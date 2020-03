Adiós al último colachata

El viernes pasado fue un día histórico y triste para la historia del automóvil. La compañía General Motors produjo el último Chevrolet Impala, un modelo icónico, al cual asociamos con auto conocido entre los uruguayos como colachata.

En una época muy anterior en nuestro país hubo unos cuantos Impalas que circulaban por las calles de Montevideo despertando miradas de asombro, sobre todo por su tamaño y también por su color, pues una de las características del vehículo era el llamativo cromatismo que definía sus exteriores, estilísticamente poderoso, verdes, celestes y rojos profundos que lo hacían inconfundible.

En tiempos en que los taxis de la capital uruguaya eran Mercedes Benz, los colachata Impala eran las vedettes exclusivas provenientes del país de la hamburguesa y del cowboy, capaces de tragar más nafta que los demás vehículos, pero únicos en cuanto a la seguridad y confort que brindaban a sus ocupantes, los cuales sentían que iban en algo parecido a una nave espacial.

Un clásico de la historia del automóvil es el Impala sedan del año 1960, imponente vehículo de cuatro puertas, tracción trasera, motor de 8 cilindros, y las inconfundibles luces traseras triples simétricas. El Bel Air Impala descapotable de fines de la década de 1950 y principios de la 1960 fue un lujo en su época y es hoy un costoso auto de colección.

Coche de culto, el Impala es uno de los varios modelos que la General Motors dejará de producir de las marcas Chevrolet, Buick y Cadillac. Aunque el Impala es aun exitoso entre consumidores en China, Corea del Sur y países de Medio Oriente, dejó de entrar en los planes de la automotora basada en Detroit.

El vehículo perdió su lugar en el equipo titular de la General Motors, la cual en un futuro a la vista planea producir únicamente autos eléctricos, pasando a cuarteles de invierno modelos emblemáticos que en cierta manera representan el pasado y no lo que vendrá. La caída en las ventas del modelo tampoco ayudó a los argumentos de quienes querían salvar al vehículo de la desaparición. El año pasado, la compañía Ford había dejado de producir la competencia del Impala, el Taurus.

El Chevrolet Impala debutó en 1958 en celebración de los 50 años de fundación de la General Motors. En un año que fue difícil para la economía estadounidense, el modelo le permitió a la automotora recuperar el primer lugar en venta de vehículos. Desde su salida al mercado fue el auto insignia de la GM y siempre figuraba entre los más vendidos, por representar al vehículo lujoso y al mismo tiempo asequible para la mayoría de los bolsillos.

Entre 1958 y 2000 fue el auto de la GM más vendido, con ventas superiores a los 13 millones de unidades. En 1965, cuando se comercializaron 1. 046. 514 unidades fue el auto más vendido del año. En 1977 la prestigiosa revista automovilística Motor Trend eligió al Impala como “auto del año”. El Impala 2014 ocupó el primer lugar el ranking de la revista U. S. News & World Report entre los automóviles grandes de “precio razonable”.

La presencia del Chevrolet Impala en la cultura popular, sobre todo en cine, ha sido ubicua. Se cuentan por decenas los filmes en los que aparece algún vehículo de ese modelo, como el Impala convertible del año 1971, que manejan en Fear and Loathing in Las Vegas (Pánico y locura en Las Vegas, 1998), o el Impala de 1964 estelarizado en el hoy filme clásico, de John Singleton, y nominado al Oscar en 1991, Boyz n the Hood. En Autos, película animada de Pixar, el personaje Ramón, es un Chevrolet Impala Lowrider, de 1959. Y en American Grafitti, el paisaje visual del filme clásico de George Lucas no sería el mismo sin los varios Impalas que aparecen.

Con el último Impala producido en la planta Hamtramck de General Motors ubicada en Detroit, se acaba un capítulo dorado de la historia del automóvil, mejor dicho, de la época moderna. El capot del último vehículo en ser fabricado tenía pegado un papel que decía: “Adiós al Chevy Impala, el último modelo de vehículos a gas en D-Ham”.