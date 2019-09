Uruguay lanza emisión y recompra de bonos globales en dólares

El gobierno uruguayo anunció este martes una operación de emisión y recompra de deuda en dólares emitida en los mercados internacionales.

La operación comprende la reapertura de los bonos globales en dólares con vencimiento a final de 2031 y 2055, según informó la Unidad de de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En tanto, la oferta de recompra incluye los bonos globales en dólares con vencimiento en 2022,2024 y 2027.

La reapertura del bono global en dólares con vencimiento final 2055 será integrable mediante canje o efectivo. Esto contempla deuda adicional por unos US$ 500 millones.

Por su parte, la reapertura del bono global en dólares con vencimiento 2031 será integrable exclusivamente mediante recompra (canjes de los bonos 2022, 2024 y 2027).

Como en ocasiones anteriores, y en lo que a la oferta de recompra refiere, tendrán preferencia aquellos inversores que conjuntamente con su oferta de venta de los bonos elegibles suscriban, simultáneamente, una oferta de compra de los bonos globales en dólares reabiertos, según explica un reporte de Gastón Bengochea Sociedad de Bolsa.

Otros detalles de la operación pueden verse en el siguiente link de la Unidad de Gestión de Deuda

Buena decisión alargar la deuda corta con las caídas de tasas y spreads. Turbulencias cambiarias sesgaron probablemente nueva deuda hacia dólares, sin colocación global en moneda nacional (pesos o UI). https://t.co/3eaHodE2s0 — Aldo Lema - Uruguay (@AldoLema_uy) September 24, 2019

Para este 2019 está previsto que las necesidades de financiamiento del gobierno lleguen a US$ 3.832 millones. La principal fuente de financiamiento que maneja el MEF es la emisión de bonos por US$ 3.250 millones y la obtención de otros US$ 350 millones de las líneas de organismos multilaterales, según el último reporte de deuda publicado en julio.

Aprovechando una coyuntura externa favorable para endeudarse a bajo costo, entre enero y julio el gobierno emitió títulos en el mercado de capitales doméstico y global, y desembolsó préstamos con organismos multilaterales, por un monto total de US$ 2.500 millones.

Por otro lado, en ese mismo período del 2019, el gobierno amortizó obligaciones financieras por aproximadamente US$ 1.700 millones.

Para 2020

De acuerdo con las proyecciones contenidas en la última Rendición de Cuentas, las necesidades de fondeo del gobierno central para 2020 se estiman en US$ 3.581 millones. De esa cifra, alrededor de US$ 1.660 son para el pago de intereses, US$ 1.860 para amortizaciones de bonos y préstamos, y alrededor de US$ 50 para déficit primario.

Hay unos US$ 2.900 que se cubrirían con emisiones de bonos en el mercado doméstico y externo. Las otras fuentes de financiamiento serán los créditos de organismos multilaterales (unos US$ 300 millones) y en menor medida el uso de reservas.