VAR en Uruguay: ¿cuánto le saldrá a los clubes y a la AUF el videoarbitraje en toda la temporada?

El Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) espera poner en funcionamiento el sistema VAR en todos los partidos del Campeonato Uruguayo de Primera División en la tercera o cuarta fecha del Torneo Apertura. Para ello aguarda por las habilitaciones para nueve árbitros que hicieron los cursos en Paraguay (marzo 2021), la confirmación del proveedor del servicio de tecnología y que Tenfield brinde las imágenes como en todos los partidos que hasta ahora tuvieron VAR.

En caso de que se confirme lo que esperan los neutrales, el fin de semana del 19 y 20 de febrero o 26 y 27 (se juega el clásico Nacional-Peñarol), Uruguay habrá dado el paso que le permite tener la tecnología que FIFA, Conmebol y las principales ligas del mundo utilizan en sus competencias. Si fuera así, la AUF estrenaría el VAR en todos los partidos en 30 meses, mucho antes que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que lo anunció para el 4 de marzo y trabajan desde hace 36 meses para conseguir la habilitación.

El primero en impulsar el sistema VAR para el fútbol uruguayo fue Nacional, en la campaña electoral de José Decurnex en el último trimestre de 2018. El 13 de mayo de 2019, en Asunción, el presidente de Peñarol, Jorge Barrera, y el vicepresidente de Nacional, Alejandro Balbi, y el delegado tricolor Enrique Campos, plantearon a Wilson Seneme la aspiración de que el videoarbitraje se pudiera instalar en el fútbol uruguayo. El brasileño que dirige el arbitraje de Conmebol vio con buenos ojos la iniciativa.

Luis Inzaurralde

Barrera, Seneme, Balbi y Campos en Asunción

Finalmente, en la Copa América de Brasil 2019 (el día previo al partido que Uruguay disputó ante Chile el 24 de junio en Río de Janeiro), el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, oficializó ante Conmebol su aspiración de dar ese paso.

La Asociación llevó en su delegación a Darío Ubriaco, en ese momento director del arbitraje uruguayo, y formalmente comenzó a recorrer el camino que tiene como objetivo que en esta temporada 2022 todos los partidos se jueguen con VAR.

Leonardo Carreño

Ignacio Alonso y Darío Ubriaco

Ubriaco, quien actualmente integra la dirección de arbitrajes de Conmebol, comenzó a desarrollar el plan que incluyó cuatro etapas y que lo tuvo en las dos primeras; en la de 2021 y en la actual es la comisión de arbitrajes (Juan Cardellino, Roberto Silvera y Marcelo De León) y Martín Vázquez quienes están a cargo:

Leonardo Carreño

Juan Cardellino

1) VAR en las finales del Uruguayo 2019 (lo utilizaron en los dos partidos decisivos);

2) VAR en las instancia finales del Uruguayo 2020 (lo utilizaron en ocho partidos, en el cierre de la temporada);

Leonardo Carreño

Roberto Silvera

3) VAR en cuatro partidos por fecha en el Uruguayo 2021. Al comienzo del Apertura nueve equipos aceptaron que en sus encuentros se utilizara la tecnología y siete se negaron. En el Clausura, fueron 10, porque Wanderers también aceptó jugar con VAR. Al final de ese año, incluidas las dos finales, hubo 65 partidos con VAR.

4) VAR en todos los partidos a partir de la temporada 2022. La AUF espera la homologación de la licencia de nueve árbitros para poder brindar el servicio en todos los encuentros. Pretenden que eso ocurra desde la tercera o cuarta fecha del Apertura. Una temporada en la AUF incluye 296 partidos.

¿Cuánto le costará VAR en toda la temporada?

El Campeonato Uruguayo comprende tres torneos (Apertura, Intermedio y Clausura) en el que juegan 37 fechas de ocho partidos. Esto equivale a 296 partidos por año, más Supercopa y las finales.

El servicio de VAR tiene dos costos, recursos humanos (árbitros) y servicio de tecnología.

El costo promedio por partido de los árbitros es de $ 31.500. La AUF paga el 80% del viático de un árbitro al VAR y 70% al Asistente VAR, que equivalen $ 16.800 el primero y $ 14.700 el segundo.

Este monto, multiplicado por ocho partidos por fecha tiene un costo de $ 252.000 y por las 37 jornadas $ 9.324.000 (con el dólar actual equivale a U$S 207.000).

El servicio de tecnología, el más costoso, está en proceso de licitación.

