Uruguay, el país con mejor ritmo de vacunación de entre los que tienen más de un millón de personas

Aunque "no por mucho vacunar" se va a contener en lo inmediato los más de 2.000 casos diarios de coronavirus, tal como lo señaló este jueves el ministro Daniel Salinas, Uruguay logró posicionarse en las últimas horas como el país con el mayor ritmo de vacunación contra el covid-19 de entre los que tienen más de un millón de habitantes.

Uruguay alcanzó esa marca al llegar a 1,04 dosis diarias cada 100 personas aplicadas –en promedio– en los últimos siete días, y superó así a Emiratos Árabes, que con 1,02 estaba en el primer lugar, según el ranking elaborado por la plataforma World in Data. El 28 de marzo ya había superado a Chile, el otro país latinoamericano que está en el podio del mundo, con un promedio de 0,93.

Esto no quiere decir, no obstante, que Uruguay haya alcanzado la velocidad de vacunación más rápida desde que comenzó el proceso de inmunización en el mundo, algo que ha ido fluctuando con el paso del tiempo. De hecho, el 10 de marzo el país andino estaba primero, con 1,08, y en ese entonces Israel –que aún no había llegado a inocular al 60% actual– integraba el podio.

Por otro lado, hoy hay otros países que tienen mayor ritmo aún, pero que no se ponderan de la misma forma en atención a su cantidad de habitantes, como el caso de Bután –un país asiático al noreste de India que tiene 763.092 personas– el microestado de San Marino, incrustado en el norte de Italia –con 33.860 habitantes– y varias islas.

A veces parece que hay cosas que no se entienderan. Es una situación de epidemia global. Los casos en Uruguay 🇺🇾 están en aumento. Por tanto internados y fallecidos. Al mismo tiempo aumentamos el ritmo de vacunación. Pero hay que seguir manteniendo los cuidados. pic.twitter.com/gjTemqvWIz — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) April 1, 2021

Respecto al porcentaje global de vacunados en relación a su población, desde el 22 de marzo Uruguay está situado en el séptimo lugar, con 18,88%. De acuerdo a World in Data, aventajan a Uruguay Serbia y Hungría –aunque por muy escaso margen–, Estados Unidos (30%), Chile (más del 35%), Reino Unido (45%), e Israel, que ya superó el 60%.

Hasta este jueves, cuando se conoció que el domingo llegarán 48 mil vacunas del laboratorio AstraZeneca –adquiridas mediante el mecanismo Covax–, Uruguay había aplicado 662.072 primeras dosis, que deben sumarse a las 58.870 personas que ya recibieron las dos inyecciones.

Sin embargo, el avance de la vacunación en el país es desigual, y hay departamentos que se encuentran rezagados, como Canelones, que logró vacunar al 9,59% de su población, y solo 5.264 canarios fueron inmunizados con las dos inyecciones. Por esta, y otras razones de gestión, el Ministerio de Salud Pública removió esta semana al director departamental Wilson Pérez.

Tabla con el porcentaje de vacunación por departamento

Otros departamentos, por el contrario, tienen porcentajes bastante más altos de vacunación, como Rivera (32,56%), Durazno (31,57%), Artigas, Soriano y Florida (los tres con 26%), Cerro Largo (25,59%), y algo más lejos Montevideo, con 19,37%.

También hay diferencias en los porcentajes de las personas que recibieron dos dosis. Luego de Canelones, el departamento con menor porcentaje de inmunizados totales es Maldonado, con 1,39%. Le siguen San José, con 1,42%, Colonia (1,46%), y el resto tiene valores similares, aunque solo Flores superó el 3%.

Otro récord

Durante la primera semana de vacunación, un mes atrás, y cuando la agenda estaba abierta para docentes, policías, bomberos y militares, Salinas había cuestionado la actitud de algunos uruguayos de no querer vacunarse entonces, en particular los días 4 y 5 de marzo porque la segunda dosis les caería en Semana Santa. Para esos días, se habían agendado menos de 10 mil personas por día y se vacunaron 8.965 el jueves 4 y 9.174 el viernes 5.

"Nosotros no quisimos abrir para después de Semana Santa hasta hoy porque sino la gente no se agendaba y decía voy a esperar hasta el lunes. Somos todos vivos acá", se había quejado Salinas.

Pero atrás quedaron esos días. Este miércoles Uruguay también alcanzó el récord de cantidad de vacunaciones totales, con 57.034 dosis suministradas, y en la tarde de este jueves ya se habían proporcionado más de 41 mil, a la espera de completar las 49.476 agendadas para la jornada. Algunas de esas dosis son justamente las segundas de aquel primer grupo de vacunados.