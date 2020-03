Uruguay se mantiene fuera del mapa del coronavirus

En el mapa plano de todos los países que pueblan Tierra, las zonas en color rojo indican donde ya llegó el coronavirus, las de color azul destacan los países que se vienen librando del virus. En total, a la fecha de hoy, 92 países ya tienen en su territorio la enfermedad. La zona en rojo es cada vez más amplia. Las zonas en azul con mayores excepciones pertenecen a África y a Groenlandia. En el continente americano, las excepciones destacan por ser cada vez menos los países que se vienen salvando y entre ellas figura Uruguay. Tampoco hay zonas en rojo en Centroamérica.

Visto en televisión, tal como lo mostró el sábado en su noticiero vespertino la cadena televisiva estadounidense CBS, la gráfica o mapa llama inmediatamente la atención por su extensión. Luce como una inundación cuyas aguas se han metido en todas partes, pero que por diferentes razones aún sigue sin tocar a ciertos territorios. Resulta difícil saber con certeza hasta cuándo nuestro país va a seguir viviendo en estado de excepción en medio del nuevo miedo universal que basa su poder en todo lo que sobre el desconocemos.

Calificada como “profundamente preocupante” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la propagación del virus continúa a toda marcha como así también la cantidad de países que han confirmado los primeros casos de COVID-19, el cual fue identificado como causa de la enfermedad originada en un mercado de mariscos de Wuhan, China, donde también venden animales vivos. La cifra de muertos se acerca a los 4.000 y el número de enfermos se multiplica con el paso de los minutos. Ya superó los 100 mil.

Según la página del Centers for Disease Control and Prevention (CDC por su sigla en inglés, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), agencia del Departamento de Salud y Servicios Sociales de EEUU, los países con más alto riesgo, indicados bajo la denominación “nivel de alerta 3 (subrayados en rojo): evitar viajes no esenciales”, son Corea del Sur, China, Italia, Irán, y Venezuela, país sobre el cual se informa lo siguiente: “Los CDC recomiendan que los viajeros eviten todos los viajes no esenciales a Venezuela. El país está experimentando brotes de enfermedades infecciosas, y la atención médica adecuada actualmente no está disponible en la mayor parte del país”.

Mientras la página del CDC informa sobre los países a los cuales hay que evitar viajar, varios diarios ingleses han publicado artículos recomendando países que pueden ser visitados sin problemas por no haberse registrado ahí todavía casos de coronavirus en su territorio. El Telegraph londinense publicó el viernes pasado el artículo, “14 beautiful countries to visit without coronavirus” (14 países hermosos para visitar sin coronavirus), lista en cuyo primer lugar figura Bolivia, en tanto que The Sun, de la misma ciudad inglesa, publicó en la misma fecha. “The holiday destinations around the world without coronavirus” (Los destinos de vacaciones en todo el mundo sin coronavirus). La paradoja de la situación es que, dadas las presentes condiciones sanitarias, los países recomendados, desean que ningún extranjero los visite.

“Alguien en alguna parte / En el calor de la noche / Parece bastante peligroso / Nueva York, Moscú, pasión / Hong Kong, Tokio, pasión / Paris y Bangkok / Lees en los diarios, pasión / Escuchas en las iglesias, pasión / Ves en los patios de las escuelas, pasión”, canta Rod Stewart en su popular canción, Passion, de 1980. Podríamos sustituir la palabra ‘pasión’ por ‘coronavirus’ y tendríamos una síntesis de la realidad mundial actual, en la cual un virus se ha instalado en todas partes, salvo en aquellos países en los que nadie quiere pensar que la cuenta regresiva para el arribo de la enfermedad ya ha comenzado.