Vehículos eléctricos: cambios en los beneficios fiscales pueden repercutir negativamente en las ventas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), hizo ajustes en los criterios básicos de participación en los proyectos de promoción de inversiones.

A partir de este lunes los autos eléctricos de pasajeros tendrán que tener un valor CIF (costo del producto durante el despacho aduanero que incluye: costo de las mercancías en el país de origen, del seguro y del flete hasta el puerto de destino) de hasta U$S 27.000 para recibir beneficios fiscales, mientras que el último ajuste para los proyectos de inversión contemplaba vehículos cuyo precio CIF no superara los U$S 60.000.

Tras el anuncio, el gerente de la Asociación del Comercio Automotor de Uruguay (ACAU), Ignacio Paz, dijo a El Observador que esta decisión va a impactar en las ventas de autos eléctricos: "Veníamos multiplicando por dos cada año, de mantenerse así vamos a empezar a dividir entre dos", explicó en entrevista con Café & Negocios.

Además, dijo que actualmente el 70% de las ventas de este tipo de vehículos son producto de inversiones enmarcadas en la COMAP (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones).

Según el sitio de noticias especializado en el sector automotor, Autoblog, esta resolución lleva a que más de la mitad de los productos eléctricos para pasajeros que estaban siendo adquiridos a través de esta modalidad queden fuera de los beneficios.

El sitio de noticias del sector automotor sostiene que con esta nueva medida solo unos pocos modelos de automóviles para pasajeros quedan dentro de las condiciones establecidas para obtener beneficios COMAP, y algunos ejemplos son: Bestune NAT, JAC e-S1 o Letin Mengo, y cuadriciclos como el XEV YOYO.

Por el contrario, hay una lista extensa de modelos eléctricos 0km que a partir de hoy quedan por fuera de los criterios de COMAP, como: BYD New e2, BYD Yuan Plus EV, BYD Han EV, BYD Tang EV, Hyundai Kona Electric, Maxus Euniq 6, Mercedes-Benz EQA, Mercedes-Benz EQB, MINI Cooper SE Hatch 3 Door, Nissan Leaf, Peugeot e-2008, Renault ZOE E-Tech, y Volkswagen e-up!.

El gerente general de ACAU, Ignacio Paz, confirmó a El Observador que la asociación que dirige no fue consultada por el Ministerio antes de tomar esta definicón.

Para concluir, Paz explicó que este cambio de criterio surgió el 1° de diciembre con entrada en vigencia el 18, por lo que —en un sector en el que la planificación de las estrategias a seguir lleva varios meses—, no dio tiempo de ajustar los objetivos de las distintas empresas.

Como consecuencia, algunas empresas reclamaron al gobierno que revalúe la medida ya que compraron unidades a un precio CIF inferior al fijado previamente (U$S 60.000) para quedar amparados dentro de COMAP, y ahora sus productos quedan por fuera de los beneficios de compra. Y según Paz, se está revaluando.

Vehículos utilitarios, camionetas y furgones

En la modificación del Decreto Nº 268/020, se exceptúa de la limitación en monto —precio CIF— a vehículos utilitarios camionetas y furgones ( de entre U$S 30.000 y U$S 60.000 en caso de eléctricos) que cumplan con la definición de los criterios COMAP.