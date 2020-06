Versiones encontradas entre periodista y exdirector de TNU sobre "maniobra" contra Petinatti

Un chiste de Orlando Petinatti en la pantalla de Televisión Nacional en noviembre de 2019 sigue dando que hablar. El caso ya es harto conocido: el humorista estaba como invitado en un programa de cocina conducido por Patricia Wolf y fue interrumpido durante largos minutos para dar pie a un móvil del periodista Fabián Cardozo con dos ministros y el presidente de ASSE. De vuelta a piso, Petinatti no perdonó. "¡Qué comida nos acabamos de comer!", exclamó. Luego se agachó, y mostró un huevo a la cámara. "Después de lo que vi se me acaba de caer un huevo", ironizó.

A raíz de ese comentario, Cardozo se despachó con un hilo de Twitter en el que acusó a Petinatti de faltarle el respeto a su trabajo. El asunto pasó a mayores cuando la Asociación de Periodistas del Uruguay (APU), presidida por Cardozo, emitió un comunicado en el que se nombró cinco veces los dos apellidos judíos del humorista y generó masivas acusaciones de antisemitismo.

El nuevo elemento se añadió este fin de semana, cuando Cardozo dijo en una entrevista con Sábado Show que el móvil "fue parte de una maniobra mal realizada por la dirección anterior", encabezada por Ernesto Kreimerman.

"El móvil en sí fue algo inaudito. Estaba en un evento que contaba con presencia de varios ministros y otras autoridades. El director del canal estaba presente en el lugar y él mismo traía a los entrevistados y me decía que estirara, que siguiera al aire... algo increíble. Al terminar el móvil, me enteré de la intención del director, cuando él mismo me lo transparentó de una manera inentendible. Aseguró que su idea era utilizar ese espacio porque el entrevistado no era de su agrado, algo que será su problema, no el mío", dijo Cardozo.

"Me lo encomendó pero no de forma transparente. Yo no sabía cuál era la intención oculta, que era que el entrevistado no saliera al aire en ese programa. Eso me hizo mucho daño. Terminé envuelto en una polémica de la cual yo no fui instigador. Yo hice mi trabajo", añadió.

Consultado por El Observador, Kreimerman negó la versión del periodista y dijo que no hará declaraciones sobre el tema. "Coincido con la primera versión de Cardozo, del 6 de noviembre. Los hechos son como los expresó ese día y en tuits posteriores", se limitó a decir el exjerarca.

En su mensaje en Twitter el 6 de noviembre, Cardozo dijo que fue "la dirección" quien le planteó cubrir la Expo Salud, a la que concurrirían varias autoridades.

"Teníamos coordinado para salir al ministro (de Salud Pública Jorge) Basso y a pocos metros a la ministra (de Educación y Cultura María Julia) Muñoz y a Marcos Carámbula, (entonces) presidente de ASSE, a los cuales también entrevisté. Me informaron de producción que debía darle paso al cierre nuevamente a Wolf. Así lo hice, pero luego pasó algo más", escribió.

Anexando un video del episodio, Cardozo dijo que Petinatti "eligió, fiel a su estilo y costumbre 'hacer humor' con un trabajador". "El video muestra su forma de 'caer simpático', siempre vulgar, chabacana y obscena, salvo que sea el patrón", afirmó.

Un día después, Cardozo dio una entrevista al programa Algo Contigo (Canal 4), en la que ahondó en su visión del episodio. Allí insistió en que su reacción fue para "defender" su trabajo ante la crítica de Petinatti, y destacó la actitud de sus compañeros y las autoridades del canal.

"El equipo técnico del canal me ha expresado su solidaridad. También el director me ha hecho comentarios en ese sentido, incluso cuando sucedió ayer", afirmó.

En la entrevista con Sábado Show, Cardozo sostuvo que el suceso le disparó varias preguntas. "¿Qué hubiera pasado si no lo hubiese hecho? ¿Me enfrento al director que me estaba dando una orden directa? Inclusive los mandos medios del informativo no estaban al tanto de la situación. Entonces, terminé envuelto a una situación muy desagradable (...) Yo no era el culpable de la situación: no me pases esa factura, pásasela al poder, al director. No se la pases al que puso la cara", comentó.

La reacción de Petinatti

Tras los nuevos dichos de Cardozo, Petinatti se despachó con mensajes críticos con Kreimerman y con el propio periodista. "Lindo día para recordar como actuaba en las sombras Ernesto Kreimerman, el exdirector de Canal 5 TNU, y Fabián Cardozo para evitar mi presencia en el Canal de Todos", escribió en Twitter.

"Para ser admirador de la Gestapo no necesariamente tenes que ser nazi... Lo confiesa todo o casi Fabián Cardozo", agregó contra el exdirector de los medios públicos.

Luego retuiteó a un usuario que trajo a colación los mensajes de Cardozo en contra suyo y preguntó si "el director anterior se los obligó a escribir".