El mayor enemigo de las vacas

Donald Trump toma no menos de 12 Coca Colas light por semana, y come de manera regular hamburguesas de McDonald’s, con bastante kétchup y una alta dosis de papas fritas, las cuales deben ser servidas bien calientes para no enojar al mandatario, quien tiene también entre sus platos favoritos los suculentos churrascos, bien cocidos, casi quemados, y el meatloaf o pastel de carne (otro día paso la receta). Es decir, por sus gustos culinarios puede ser considerado el principal enemigo mundial de las vacas.

Según su médico personal, Trump está lo más bien de salud, increíble considerando el monto semanal de carne y la edad del implicado, 73 años. ¿Cómo hace para mantenerse vivo y sano comiendo carne a lo cavernícola y sin hacer ejercicio? Es uno de los misterios mayores de nuestro tiempo, solo comparable a la desaparición del avión de Malaysia Airlines. Sin embargo, por ser enemigo también de las dietas, el presidente depredador ha ganado mucho peso desde que llegó a la Casa Blanca, habiendo pasado a formar parte de la no tan selecta lista de obesos, que en EEUU se cuentan por millones.

Mandel NGAN / AFP

En su reciente viaje relámpago a India, tuvo la oportunidad de reivindicarse e intentar por unas horas convertirse en vegetariano. Fracasó, mejor dicho, ni lo intentó. En un país donde las vacas son sagradas, Trump, según se supo, estuvo al borde de la desesperación al enterarse que el primer ministro indio, Narendra Modi, había planeado terrible banquete para el visitante en base únicamente a platos vegetarianos. Ni siquiera un lomo pequeño o bola de carne picada tipo albóndiga, nada. A Trump la carne no le ha producido problemas cardiacos, pero la falta de esta puede ocasionarle un infarto.

El pantagruélico festín para homenajearlo había sido preparado por Suresh Khanna, uno de los mejores chefs de la India y ganador de premios internacionales, quien por meses estuvo craneando los exquisitos platos que se le servirían al carnívoro number one del mundo. Creyeron que lo podrían convertir a la religión de quienes no necesitan matar animales para sobrevivir con las proteínas y vitaminas suficientes, pero hacer cambiar de parecer a Trump sobre aquellos aspectos que definen su personalidad es más difícil que enseñarle a un burro a bailar tango.

EFE/EPA/JAIPAL SINGH

Trump no solo –porque también Melania dijo yo paso– se negó a probar el menú en base a vegetales preparado especialmente para la ocasión, sino que incluso pidió que no se tomaran siquiera el trabajo de servírselo, seguramente por temor a tener un patatús de solo verlos. Con la pareja, nada de delicadezas culinarias sofisticadas. Con un trozo de carne frita hubiera sido mucho mejor y los anfitriones se hubieran evitado el no, enfático y repetido. Del banquete Trump no se llevó nada en el estómago, pero al regresar al hotel donde se estaba hospedando lo esperaba su propio chef privado, quien le preparó sus platos favoritos, que son siempre los mismos.

Dada la forma cómo se produjo, fue el desaire más grande cometido por un mandatario extranjero en territorio indio, aunque, conociendo de antemano las peculiaridades del implicado, el primer ministro se la dejó pasar y lo siguió tratando con la misma afabilidad demostrada desde que el mandatario extranjero arribara al país donde más de 500 millones de personas, la mitad de la población, es vegetariana.