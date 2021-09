Uruguay exportó menos miel, pero a precios superiores

Las exportaciones de miel disminuyeron 20% en 2021 con relación a las 10 mil toneladas que se suelen exportar al año, tras una menor producción por factores climáticos, pero lo positivo es que el precio mejoró.

Christophe Lhéritier, director de la exportadora Urimpex SA, destacó que más del 90% de la miel se exporta y que en enero se arrancó en un valor de US$ 2.700 por tonelada (FOB), luego en un escenario de gran volatilidad se llegó al pico de US$ 3.800 y finalmente se estabilizó en US$ 3.400.

En lo que va de 2021, el 38% se colocó en España, el 33% en Estados Unidos, el 12% en Alemania y el resto en otros mercados, todos con una participación menor.

La miel se exporta en tambores de 300 kilos y el fraccionamiento se realiza en los países de destino.

Uruguay, además, ha sido un buen exportador de propóleo, más que nada a China y algo menos a Nueva Zelanda, salvo en los últimos dos años en los que se avanzó en nuevos protocolos, que están listos, aunque los exportadores aspiraban un protocolo específico para el mercado que se atienda. Aún hay pocas exportaciones debido a que se avanza en gestiones para que el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) haga los análisis –se están afinando las técnicas analíticas, dijo–.

Lhéritier señaló otras dos dificultades que inciden en la rentabilidad, el precio de los tambores y problemas logísticos.

Los tambores que llevan la miel, fabricados en hierro sean importados o se fabriquen en el país, se han encarecido dado que el precio del hierro subió mucho.

Además, como sucede en rubros como los de la exportación de carnes, granos, madera, lanas o lácteos, hay dificultades para disponer de barcos y el costo de los fletes aumentó. Exportar se disparó “a más del doble”, indicó.

Sobre sus perspectivas, comentó que un factor a atender en 2022 es que Estados Unidos puede elevar sus compras, dado que cinco abastecedores (Argentina, Brasil, India, Vietnam y Ucrania) fueron acusados de dumping y deberán redirigir sus mieles, a la vez que nuevos proveedores ingresarán a Estados Unidos. Eso debería ser positivo para Uruguay, no obstante dependerá de varios aspectos, entre ellos cómo estén entonces los costos logísticos.

Urimpex

Mieles de tambores de exportación.