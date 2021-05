Valdés Requena asumió la presidencia y dijo que la ARU está "para servir al país"

Gonzalo Valdés Requena, productor agropecuario y abogado, asumió este lunes su cargo de presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en un acto con baja presencialidad y mucha gente siguiente la actividad a distancia.

En esa instancia recordó que hace 150 años la ARU se creó en medio de varias crisis que afectaban al país, algo que hoy se reitera con base en la emergencia sanitaria por la pandemia de covid, por lo cual, como en aquel momento, “acá está la ARU, para servir al país”, expresó.

Al inicio de su oratoria, en el Salón Multiespacio de la Rural del Prado, el nuevo presidente agradeció al ingeniero agrónomo Gabriel Capurro por la gestión que desarrolló hasta ahora como presidente de la institución, a quien él acompañó siendo uno de los vicepresidentes, algo que “me ha dado mucho ánimo para aceptar este desafío”.

Aludió a la gestión “extendida” de Capurro, durante dos años y medio, “donde pudimos ver la capacidad y la inteligencia que tiene, la sensibilidad, la humildad, la firmeza, en cuanto a sus ideas, en cuanto a lo que piensa y cree la ARU en su junta que es beneficioso para el país y el sector productivo”.

“Te mereces unas buenas vacaciones con Pilar, con tus hijos, con tus nietos, así que muchas gracias por todo”, le dijo Valdés Requena a Capurro, y solicitó un aplauso para el ahora expresidente.

Enseguida, notoriamente emocionado y al comentar cómo se llega al ejercicio de la responsabilidad de presidir la ARU, Valdés Requena mencionó a su familia, a sus padres que estaban presentes en ese momento, “que supieron formarme, darme la vocación de querer al Agro más allá de que nuestra profesión era otra, era ser abogado, pero la verdad es que me inspiraron ese cariño por el Agro”.

Añadió que primero pasó a integrar la directiva de la Asociación de Criadores de Aberdeen Angus, siendo presidente en dos ocasiones, y que luego le llegó la oportunidad de pasar a ser parte de la junta directiva de la ARU, cuando la presidió Manuel Lussich, también presente en el acto y a quien señaló sonriendo como uno de los “culpables” de esta realidad de presidir a la gremial.

“Uno no se va dando cuenta, pero lo que lo mantiene atado a la institución es el cariño por el sector, las ganas de servir, y acá estamos asumiendo esta gran responsabilidad que trataremos de saber cumplir”, dijo el nuevo presidente de la ARU.

Camilo Dos Santos

Los directivos de la ARU para un nuevo período.

En crisis, como hace un siglo y medio

“Estamos asumiendo en los 150 años de la ARU, en un momento bastante complicado para poder homenajear y reconocer a todos los que hicieron posible esta institución”, admitió luego.

“Cuando uno ve cómo nace la ARU, en qué momento, eran momentos de crisis, momentos en los que Uruguay vivía conflictos armados, había crisis económicas, crisis bancarias, y nace la ARU a impulsos de Domingo Ordoñana y con el primer presidente, Juan Ramón Gómez (…) con la idea de colaborar, de poder generar posturas, colaborar con los gobiernos para mejorar el trabajo en campaña, la parte de agricultura, la parte de ganadería, también la parte de legislación, porque impulsó la redacción del Código Rural, que no es poca cosa, estuvo en manos también del impulso de la ARU; la idea era ayudar al país a salir adelante de una crisis, situación que 150 años después estamos viviendo, algo similar, por distintas causas, por una crisis sanitaria, una crisis que afecta al país y al mundo”.

Y en ese escenario, “ahí está de vuelta, acá está la ARU, para servir al país”, expresó, generando un aplauso entre los asistentes al acto, el primero que no fue dirigido a Capurro o a su persona.

Luego señaló: “Entendemos que los productores rurales tienen el gran desafío y la posibilidad, dadas sus características, de ser quienes impulsen al país a salir de esta crisis, una vez que hayamos terminado este buen proceso de vacunación que venimos teniendo y podamos empezar a pensar en la recuperación del Uruguay”.

“El Agro tiene la capacidad de trabajar, de producir calidad, exportar, traer divisas, derramar sobre la economía nacional, generar empleo; así que nosotros como ARU y un poco es el objetivo que vamos a tener en este período de dos años, es poder apoyar y tomar todas las medidas y hacer propuestas al gobierno que sean necesario para que el sector agropecuario pueda, y debe, ayudar al país a salir de esta situación”, subrayó Valdés Requena.

La ARU, además, “ha tomado medidas propias en cuanto a la colaboración, que me gustaría destacar, porque todos nuestros funcionarios se merecen un reconocimiento muy importante”, dijo, generando otro aplauso.

