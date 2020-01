La FIFA recomienda seguir a Mathías Laborda en el Preolímpico

Comienza este sábado en Colombia el Preolímpico de fútbol que clasifica al campeón y a subcampeón a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los partidos previstos para la jornada inaugural son Ecuador-Chile a las 20 y Colombia-Argentina a las 22.30.

Uruguay debuta el domingo a la hora 20 contra Paraguay.

La FIFA en su página web recomendó a un jugador por selección para prestarle atención durante el torneo, teniendo en cuenta que al ser sub 23 la mayoría no son conocidos fuera de sus fronteras. En la selección celeste destacó al zaguero Mathías Laborda, que en principio no se anuncia como titular en la formación de Gustavo Ferreyra.

Jugadores a seguir según fifa.com:

Adolfo Gaich

El centro delantero es uno de los jóvenes que cumplieron un buen papel en el Mundial Sub-20 2019, donde anotó 3 goles. Trascartón, con 20 años, se ganó la titularidad en un grande como San Lorenzo y debutó en la absoluta.

José María Carrasco

Zaguero central de buen porte y cabezazo, a los 22 años es titular indiscutido en el Blooming boliviano. Tras integrar la lista preliminar para la última Copa América, debutó con la mayor en un amisto ante Francia en junio de 2019.

Reinier Jesús

El explosivo mediapunta, a punto de cumplir 18 años, es la gran promesa del fútbol brasileño. Sin permiso del Flamengo para jugar el Mundial Sub-17 que ganó Brasil, todo apunta a que firmará por el Real Madrid tras ganar la Copa Libertadores y el Brasileirão.

Gabriel Suazo

Volante mixto izquierdo criterioso y de buena pegada, destaca en Colo Colo, donde ya ganó cinco títulos nacionales. Es capitán de la sub-23 pre olímpica y debutó con la absoluta en 2017.

Jorge Carrascal

Extremo hábil y veloz, es apodado el ‘Neymar colombiano’. Con 21 años, pasó por España y Ucrania antes de recalar en el River Plate de Marcelo Gallardo, donde suma minutos y ya ganó dos títulos.

Moisés Ramírez

El arquero de 19 años fue clave en el equipo que terminó tercero en el Mundial Sub-20 de Polonia. Elástico y seguro, es titular pese a no jugar en la Real Sociedad española.

Santiago Arzamendia

Argentino nacionalizado paraguayo, es un lateral izquierdo rápido para cortar de buena pegada. A los 22 años, está afianzado en Cerro Porteño y suma 9 partidos con la absoluta, entre ellos cuatro de la Copa América 2019.

Fernando Pacheco

Extremo hábil y veloz con llegada al gol, también puede jugar de enlace. Campeón del Torneo Olímpico Juvenil 2014, destacó en Sporting Cristal y fue sparring de la mayor en Rusia 2018 antes de llegar al Fluminense brasileño.

Mathías Laborda

Es lateral derecho o defensa central, puesto en el que asoma en el poderoso Nacional uruguayo. Férreo para el anticipo y la marca, también posee un sólido juego aéreo. Con 20 años, jugó minutos importantes en el equipo que ganó el Uruguayo 2019.

Jan Hurtado

Delantero atlético y potente, tenía 17 cuando fue subcampeón del Mundial Sub-20 2017. Su potencial lo llevó hasta Argentina, donde milita desde 2019 en Boca Juniors. Ya debutó con la selección mayor.