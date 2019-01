El MEF aprovechó la ventana para emitir y cubrió gran parte de sus pagos de deuda de 2019

Uruguay volvió a recibir un fuerte apoyo de los mercados globales a la hora de obtener financiamiento para cumplir con sus obligaciones de deuda. Este martes se transformó en el primer país de Latinoamérica en salir a la cancha global este año con la colocación de un bono en dólares con vencimiento a 2031 por US$ 850 millones y espera definir en las próximas horas el monto a emitir para la recompra de otros papeles con vencimientos entre el 2022 y el 2027 por un máximo de US$ 400 millones. Por tanto la operación, tendrá un tope de US$ 1.250 millones, con una demanda que casi quintuplicó este monto (US$ 6.200 millones).

Esta semana distintos agentes del mercado habían anticipado a El Observador que el gobierno iba a contar con viento a favor para obtener financiamiento de los mercados globales y locales. De hecho, este martes obtuvo otros US$ 80 millones en una emisión en UI que realizó en la plaza doméstica.

“Con esta operación, seguimos con el pilar de la política de financiamiento para salir cuando vemos que hay una ventana en el mercado global para emitir deuda y tener un horizonte para trabajar con tranquilidad. Esto no es nada menor en un contexto tan volátil como el actual”, dijo a El Observador el subdirector de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía (MEF), Antonio Juambeltz.

El funcionario informó que esos fondos frescos (US$ 850 millones, más los US$ 80 millones de otra emisión local) serán utilizados para el pago de amortizaciones e intereses. “Cuando apenas van 15 días de este año, con esos fondos, Uruguay tiene prácticamente cubierta la amortización de todos los títulos de deuda que vencen en 2019”, resaltó Juambeltz.

La tasa de emisión de nuevo bono fue de 175 puntos básicos (1,75%) por sobre los bonos equivalentes del Tesoro de EEUU. Este martes la tasa del bono del Tesoro de EEUU a 10 años cerró en 2,71%, por tanto, el nuevo bono global de Uruguay pagará 4,46% anual.

Cuando salió la emisión, la guía para los inversores fue de 200 puntos básicos, por la fuerte avidez redujo este retorno en 25 puntos básicos. La amortización se hará en tercios: 2029, 2030 y 2031.

Juambeltz comentó que entre marzo y julio Uruguay tendrá vencimiento de deuda en moneda extranjera por unos US$ 460 millones con una tasa del orden del 7%. “Aprovechamos la coyuntura para fondearnos y hacer rollover”, explicó, ya que la nueva tasa en dólares se ubica algo por encima del 4%. Asimismo, indicó que esta operación no cambiará sustancialmente el ratio de dolarización porque los recursos que ingresarán se utilizarán para “matar” deuda en la misma moneda.

Por otro lado, el subdirector de la Unidad de Deuda rescató la "diversidad y calidad" de los inversores que mostraron interés por el nuevo bono soberano, ya que no estuvo dominada por hedge fund (fondos de inversión). La demanda estuvo liderada por EEUU, pero hubo inversores de la región (Perú y Chile), Europa y cuentas de Asia. Los bancos Itaú, Scotiabank y JP.Morgan fueron los encargados de estructurar la operación.

La última emisión de Uruguay de deuda en dólares fue en abril de 2018, cuando colocó títulos por US$ 1.500 millones con vencimiento en 2055. Este miércoles se conocerá el resultado de la operación de recompra de bonos globales en dólares con vencimientos que van desde el 2022 hasta el 2027 por hasta US$ 400 millones, por lo que la emisión podría totalizar US$ 1.250 millones. Así lo establece un decreto del Poder Ejecutivo.

Los US$ 80 millones en casa

La operativa de emisión de deuda no solo fue internacional y en moneda extranjera, este martes el Ministerio de Economía también recibió una fuerte avidez por la nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) con vencimiento en 2021. La autoridades licitaron inicialmente 325 millones de UI (unos US$ 40 millones) y recibió propuestas de los inversores por 1.181,4 millones de UI (unos US$ 146 millones). Finalmente, el MEF hizo uso de la facultad de aceptar hasta el doble del monto ofertado -650 millones de UI (unos US$ 80 millones- por el cual terminó pagando una tasa de interés de retorno (TIR) de 2,25% anual, medio punto porcentual por debajo del 2,79% que debió aceptar en la licitación que hizo en octubre.