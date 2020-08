El Estadio Centenario recuperó un cliente: Boston River será local en el Apertura

El Estadio Centenario recuperó esta semana a un cliente del fútbol, Boston River, que confirmó a la Comisión Administradora del Field Oficial que jugará en el escenario del Mundial de 1930 los cinco partidos en los que será local en el Apertura.

De esta forma, CAFO se asegura ingresos en un año en el que la suspensión de la actividad durante cinco meses (marzo a agosto) y los acuerdos que City Torque y Segunda División Profesional hicieron con el estadio Charrúa, redujo los arrendamientos del Estadio.

Boston River será local ante River Plate (sexta fecha), Plaza (octava), Fénix (décima), Defensor Sporting (duodécima) y Nacional (decimocuarta).

El equipo sastre cambió la localía para Montevideo debido a que el estadio Campeones Olímpicos de Florida está en obras.

Con estos cinco encuentros, los tres que se jugaron en febrero y marzo (Rentistas-Nacional, Nacional-Cerro Largo y City Torque-Progreso), el clásico y los dos partidos de la selección programados por las Eliminatorias (octubre y noviembre), el Estadio tendrá 11 partidos en 2020.

Por otra parte, Cafo se reunió con City Torque para ajustar el precio de alquiler del Centenario para los partidos oficiales.

El club hizo un acuerdo con el Charrúa para jugar el Apertura, después que en las temporadas 2018, 2019 y previo a la pandemia en 2020 ofició de local en el Estadio Centenario.

El alquiler del Estadio Centenario para un partido de fútbol es el 6% de la recaudación, con un mínimo que estaba establecido previo a la pandemia de covid-19 en $ 190.000.

El CEO de Cafo informó a Referí la semana pasada que querían mejorar los precios para acercar a los clubes de fútbol que se fueron al Charrúa porque pagan la mitad.

El Charrúa cobra US$ 2.350 ($ 98.700 al cambio de hoy) por un partido oficial y por un partido amistosos US$ 450 ($ 19.000) por el uso diurno y US$ 700 ($ 28.900) con luz artificial, según el acuerdo al que llegaron con los clubes de la AUF.

El costo operativo del Estadio Centenario es US$ 80.000 mensuales y el déficit es responsabilidad de la AUF, que es socio con la Intendencia de Montevideo. La Asociación es dueña del estadio y la comuna del terreno.