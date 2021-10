Valdez vendió Angus y Hereford y “la genética respaldó los valores”

El escritorio Valdez y Cía colocó toda la oferta en el remate de las cabañas Los Cerros de San Juan y Santander, que se realizó en la Asociación Rural de Tacuarembó.

Alejandro “Nano” Núñez, rematador de la firma, comentó a El Observador que todo el equipo de Valdez y Cía quedó muy contento con los resultados, porque “la torada se vendió muy bien”, con mucha agilidad en el Angus y con toros elegidos en el Hereford, mencionó.

Añadió que la reposición también anduvo muy bien en esta venta. “Los terneros y terneras anduvieron arriba de US$ 3 el kilo y los machos de sobre año arriba de US$ 2,60”, destacó.

Promedios de la venta.

Los toros Hereford promediaron US$ 3.440, mientras que los Angus US$ 2.955, el promedio general para los reproductores fue de US$ 3.052. Núñez indicó que, en esta oportunidad “la genética respaldó los valores”.

Hubo una buena participación de clientes y el 90% de la oferta se vendió en la pista, informó.

La venta se hizo en Tacuarembó.