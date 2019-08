Vázquez dice que gobernará "hasta el último minuto" de su mandato

El presidente Tabaré Vázquez dijo que gobernará "hasta el último minuto" de su gestión porque considera que esa es su obligación.

"A mí me eligió el pueblo uruguayo para que gobierne 1.825 días y será uno más, porque el año que viene es bisiesto, y voy a gobernar hasta ese día. Esa es mi obligación con los uruguayos y las uruguayas", dijo el presidente en diálogo con La República, y agregó: "Que quede muy claro, porque hay quienes dicen: que no haga más nada, total ya se va. Y no es así, nos vamos a ir el 1 de marzo y gobernaremos hasta el último momento".

Vázquez anunció días atrás que se haría estudios ante la posibilidad de que estuviera sufriendo un cáncer de pulmón. La biopsia pulmonar a la que se sometió dio como resultado que el nódulo que le habían hallado es maligno. El anuncio sobre su enfermedad se dio días después de que muriera su esposa, María Auxiliadora Delgado.

De todos modos, y pese a la situación personal que atraviesa, el presidente recalcó que continuará con el gobierno hasta el último día. Y para eso puso como ejemplo el proyecto de ley que envió al Parlamento semanas atrás para crear el Ministerio de Cultura.

"Me dijeron: '¿por qué mandan ese proyecto de ley ahora que ya vienen las elecciones?', y mi respuesta es porque estoy en el período de gobierno, porque el país y la Constitución de La República exige que sean 5 años de gobierno y yo pienso gobernar hasta el último minuto", expresó.

Con respecto a su enfermedad, Vázquez dijo que el se siente "uno más" dentro de las personas que atraviesan enfermedades en el país y que en Uruguay está "todo lo necesario" para curarse.

"Lo dije hace 8 años, cuando me entrevistaron para un libro y me preguntaron si en caso de tener un cáncer me trataría en el país, no lo dudé nunca, porque conozco perfectamente la calidad de la salud uruguaya", agregó.

El presidente comenzó con el tratamiento de radiocirugía, que según explicó a El Observador el jefe de servicio de Oncología del Hospital Maciel, Diego Touya, se trata de un tipo de radioterapia. "En vez de irradiar en muchas sesiones a bajas dosis (como la radioterapia convencional), se hace en una sesión a altas dosis en un volumen pequeño con la intención de eliminar el cáncer", señaló

En general, es un tratamiento que se "tolera bien" por el volumen de radiación que se utiliza. "Puede que la persona sienta cansancio, pero puede desarrollar sus tareas habituales", explicó el oncólogo.