Vadócz: "Tuvimos ese sabor en la boca de que el empate en el clásico no fue suficiente"

Krisztián Vadócz fue el patrón del clásico. Se adueñó de la mitad de la cancha, cortó el circuito entre Gabriel Neves y Felipe Carballo, y su debut en esta clase de partidos, lo pasó con muy buena nota. Sin embargo, en esta entrevista con Referí, muestra su autoexigencia, habla de la transición de Diego Forlán futbolista al técnico, cómo sobrelleva el peso de ser un extranjero en el fútbol uruguayo, cómo vive lejos de su familia y las diferencias que advierte respecto al balompié europeo.

¿Cómo vivió el clásico?

Como ustedes saben, normalmente se juega con 50 mil personas y la mayoría son de Peñarol, pero era un partido contra nuestro rival. Antes de llegar al Centenario nos animó nuestra gente y nos dio aliento saliendo desde sus casas con nuestra camiseta. Así recibimos todo el cariño. Estoy acostumbrado al calor de nuestra gente y eso se sintió.

¿Se notó esa ausencia en la cancha?

Claro. Nuestra gente nos empuja para ir adelante y esa falta se sentía. Intentamos dominar el partido desde el inicio.

Pese a que no había público, ¿notó que se trataba de un partido diferente?

Yo pienso distinto. Para mí, un partido es un partido. Cada uno tiene su característica. Si jugás una final, es distinto que juegues por un encuentro del campeonato. Yo sentía que era un partido en el que íbamos por tres puntos. El rival no importa. Era más para enfocarme en mí y particularmente en hacer bien las cosas. Una ventaja que teníamos al no haber gente, era que escuchaba más cuando daba órdenes y me las daban mis compañeros. Era como cuando juegan los niños en el baby fútbol que se escucha todo.

Camilo dos Santos

Sus compañeros, ¿le hicieron ver antes que este era un partido diferente porque se trataba de un clásico?

En realidad, no era un clásico desde el punto de vista que ustedes saben mejor lo que significa con estadio lleno. Tengo cero experiencia, entonces lo mío era rendir bien, ayudar a mis compañeros, contagiar la actitud positiva y ser uno de los mejores, porque si no, ya dije que en cualquier momento me echan hasta Hungría. (Se ríe)

¿Qué le pidió Diego (Forlán)?

Como siempre, que probara dominar la mitad de la cancha, que hubiera conexiones entre las líneas y con los delanteros. Teníamos información de cómo jugaba el rival, pero nada particular, nada nuevo, ningún invento. Era todo lo que practicamos hace un buen tiempo. Se veía que físicamente estábamos muy bien.

¿Quedó conforme?

Sí, pero a veces me gusta jugar con las palabras. No me sentí disconforme. Quizás podía haber dado más.

Es muy exigente consigo mismo.

Claro, todos lo somos. Debemos ser autocríticos y con la experiencia que he tenido de jugar 400 o 500 partidos oficiales, ya viví momentos parecidos en la cancha y tengo que demostrar esa experiencia.

¿Está más acostumbrado a jugar con niebla?

No era difícil, no me complicaba. Ya había jugado con mucho más frío y niebla que era peor, eso es complicado jugar bajo cero. Contra PSV Eindhoven en Holanda (defendiendo a Nijmegen), hacía tres grados bajo cero y con niebla. Ayer (el domingo) fue un día muy bueno para jugar.

¿Cómo les afectó ir abajo en el tanteador y tener que jugar con uno de menos por la expulsión de Matías Britos?

Nunca es bueno jugar con uno de menos, pero en estos seis meses ya vivimos esta experiencia. Nos pasó contra Cerro en el inicio del torneo, contra Jorge Wilstermann por la Copa y pudimos conseguir el triunfo en esos casos. Sabíamos que teníamos que remontar y arriesgamos un poquito, pero físicamente nos sentimos muy bien y muy cómodos, salieron las cosas como quisimos. Buscamos más oportunidades, sentimos que pudimos dar más que nuestro rival.

