a los mercados globales de deuda durante el tercer trimestre con la emisión de un nuevo Bono Vinculado a la Sostenibilidad (SLB, por sus siglas en inglés). El SLB pagará un cupón más bajo para premiar a Uruguay si este excede las metas ambientales del Acuerdo de París, afirmó la directora de la Unidad de Política Económica del MEF, Marcela Bensión. También tendrá un cupón mayor si no se cumplen las metas. “Planeamos seguir un enfoque basado en el desempeño: incorporar objetivos ambientales basados en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación de los bosques naturales, alineados con los compromisos” del acuerdo, dice la presentación para inversores.