Viatri se enojó con López: "Les pasa a todos", dijo el DT

Iban 80 minutos del partido que Peñarol le ganó a Defensor Sporting en el Franzini por la primera fecha del Apertura 2019 cuando el entrenador aurinegro Diego López decidió sustituir al centrodelantero argentino Lucas Viatri para darle ingreso a Gastón Rodríguez.

Cuando Viatri llegó al banco de suplentes ubicado sobre la tribuna Alfredo Ghierra, López le palmeó la nuca al argentino y este se dio media vuelta y le dirigió palabras visiblemente ofuscado. El médico Horacio Deccia intentó calmarlo y Viatri le sacó la mano de encima. El entrenador fue a hablarle directamente para apaciguar los ánimos pero el Atracador no entraba en razones. Recién minutos después todo volvió a la normalidad y ambos hablaron del tema ya más tranquilamente.

El entrenador, en conferencia de prensa, restó importancia al entredicho que mantuvo con el jugador y destacó la competitividad de su plantel, en el que “todos quieren jugar”.

“Les pasa a todos”, dijo sobre los futbolistas a los que no les gusta ser sustituidos. “Es algo importante, pero tienen que entender que hay otros compañeros que entrenan como ellos y quieren jugar, quieren jugar todos. Es un plantel muy competitivo y lo bueno es que no quieren salir y quieren jugar”, señaló en la conferencia de prensa tras el triunfo ante Defensor Sporting en el Franzini.

Consultado sobre qué le había dicho Viatri, no dio detalles. “Lo que pasó es algo interno que queda entre nosotros, no voy a salir a hablar”, señaló.

López comentó que “Peñarol hizo un buen partido”. “No se desesperó, porque en todo momento intento jugar por abajo y llegar por afuera”, expresó.

El DT destacó el debut del juvenil Brian Rodríguez y señaló que “siempre es difícil un debut, más para un pibe como es él”. “Tiene muy buenas condiciones, está escuchando mucho a los grandes, que eso es el fuerte que tenemos nosotros, que hoy en día tenemos jugadores como el Cebolla, como Gargano, como el Lolo”, indidcó.

Sobre el zaguero argentino Cristian Lema, quien debutó ayer en el Franzini, dijo que “llegó y cayó muy bien al grupo”. “Este es un grupo muy bueno que lo acogió muy bien y creo que pudo hacer un buen partido”, manifestó.

López también explicó qué pasó con la salida del Cebolla Rodríguez. “Me llamó él, me pidió el cambio él, si no me equivoco fue porque sintió algo en el gemelo izquierdo”, señaló.

Y también destacó a Gastón Rodríguez, el hombre gol de la noche, quien había sido criticado por errar un penal en la final de la Supercopa. “Entró bien, los que entraron, entraron bien, el Mota también entró bien”, indicó. “En Peñarol, si no ganas sabés que vas a ser criticado. Las críticas, siempre que sean constructivas, ayudan. Él no se quedó con el clásico, vino a tratar de ganar, como lo hizo él y lo hicimos todos”.