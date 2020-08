Forlán: los elogios a Pellistri y el Cebolla y la molestia por el rumor de una pelea con Xisco

El director técnico de Peñarol, Diego Forlán, brindó este lunes sobre la hora 13.15 una conferencia de prensa en el gimnasio nuevo de Los Aromos para hablar del clásico y señaló sentirse "contento" por el reinicio del campeonato y sobre el resultado del partido del domingo indicó que "fue positivo".

"Estoy contento porque se haya reiniciado el campeonato. Respecto al resultado del clásico, fue positivo. Obvio que queríamos ganar, pero por cómo se fue dando el partido, terminó siendo un empate positivo teniendo en cuenta la expulsión y jugar 30 minutos con uno de menos. El equipo siempre intentó jugar con una idea, lo que habíamos trabajado, serio, tranquilo; nos faltó más contundencia arriba. Tuvimos bastantes jugadas de pelota quieta que no supimos aprovechar y ellos sí. Quiero felicitar al equipo por cómo se empató con uno menos en un retorno que era difícil por el parate. En todo momento quiso ser protagonista y producto de eso fue el empate", explicó Forlán.

Consultado acerca de la posición de Facundo Pellistri en el clásico, indicó que "Facu (Pellistri) puede jugar por los dos lados o incluso como segundo punta aprovechando su velocidad. Hizo un muy buen partido, no sabemos cuánto lo podremos aprovechar o no, sabemos que lo pretenden muchos clubes del exterior; es desequilibrante. Complicó por ambos lados y eso es lo que queremos de él".

@DiegoForlán7

Además, añadió: "Tuvimos alguna presión de Nacional y salimos con pelotazos largos pero la intención no era un pelotazo de por sí, sino situaciones que habíamos practicado y automatizado. Tratamos de jugar, asociarnos, ir por un lado y otro. Lo veía en casa con el problema de la niebla que era un poquito difícil, ellos habían llegado un par de veces, tenía fe y estaba tranquilo. No contento por haber recibido un gol. Con la expulsión pensé que Nacional se nos iba a venir arriba porque maneja bien la pelota, pero el equipo supo manejar la situación y así pudimos empatar".

Sobre cómo fue su domingo distinto debido a que no concurrió al Estadio Centenario por encontrarse suspendido en lo que fue su primer clásico como entrenador, Forlán comentó que "vino mi viejo a casa y yo estaba con mi mujer y mis hijos. Los primeros minutos fueron duros. No se veía bien (por la niebla y el humo), uno se pone nervioso ante cualquier situación y así era más complicado, pero a medida que vi que el equipo intentaba generar, asociarse, me sentí más cómodo. Quedé muy contento. Nos faltó contundencia, pero empatar con un hombre de menos lo tomo como muy positivo".

Asimismo, insistió con el tema de las pelotas quietas. "Es una lástima haber dejado pasar tantas oportunidades de pelota quieta, no me preocupa. Me deja tranquilo que tenemos buenos jugadores pateadores y cabeceadores. Me preocuparía mucho más si no generáramos y no llegáramos al arco rival. Es cuestión de seguir trabajando por esta misma línea".

Diego Battiste

El DT carbonero también se refirió al retorno y la entrada en cancha de Cristian "Cebolla" Rodríguez.

"Cristian está agarrando más minutos, lo vi muy bien, es muy importante para nosotros, el capitán, un jugador internacional, con una jerarquía, técnica y experiencia importantísima y era muy importante tenerlo, a pesar de que Matías (De los Santos) nos está dando una mano muy grande en un puesto que no es de él y se lo agradezco, pero en ese momento me pareció oportuna su entrada, porque necesitábamos un cambio y tratar de buscar el partido. Me dejó muy contento su entrada", expresó.

Acerca del rumor que se extendió por redes sociales en la tarde del domingo en el Centenario acerca de que su hermano y ayudante Pablo (quien ofició de técnico debido a la suspensión del propio Diego), había tenido un intercambio de golpes con Xisco Jiménez debido a que este no iba a ser titular, el entrenador indicó: "A veces quieren generar polémica donde no la hay. Se hablaron rumores que eran mentira, estamos todos muy bien. Fue una decisión mía táctica que me pareció que tenía que ir otro jugador. No digan que tengo problemas con un jugador cada vez que saque a algún jugador. Si no, con (Gustavo) Munúa y otros entrenadores en el mundo que dejan afuera a un jugador importante, tendrían que decir que hay un lío con el entrenador. Es de muy mala fe. A veces, para explicarle a la gente, no porque tengas altura, significa que vas a ganar todas de cabeza. Prueba de eso es que Matías Britos en el primer tiempo ganó muchas pelotas de aire y es un jugador bajo. (Xisco) sigue siendo un jugador importante, y me pareció que Matías Britos y David Terans eran lo mejor para el partido que queríamos plantear".

Carlos Pazos

El domingo Peñarol vuelve a escena en el Estadio Campeón del Siglo a la hora 17 por la quinta fecha del Torneo Apertura y lo hace frente a Boston River del Loco Sebastián Abreu, quien fue compañero suyo de selección y es amigo.

"La semana pasada intercambiamos mensajes por diferentes razones. Tenemos una gran relación y va a ser algo lindo tener la oportunidad de enfrentarnos. Él tiene la posibilidad de entrar y hacer algo dentro de la cancha. Esperemos que no. Va a ser un partido complicado".