Camilo dos Santos

Se consiguió un empate valioso por cómo se dio el partido, aunque claro, los clásicos todos los quieren ganar.

Este punto vale si podemos ganar el próximo partido y los siguientes y así sucesivamente. Tuvimos un sentimiento de que no ganamos ese punto, sino que perdimos dos. Queríamos demostrar nuestra calidad y estado físico, tuvimos ese sabor en la boca de que no fue suficiente. También podíamos haber perdido, pero como actuamos, merecíamos más.

¿Siente un peso extra por ser extranjero, como que debe dar un plus aún mayor al que da?

Como jugador pienso que debo jugar lo que puedo, pero entiendo teóricamente que la gente cuando ve que ficharon a un futbolista con no sé cuántos años, que viene de Hungría, que Uruguay es mejor que Hungría y está en un nivel más alto, puede pensar “¿por qué este muchacho está aquí? No toma mate, no habla muy bien el castellano. ¡Cómo Peñarol tiene el CAR, con la mejor infraestructura para los jóvenes y viene un viejo aquí, tiene que demostrar algo”. Como jugador debo jugar igual que hace un año o más, el rendimiento tiene que ser muy alto.

Usted fue compañero de Diego Forlán en dos clubes. ¿Cómo vive la transición de Forlán-jugador al de Forlán-técnico?

Todavía pienso que es jugador y le pedí que le pegara un par de pelotas al arco rival, pero no quiere más. Si ya tenía experiencias extraordinarias como jugador, tiene muchas cosas para enseñar. El entrenador es quien manda cómo nos armamos, cuál es la idea, la búsqueda de la victoria. Si esa experiencia vivida es buena, entonces es muy difícil no demostrar algo bueno porque casi todo lo que dice se cumple. Cuando tenés tanta idea en tu cabeza es muy fácil.

¿Encuentra diferencias del que conoció como compañero de equipo?

Tiene las mismas ideas que como futbolista. Está en todos los detalles y no se pierde nada. Lo bueno es que él quiere construir algo en lo que participa mucha gente y elige en cada posición a los mejores y así podemos crecer, no solo como equipo, sino también el club.

¿Qué diferencias encuentra con el fútbol europeo?

Es más transparente aquí, todos vamos para adelante y si tengo la pelota es atacar y crear peligro, y a veces se ve mucho individualismo porque los jugadores son veloces, potentes y tienen esa característica. Los europeos son más tácticos, se juega más de lado a lado buscando el hueco. Vemos ese juego más como equipo en Europa y no es tan individual. Aquí hay más talento individual que en Europa.

¿Cómo sobrelleva el hecho de estar lejos de tu familia?

Me acostumbré. Si me diera dificultades, no hubiera venido aquí. Me gusta mucho vivir en Montevideo y siendo jugador de Peñarol, mucho mejor. Tengo todo para disfrutar en Uruguay.

¿Se cocina solo?

Sí, me cocino o compro a veces comida. Tengo idea y no soy de estar tres horas frente a la cocina. Lo más fresco posible y en 20 minutos está todo en el plato. Cuscús, boniato, quinoa, pollo, todo lo que es bueno para el cuerpo. Si no me cuidara a esta edad, ya estaría retirado como entrenador (se ríe).

¿Cómo define al uruguayo?

Muy sociable, muy amable, comparte la alegría. Esta pandemia complicó la vida uruguaya porque veo que aquí están acostumbrados a salir a compartir la vida. Uruguay es así.

Camilo dos Santos

¿Qué costumbre uruguaya se le pegó más?

Ninguna. Ya tengo mi rutina que es distinta porque como más temprano, me acuesto más temprano. Es diferente. No es que costó un poco, pero me tuve que acostumbrar.

¿Se puede decir que después de Puskas y Rubik (el inventor del cubo) es el húngaro más conocido?

No, hay más conocidos. (Se ríe). Tengo responsabilidad. Aquí represento a mi país y en ese sentido soy muy estricto.