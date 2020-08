Uruguay tiene reservadas unas 680.000 vacunas de covid-19

Para volver a la vida normal –no a esta “nueva normalidad” repleta de protocolos, tapabocas y alcohol en gel– existe solo una solución codiciada desde hace meses: la inmunización mediante vacunas. Y aunque esa realidad aún aparece lejos en el calendario, el gobierno uruguayo ya tiene reservadas las futuras dosis para el 20% de la población del país, según informó el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Giovanni Escalante, a El Observador. Es decir, si los laboratorios encuentren la cura del covid-19, Uruguay podrá inmunizar en primera instancia a un número aproximado de 680.000 orientales.

Los primeros en ser vacunados, al igual que ocurre con la gripe año a año, serán aquellos que pertenecen a la población de riesgo: los mayores de 60 años y los que tienen comorbilidades que pueden hacer que el coronavirus se vuelva mortal.

“Desde el primer momento nos sumamos al plan Covax Facility con la compra conjunta de fondo rotatorio de la OPS. Eso implica ya una reserva de dosis para nuestro país, esperando encontrar con ello una solución vía inmunización”, dijo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a El Observador.

AFP

Covax Facility, ese plan al que se refiere Salinas, fue lanzado por la Alianza Mundial de Vacunas (GAVI, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud. La idea del proyecto es que, cuando algunos laboratorios lleguen a la fórmula exitosa, no exista una competencia feroz que ponga a las potencias en ventaja sobre el resto de los países. Según pregonan, que los gobiernos compitan entre sí para adquirirlas no sería beneficioso para nadie. “Hasta que todos no estemos seguros, nadie va a estar seguro”, dice el mensaje institucional.

Por esa razón, el proyecto tiene como objetivo garantizar que todos los países obtengan un acceso “justo y equitativo” a una eventual vacuna del covid-19. Creen que dos mil millones de dosis serían suficientes para vacunar a todos los trabajadores de salud y a la población de riesgo en todo el mundo.

El acceso de Uruguay a ese plan internacional es a través del fondo rotatorio de vacunas de la OPS, que ya funciona desde hace 35 años. “Nosotros estamos adquiriendo y suministrando todas las vacunas para 39 países de los 51 países y estados miembros de las Américas. La última experiencia que hemos tenido ha sido con la distribución del virus influenza. Con la vacuna del coronavirus vamos a seguir la misma lógica que con la vacuna de la influenza porque la población de riesgo es más o menos la misma”, explicó Escalante.

“Como una estimación gruesa en cada país la población de riesgo y los trabajadores de la salud son el 20%, entonces estamos hablando de aproximadamente 78 millones de habitantes vacunados en las Américas”, agregó.

Fecha estimada: 2021

El representante de la OPS también contó que hay 33 laboratorios en el mundo que están avanzados en el desarrollo del antídoto y ya llegaron a la fase clínica. En esta etapa, los científicos prueban su vacuna con humanos. Una vez llegado a este momento hay tres ensayos clínicos que tienen que realizar.

En el primero, la vacuna se prueba con unos pocos voluntarios y con diferentes dosis y se analiza si genera síntomas adversos e inmunogenecidad. En el segundo, se prueba con un grupo más amplio y se estudia con más detalle los posibles efectos secundarios así como la inmunogenecidad y su eficacia preliminar. En esa etapa también se define si son necesarias una o dos dosis. Por último, se realizan ensayos clínicos de mucha mayor amplitud y se sigue en el tiempo a los inmunizados para ver si realmente logran protegerse del virus.

NELSON ALMEIDA / AFP

A esta última fase han llegado, por el momento, solo seis laboratorios. Si todo sale bien, de allí saldrán las primeras vacunas.

“Los ensayos clínicos de las primeras vacunas son esperanzadores”, dijo este viernes el investigador español y experto en microbiología, Adolfo García-Sastre, en una exposición organizada por la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República. “Y la cooperación y los avances científicos son sin precedentes”, agregó.

Cuando los laboratorios cumplan con todo el proceso clínico, será el comité asesor técnico de vacunas de la OMS el encargado de validarlas en relación a si se cumplen ciertos criterios de seguridad y eficacia. Una vez que eso ocurra, el plan Covax se pondrá en acción.

¿Pero para cuándo será? ¿Llegará la vacuna a Uruguay mientras dure el 2020? La respuesta de Escalante es no. “No podemos afirmar que la vacuna estaría disponible en este año, porque hay que pasar por estas fases”, sostuvo.

De todas formas, dijo que desde la organización están “seguros” que “para fin de año” ya van a tener una programación de las fechas de distribución de las vacunas a los diferentes países.

¿Cuánto le costarán estas miles de dosis a Uruguay? Todavía no hay respuesta a esa pregunta. “No nos quedamos comprometidos en costo porque no esta la producción”, dijo Salinas.

El representante de la OPS, por su parte, dijo que la “idea” de la organización es que “los precios sean razonables” para no generar “un desembolso que pueda afectar los bolsillos de la población”.