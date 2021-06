“Van a ser históricos”: Gonzalo Bergessio, los clásicos que se vienen, sus sueños coperos y las galletitas de Simeone

El capitán y goleador de Nacional, Gonzalo Bergessio, consideró que los clásicos del fútbol uruguayo entre los tricolores y Peñarol “son diferentes” y cree que los que habrá por los octavos de final de la Copa Sudamericana “van a ser históricos”.

Los grandes del fútbol uruguayo se preparan para disputar tres clásicos julio. El primero de ellos será este domingo desde las 16:00 en el Gran Parque Central por la novena fecha del Torneo Apertura.

Luego, serán los duelos por la Sudamericana: el 15 de julio en el estadio tricolor y la vuelta el 22 de julio en el Campeón del Siglo.

Pablo Porciúncula / AFP

Bergessio, el capitán de Nacional

Bergessio fue entrevistado por la Conmebol y contó cómo se viven los clásicos del fútbol uruguayo.

“Lo que pasa que acá los clásicos son diferentes, la gente lo vive de otra manera. Se habla desde hace mucho tiempo de estos partidos, desde el día que se sorteó. La gente te lo hace sentir de otra manera”, expresó.

🇺🇾🧐¿Cómo se vive el clásico uruguayo?



🏆Gonzalo Bergessio, capitán de @Nacional contó cómo vive el país el partido de los octavos de final contra @OficialCAP, cómo se preparan y confesó su deseo de consagrarse campeón de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/h85YZIWAOH — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 29, 2021

“En equipos grande siempre está la presión”, agregó el argentino.

Sobre los clásicos de la Sudamericana, específicamente, señaló que “son partidos que van a estar muy buenos porque son clásicos a nivel internacional”.

“Estamos preparándonos semana tras semana y esperando que lleguen esos partidos que creo que van a ser históricos”, destacó Bergessio.

Staff Images / Conmebol

Bergessio se prepara para los clásicos

El goleador de 36 años también se refirió a sus aspiraciones coperas. “La Sudamericana tanto como la Libertadores son torneos que son un sueño para cualquier jugador sudamericano”, expresó.

“Tengo esa expectativa y el sueño de poder levantar una copa internacional, sea Sudamericana o Libertadores, y no me voy a rendir. Trataré de dar lo mejor para que podamos conseguirlo en algún momento y si no trataré de dejarlo todo en la cancha para Nacional”, sostuvo.

La pasión de Simeone

Con varias temporadas y clubes en el fútbol profesional, Bergessio fue consultado por un técnico que lo haya marcado en su carrera y eligió a Diego Pablo Simeone, el actual entrenador de Atlético de Madrid.

“Uno de los que más me marcó fue el Cholo Simeone. Por su manera, por su forma de trasmitir el fútbol, por su pasión por eso, por lo que hacía”, indicó el delantero. “Es un técnico que con el correr de los años creció muchísimo y hoy lo está demostrando en Atlético de Madrid”.

Bergessio fue dirigido por Simeone en Catania de Italia y en San Lorenzo de Almagro de su país. “Creo que es uno de los referentes que a mí me gusta su estilo, más que nada por lo que es como persona. Después, en el juego, podés estar de acuerdo o no, pero él trasmitía algo que no es fácil y lo hacía muy bien”, agregó.

👏🔊¡Gonzalo Bergessio y el mejor técnico de su carrera!



🔥El capitán de @Nacional contó que el Cholo Simeone fue el entrenador que más lo marcó y relató divertidas anécdotas. pic.twitter.com/D60Hm3uiot — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 30, 2021

Consultado sobre qué era lo que trasmitía el Cholo, respondió: “La pasión por el fútbol, como vive cada entrenamiento, cada partido, cada semana, como te hablaba… Se notaba que vivía respirando fútbol y eso me gusta mucho, soy un apasionado por este deporte y me encanta la gente así”.

El delantero contó con una anécdota que refleja esa pasión de Simeone por el fútbol.

“Estabas tomando un café y te armaba un equipo en una cancha, con las galletitas o lo que había en la mesa”, expresó. “A veces lo tenías que parar y decirle 'hablemos de otra cosa', pero como dije, siempre metido en su trabajo”.