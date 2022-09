“Ustedes no son hinchas, son la porquería”: el video de un parcial de Peñarol contra los violentos

El video en el que un hincha de Peñarol critica a los barras violentos de la hinchada aurinegra por su accionar en el clásico ante Nacional del pasado domingo en el Gran Parque Central se viralizó en las horas posteriores al encuentro.

En las imágenes se ve a un hombre con la camiseta aurinegra que le habla a la cámara y opina sobre lo sucedido, tanto en la cancha, donde los tricolores ganaron por 3-1, como fuera de ella, donde los hinchas carboneros generaron destrozos al dejar la Tribuna Scarone y mostraron una gallina inflable.

“Desde ayer veo en las redes sociales gente de Peñarol festejando que entraron una gallina al estadio de Nacional, que rompieron los baños, que prendieron fuego… Festejan eso”, comienza.

“Nos pintaron la cara, jugaron mejor que nosotros, no la tocamos durante 80 minutos, nos metieron tres goles, y gente festeja que metieron una gallina y que rompieron y prendieron fuego el Parque Central”, agrega.

Luego, se dirige a los violentos: “Ustedes no son hinchas. Ustedes son la porquería, ustedes son la desgracia que tiene en sus filas la hinchada de Peñarol”.

“Por gente como ustedes es que yo dejé de ir al fútbol. Por gente como ustedes es que muchos ya no vamos a los partidos y no podemos lleva a nuestros hijos. Lamentable, sinceramente. Soy hincha de Peñarol pero no avalo nada de lo que pasó en el Parque Central”, concluye.

El video se viralizó en las redes, compartido por hinchas de Peñarol y también de Nacional, con distintas opiniones sobre el mensaje de quien habla.