Recordó, en ese sentido, que “Hace un año, con la colaboración directica de los socios de la ARU, a quienes también les quiero agradecer, el Prado, este predio en el que estamos, alberga al Mides, dando alojamiento y alimentación a personas en situación de vulnerabilidad”.

“Estamos también colaborando con el proyecto municipal ABC, apoyando las ollas populares, y estamos terminando un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública para poderle dar lugar a un nuevo vacunatorio para personas que tengan difícil movilidad”, añadió.

Valdés Requena agradeció posteriormente “a la junta directiva saliente, a la que me ha dado el apoyo para encarar este cargo, presidida por Gabriel (Capurro), que apoyaron a la junta entrante, que es el equipo con el cual vamos a trabajar y vamos a tratar de llegar a lograr esa gestión que queremos que sea de colaboración con el país y hacia el país”.

También agradeció a todos los funcionarios, porque “he sentido en ellos en este tiempo un apoyo muy grande para asumir la presidencia”.

Por último agradeció a su familia, a su señora, a sus cinco hijas y a los novios de sus hijas, “que han sabido apoyarme en todas estas cosas, sé que le tienen mucho cariño a la ARU y a todas sus actividades, saben que me van a tener que aguantar un poquito más alejado quizás, así que muchas gracias y muchas gracias a todos por estar presentes”.

Camilo Dos Santos

Gonzalo Valdés Requena.

Capurro: “Ha sido un privilegio”

En el inicio del acto de cambio de autoridades, Capurro agradeció la participación en la actividad, vía zoom, del presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou; del secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado; y de la intendenta de Montevideo, Ing. Carolina Cosse.

Enseguida señaló la participación presencial del ministro de Ganadería, Ing. Carlos María Uriarte; y la del subsecretario del ministerio, Ing. Ignacio Buffa.

“Para mí ha sido un privilegio”, dijo sobre su gestión como presidente de la ARU durante dos años y medio, dijo Capurro.

De inmediato, antes del traspaso de mando, agradeció a la mesa directiva de la institución, mencionando a cada uno de sus integrantes: los vicepresidentes Gonzalo Valdés y Guzmán Tellechea y los directores de distintas áreas: Rafael Ferber, Patricio Cortabarría, Pablo Barreto, Héctor Álvarez y Alejandro Tedesco; también a otros directores que participaron en algún momento del período: Javier Aznarez, Carlos Palma, José Bonica y José Campiotti; y al gerente de ARU, Gonzalo Arroyo.

“A todos ellos muchas gracias porque fueron fundamentales en la labor que pude llevar a cabo”, remarcó.

También agradeció a los delegados que representan a la ARU ante distintos ministerios y comisiones: Diego Payseé, José Víctor Zerbino, Ricardo Reilly, Manuel Lussich, Jaime Gómez de Freitas, Martín Gortari, Jorge Bonino, Leopoldo Amorín, Alejandro Tedesco, Héctor Álvarez, Alfredo Fros, Roberto Mailhos y Gerardo García Pintos.

Agradeció también al asesor legal, Juan Pedro Irureta Goyena, y a Gonzalo Valdés, dada la representación en el ámbito de los Consejos de Salarios.

Agradeció a los 36 integrantes de la junta directiva, a los 18 miembros titulares y a los 18 suplentes, por un aporte que señaló como “fundamental” para mantener “la actividad y la orientación de la ARU en sus objetivos básicos que son apoyar el desarrollo y el crecimiento del país, defender los intereses de la producción agropecuaria y de las agroindustrias, y el desarrollo del trabajador rural en el plano social, económico y cultural”.

“A todos ellos muchas gracias, porque han sido un apoyo fundamental a mi trabajo durante estos dos años y medio”, concluyó.

Luego agradeció a los funcionarios de la ARU por su “comprensión, colaboración y dedicación, “que mucho valoramos”, en un período complejo.

Luego agradeció a su familia, “a mi señora que me ha acompañado y ayudado, como siempre, a mis cuatro hijos que también me ayudaron y me apoyaron en este período y a mis 11 nietos que son fuente de inspiración y de alegría en la tarea”.

Finalmente, le deseó éxitos al nuevo presidente, augurando que los tendrá, “porque le sobran condiciones para el cargo, y a toda la junta directiva que lo va a acompañar”.

Camilo Dos Santos

Capurro entrega a Valdés Requena la campanilla, un momento simbólico.

Enseguida, cumpliendo con un momento tradicional y simbólico, en medio de un fuerte y extenso aplauso tras sus palabras, le entregó a Valdés Requena la campanilla con la que se ordena cada reunión y recibió un obsequio de parte de institución que presidió, de manos de Guzmán Tellechea, un cuadro en el que el artista plástico plasmó a un carnero, contemplando para alegría de Capurro la condición de ovinocultor que distingue al ahora expresidente.

Camilo Dos Santos

El obsequio de la ARU al presidente saliente.

