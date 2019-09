Vientres Texel Elite vendió más de lo previsto y a precios “récord” para la raza

No solo se vendió más de lo previsto, sino que a “valores récord” para la raza. Ese fue el resultado del primer remate Vientres Texel Elite, organizado por la Sociedad de Criadores de Texel del Uruguay y llevado a cabo -el sábado 7- por el equipo de Zambrano & Cía.

En el marco de la 114ª Expo Prado los vientres de punta hicieron US$ 870 de promedio.

“El mejor mensaje que le podemos dar al país es que la carne ovina de calidad es la mejor opción y aquí se vendió la mejor genética”, expresó Norberto Paiva, presidente de la raza, una vez finalizada la venta.

Manuela García Pintos

Alejandro Zambrano fue el encargado de conducir las ventas.

De la mano de Zambrano & Cía, se alcanzó un valor máximo de US$ 2.760 –12 cuotas de US$ 230- por un vientre preñado (RP 80) de cabaña Illescas, de Lucas La Cava. Otro valor destacado fue por el primer animal que ingresó a pista con dos crías al pie de San Juan de la Teja de Onna Sirvys que cotizó US$ 1.920 (12 cuotas de US$ 160).

En total se comercializaron los 17 productos ofrecidos, pero al finalizar el remate los cabañeros decidieron agregar dos productos más –de cabaña San Juan de la Teja- que fueron comercializados exitosamente. De esta manera, el primer remate logró vender el 110% de la oferta.

Muchas de las ventas se concretaron telefónicamente, gracias a la transmisión en vivo que realizó el equipo de Campo TV y Rural UY, aunque también hubo gente picando en el salón Multiespacio.

Alejandro Zambrano, director de Zambrano & Cía, comentó a El Observador que tanto la venta de los ejemplares expuestos en la Expo Prado, como los vendidos en el remate especial “anduvo muy bien”.

“Se vio una muy buena calidad. La Sociedad de Criadores planteó no ponerle base a los animales y dejar que el mercado decidiera, ese era el objetivo. Un lindo evento, un lindo preámbulo para lo que se viene: la semana más intensa de juras y de ventas. Esperemos que el resto de los programas que tenemos en la Expo Prado nos salgan tan bien y tan lindo como esta venta”, señaló el rematador.

Por otro lado, explicó que los resultados son un lindo mensaje para los criadores, para la raza y para el sector, "al menos en lo que refiere a la fluidez de las ventas, no de los valores, porque predecir precios nunca es adecuado. El mercado es quien lo define y que sean los remates los que hablen”, determinó.

En tanto, informó que la venta de los carneros estuvo “un poco trancada” dado que se está fuera de época de zafra de reproductores ovinos.