Uruguay sale a descubrir el camino a Tokio 2020

Las competencias de fútbol de los Juegos Olímpicos tienen para Uruguay una carga emotiva muy especial. Las dos medallas de oro que logró en 1924 y 1928 le dan valor agregado a cualquier recorrido que los celestes puedan imaginar en una competencia asociada a esa actividad. Este domingo, a la hora 20 de Uruguay, la sub 23 debutará ante Paraguay en el torneo preolímpico que clasificará a dos de los 10 países sudamericanos a Tokio 2020.

Uruguay fue emparejado, en el sorteo que se realizó en diciembre, en el grupo que comparte con los paraguayos, Brasil, Bolivia y Perú. En el A juegan el anfitrión Colombia, Argentina, Chile, Ecuador y Venezuela. Disputarán una rueda todos contra todos y los dos primeros avanzarán a semifinales. Los cuatro mejores (dos de la serie A y dos de la B) jugarán una rueda todos contra todos y los dos que logren más puntos irán a Japón.

Leonardo Carreño

En caso de empate en la fase de grupos o en la ronda final, definirán en orden por: 1) diferencia de goles, 2) cantidad de goles convertidos, 3) resultado del partido disputado entre los equipos empatados, y 4) por sorteo.

Uruguay, dirigido por Gustavo Ferreyra –el técnico de la selección sub 20 al que le encomendaron la preolímpica (sub 23)–, llegó con 29 días de trabajo con un plantel que conformó con los jugadores que cedieron los clubes, de Uruguay y el exterior, que no tenían obligación de prestar a los futbolistas pese a que se trata de una competencia oficial de Conmebol.

Entre las aspiraciones de Ferreyra, Peñarol no accedió a ceder a Facundo Pellistri, y Toluca de México a Leonardo Fernández.

Leonardo Carreño

Tampoco pudo considerar, porque así lo dispuso el coordinador de selecciones Óscar Tabárez, a los jugadores sub 23 que están en la órbita de la selección mayor.

Sobre el plantel que armó, explicó: “Hay conocimientos de experiencias anteriores desde la selección sub 15 y recurrimos a esa memoria de etapas anteriores. Además, los que están tuvieron muy buen año, con buena cantidad de minutos, son jugadores que vienen con rodaje y continuidad. Ahora tenemos que tratar de que comprendamos la idea entre todos, ejecutarla y lograr una expresión colectiva”, resumió el DT.

¿Cuáles son las dificultades que tendrá Uruguay? No es una selección con sus mejores sub 23; solo tuvo un mes de entrenamiento; iba a comenzar la preparación el 9 de diciembre y la postergó al 16; Nacional cedió al zaguero Mathías Laborda y a Santiago Rodríguez recién después de Navidad; Matías Viñas y Juan Manuel Sanabria se integraron en enero; jugó seis partidos amistosos ante selecciones del interior de Uruguay y frente a un combinado del sur brasileño.

Leonardo Carreño

El 11 de Ferreyra para el debut formaría con Fiermarín o De Arrubarrena; José Luis Rodríguez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Maxi Araújo; Calros Benavídez, Nicolás Acevedo, Francisco Ginella; Diego Rossi, Juan Ignacio Ramírez y Joaquín Piquerez.

Paraguay, el primer rival de Uruguay, tiene cinco jugadores que actúan en el exterior (tres de ellos en Argentina), y en su preparación jugó dos amistosos en diciembre ante Venezuela, a la que venció 3-1 en ambos encuentros.

Ferreyra se refiró al torneo que le espera a Uruguay: “Va a ser un campeonato muy parejo, por lo que pudimos observar de otras selecciones. El tiempo de trabajo fue escaso, pero quedamos contentos porque pudimos llevar a cabo la planificación. Recién nos estamos soltando y asimilando la idea táctica que en líneas generales será presentar un equipo que dé mucha pelea desde el punto de vista defensivo, con una gran solidez en ese aspecto del juego, y un equipo ágil para salir al ataque”.

Leonardo Carreño

El mediocampo es el punto alto de la celeste. “Por la calidad de los jugadores y también por las variantes que podemos manejar de acuerdo a las circunstancias del juego es uno de los sectores más fuertes. Podemos ser versátiles con jugadores con buen pie, otros con buenos recorridos y otros con visión de juego. Lo modificaremos de acuerdo a las circunstancias”.

El de Colombia será el decimotercer preolímpico que en forma irregular se disputó desde 1960. Uruguay clasificó una sola vez por esta competencia a los Juegos Olímpicos, en 1976 (fue segundo detrás de Brasil), pero no concurrió a Montreal por diferencias entre la AUF y el COU.

Uruguay participó en tres Juegos Olímpicos, en 1924 y 1928 por invitación y como último campeón, respectivamente, y en 2012, luego de conseguir el cupo olímpico en el Sudamericano sub 20.

Leonardo Carreño

Uruguay en el Preolímpico

N° / Nombre Puesto / Club

1 – Cristopher Fiermarín (Golero – Torque)

2 – Santiago Bueno (Defensa – Girona ESP)

3 – Sebastián Cáceres (Defensa – Liverpool)

4 - José Luis Rodríguez (Defensa – Racing ARG)

5 – Manuel Ugarte (volante – Fénix)

6 – Maximiliano Araújo (Defensa – Puebla MEX)

7 – Matías Arezo (Delantero – River Plate)

8 – Carlos Benavídez (volante – Indep. Arg)

9 – Diego Rossi (Delantero – Los Ángeles FC USA)

10 – Santiago Rodríguez (volante – Nacional)

11 – Juan I. Ramírez (Delantero – Liverpool)

12 – Ig. de Arruabarrena (Golero – Wanderers)

13 – Jonathan González (Defensa – Defensor Sp.)

14 – Francisco Ginella (volante – Los Ángeles USA)

15 – Facundo Waller (volante – Plaza)

16 – Nicolás Acevedo (volante – Liverpool)

17 – Emanuel Gularte (Defensa – Progreso)

18 – Juan M. Sanabria (volante – At. Madrid ESP)

19 – Joaquín Piquerez (Mediocampista – Peñarol)

20 – Federico Viñas (Delantero – América MEX)

21 – Agustín Oliveros (Defensa – Racing)

22 – Mathías Laborda (Defensa – Nacional)

23 – Rodrigo Formento (Golero – Cerro)

Director Técnico – Gustavo Ferreyra

Asistente Técnico – Juan Pablo Péndola

Preparador Físico – Diego Estavillo

Entrenador de Goleros – Carlos Nicola

Analista de Video – Ignacio Lapetina

Médico – Juan Carlos García

Asistente de Sanidad – Richard López

Equipier – Sebastián Borges

Psicólogo – Axel Ocampo

Gerente Deportivo – Jorge Ananía

Oficial de la Delegación – Marcelo García

Oficial de la Delegación – Sergio Gabito

Presidenta de la Delegación – Andrea Lanfranco

CALENDARIO CELESTE - PRIMERA FASE

19/01, hora 20, con Paraguay en Armenia

22/01, hora 22.30, con Brasil en Pereira

25/01, hora 20, con Bolivia en Armenia

28/01, hora 20, con Perú en Armenia

Tendrá libre en la última fecha

Clasifican a la fase final los dos primeros