En 2021 la AUF pagó US$ 4.500 por partido, brindando el servicio a 65 encuentros. En los años anteriores, con menos encuentros, pagó US$ 7.100 y US$ 7.700 por cada juego.

Leonardo Carreño

Cabina VAR para ensayos instalada en el Colegio de Árbitros

Es aspiración de la AUF llegar a un costo menor a US$ 3.000 por encuentro por este servicio de logística que incluye el software y la instalación en cada uno de los partidos, en todas las canchas que están homologadas por FIFA. Esta semana deben adoptar la decisión.

En caso de que deban pagar US$ 3.000 por partido, por los 296 encuentros (en una temporada completa, este año serán menos porque jugarían sin VAR las primeras dos o tres fechas) tendrá para la AUF un costo de US$ 888.000.

Además deben sumar alquileres de las camionetas que trasladan los equipos.

El VAR para toda una temporada (Apertura, Intermedio y Clausura) tendrá un costo de US$ 1.250.000.

¿A cuánto equivale este monto para el fútbol uruguayo? Al presupuesto anual de un club de menor presupuesto, o a la quinta parte de lo que Nacional invierte en su plantel principal.

¿Quién pagará el VAR? Informaron a Referí que los dos árbitros de VAR se cargarán al costo del espectáculo, que pagan los clubes, y el servicio de tecnología lo absorberá la AUF.

¿Cuál es la diferencia entre AUF y AFA?

Si la AUF consigue habilitar su sistema VAR en todos los partidos para la tercera o cuarta fecha del Apertura, lo habrá conseguido en un tiempo menor que AFA, que desde 2016 tiene en la mesa el proyecto del VAR y que a comienzos de 2019 avanzó con un plan organizado.

Lo que a la AUF le llevó 30 meses, al fútbol argentino 36 meses desde que iniciaron los trámites formales o más de 70 meses si se incluye desde que comenzaron a analizar la posibilidad de llevar la tecnología a su competencia interna.

Otra de las diferencias entre el sistema de Uruguay y Argentina es que AFA tiene tres jueces de VAR, un VAR y dos asistentes. La AUF dos, un VAR y un asistente.

AUF TV

Cabina VAR

También, que la AFA montó su sala VAR en el Complejo de Ezeiza, en un sistema similar al que pretendió utilizar Conmebol en Asunción para todos los partidos de Libertadores y Sudamericana, pero se encontró con que no es posible porque necesitan conexión que no tienen en todos los estadios.

En Uruguay, la cabina de VAR es una camioneta móvil que se traslada de una cancha a otra.

En cuanto a los costos, según un informe de Clarín publicado este martes, el costo para cada partido del sistema de tecnología es de US$ 4.700 por partido. En Uruguay, la AUF paga US$ 4.500 por partido sobre la base de 63 encuentros. Con 296 partidos por temporada pretenden reducirlo a US$ 3.000 o menos.

De aquellos siete a estos 30

En noviembre de 2018, Uruguay tenía solamente tres jueces y cuatro líneas autorizados para dirigir VAR: Andrés Cunha, Esteban Ostojich y Leodán González, y los líneas Nicolás Tarán, Mauricio Espinoza, Richard Trinidad y Gabriel Popovits.

En la actualidad, la AUF tiene el 100% de sus internacionales con certificación VAR, el 85% de los jueces de Primera, el 60% de líneas internacionales y el 20% de los de Primera.

En 2022, la AUF tendrá, cuando FIFA envíe la certificación en los próximos días, a 30 árbitros con licencia para VAR.

Leonardo Carreño

Cabina VAR para ensayos instalada en el Colegio de Árbitros

La exigencia mínima que debe contemplar la Asociación para brindar servicio de VAR en todos los partidos es que necesita 16 jueces por fecha, además de los cuatro jueces por partido (juez, dos líneas y cuarto árbitro), y debe tener en cuenta las bajas que puede tener en cada etapa por designaciones para competencias de Conmebol, bajas por lesión y suspensiones en caso de bajos rendimientos.

Por esa razón, la AUF fue autorizado por FIFA a homologar líneas para actuar como AVAR, lo que permitirá a fines de febrero o marzo, preparar a los líneas internacionales y de primera, que aún no tienen licencias, para que puedan hacer el curso y quedar habilitados.

Entre internacionales y de primera la AUF tiene 50 árbitros y líneas y necesita para cada fecha de ocho partidos 48 árbitros y líneas, por esa razón en un mismo fin de semana los árbitros de VAR actuarán en cancha.