Vázquez sobre su estado de salud: "Lo único que no puedo hacer es la bandera"

El presidente Tabaré Vázquez volvió a aparecer en una actividad pública luego de semanas de estar ausente y eligió como reintegro la asunción de las tres nuevas directoras del hospital Pereira Rossell –Victoria Lafluf, Mara Castreo y Natalia Cristoforone-, este lunes. Su ausencia se debía principalmente a una lumbalgia y el mandatario aseguró que cumplió “con todas las actividades” de su agenda y solapó una crítica al precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou con un comentario sarcástico sobre su estado de salud.

“Puedo hacer de todo, solo una cosa no puedo hacer. Lo único que no puedo hacer es la bandera. Pero el resto lo puedo hacer”, dijo en rueda de prensa. El presidente se refería a la prueba física que hace poco más de cuatro años realizó Lacalle Pou cuando también era el candidato nacionalista y faltaban menos de tres meses para las elecciones.

“Díganle a Tabaré que lo espero en esa bandera”, había dicho durante una gira en Soriano el líder nacionalista luego de colgarse en un caño en la calle.



Cuatro años después, Vázquez volvió a ese episodio para explicar su estado de salud. Desde hace un tiempo Vázquez sufre un problema en la ciática que le genera dolor al caminar y, tal como informó El Observador hace poco más de una semana, el presidente confirmó que tiene lumbalgia. “Estoy muy bien. Se me hicieron los estudios correspondientes, se me indicó un tratamiento médico. Durante estos tres meses estuve cumpliendo con todas las actividades, fui a Paraguay, a México. No estuve el 25 de agosto en Florida (en el acto por la declaratoria de la independencia) por razones preventivas”, sostuvo.

Durante el acto de asunción de las tres nuevas directoras elegidas por concurso, en medio de investigaciones a algunos directores de hospitales por presuntas irregularidades, el presidente respaldó a los nuevos jerarcas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). “Es una dirección de ASSE en la que confiamos, que no nos ha defraudado, ha cumplido una excelente tarea y estamos seguro de que la seguirán cumpliendo. Hoy es un día para que festejemos un hecho tan importante para la población”, dijo.