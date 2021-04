Fecha y hora para vacunarse contra covid-19: recomiendan no cancelar y volver a registrarse, pero algunos tienen suerte

Se agendaron para vacunarse contra el covid-19 por pertenecer al rango etario comprendido entre 18 y 70 años. El nuevo sistema desarrollado por GeneXus dio cuenta de que habían quedado registrados, aunque pasaron a una lista de espera —consistente en la prioridad según el orden de llegada— en la que se les asignaría un cupo una vez que hubiera disponibilidad. Cuando la notificación no llegaba, cancelaron la agenda y volvieron a anotarse, y en poco tiempo consiguieron fecha y hora para la inoculación.

¿Por qué se dieron estos casos en distintos puntos? "Se llama la falacia del superviviente", declaró Nicolás Jodal, CEO de la desarrolladora GeneXus, al ser consultado por El Observador. "El que consigue la hora lo dice y, el que no, no lo dice. Son muchos más los que se cambiaron y no consiguieron, que los que cambiaron y sí consiguieron. Pero solo habla el que lo consiguió", sostuvo el ingeniero.

Jodal comparó el caso con el mito de que los delfines salvan a las personas que se están ahogando. "Suponete que por cada hombre que se está ahogando, a uno lo devuelven a tierra y a dos los llevan para adentro y se ahogan. Los que estamos en tierra seguiríamos pensando que los delfines salvan a todos, porque los que se ahogaron no hablan", consideró.

En este sentido, el CEO de GeneXus volvió a asegurar que la cancelación de la agenda para conseguir cupo más rápido "no sirve en promedio". "En promedio no te conviene, pero vos podés hacer lo que quieras. Vos cancelás y, si alguien te dice que hay lugar en Artigas, vas para ahí. Yo digo que es mi recomendación. Mi recomendación, que estudié teoría de colas, es que en promedio no te conviene. No quiere decir que en algún caso no le emboques", expuso.

Varios de los casos constatados tuvieron lugar en el nuevo vacunatorio del Aeropuerto de Carrasco, que abrió hace una semana y funciona también los domingos. Dado que hay que concurrir en auto, Jodal explicó que "no se podía tomar a otro porque tenían que saber que tenés el auto". "Era nuevo de entrada, entonces los primeros consiguieron", señaló. "Pero los otros perdieron su lugar en la cola, y quedaron más atrás en la cola nueva. En promedio no te conviene cambiarte", añadió el ingeniero.

Jodal acotó además que mediante el cambio de agenda a otra locación distinta a la anotada inicialmente "le estás sacando el lugar a un local".

Consultado sobre el porcentaje estimado de personas que cancelan su agenda y luego quedan rezagados en la lista de espera, dijo que están "muy ocupados trabajando" como para medirlo. No obstante, indicó que hay teoremas alrededor de este tema, e incluso un semestre en la Facultad de Ingeniería dedicado a abordar la "teoría de las colas".

Días atrás el ingeniero había publicado en Twitter una representación gráfica e ilustrativa de qué es lo que sucede cuando los usuarios cancelan su agenda para probar suerte de nuevo. "Una vez que te registrás entrás en una cola (basada en la localidad en que uno se anotó), y en la medida que se van dando cupos vas avanzando, igual que pasa en la cola de un supermercado, hasta que en un momento te llega el turno. Si cancelás el lugar donde estás y te movés a otro, lo más probable es que pierdas tu lugar en la cola original y que en el lugar nuevo vayas al final", apuntó en aquella fecha en diálogo con El País.