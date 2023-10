Vilaseca, capitán de Los Teros: "No tenemos nada que reprocharnos, fue un gran Mundial"

En conferencia de prensa, el capitán de Los Teros Andrés Vilaseca habló de la derrota ante los All Blacks, pero también el balance del Mundial de rugby en el que le tocó ser capitán, y se mostró orgulloso del equipo.

“Acabamos de enfrentar al mejor equipo del mundo, en nuestro cuarto partido, el cansancio físico y mental empieza a jugar su parte, Por momentos pudimos hacer nuestro juego y pusimos en aprietos a Nueva Zelanda con lo difícil que es lograr eso. Pero con el correr de los minutos Nueva Zelanda encontró espacios más fácil, eso se hizo un poco cuesta arriba. Hay una diferencia entre los All Blacks y los partidos que hemos jugado hasta ahora”.

“Si vamos al objetivo que nos habíamos propuesto no lo cumplimos, la idea era ganarle a Italia y Namibia. Pero Uruguay hizo un papel impresionante. De alguna manera seguimos escribiendo historia, vimos mucho crecimiento en el jeugo, en el uno a uno, que hace unos años estábamos en inferioridad, hoy nos hemos equiparado, creo que lo que lleva a que Nueva Zelanda nos haga tantos puntos es un tema de ritmo. Me voy muy super orgulloso, muy contento, se acaba de terminar un ciclo, y como dije al equipo antes del partido no sé si volveremos a estar en un Mundial, cada vez es más difícil clasificar. Fue una actuación para irnos orgullosos, impresionante y peleamos los 80 minutos. No tenemos nada que reprocharnos, fue un gran mundial”.

El capitanato fueron tres años muy largos, los más lindos de mi vida pero también muy duros. No porque se sufra ser capitán, sino porque a nosotros nos cuesta mucho. Con el Mono hemos empujado sin parar. Cuando me ofreció el capitanato me propuse terminarlo en Francia 2023, di todo lo que tenía, di el 120% de mí por este grupo. Creo que lo más importante es el equipo, más allá de un capitán o un líder, y me alegra haber llegado a este mundial con este equipo. Hoy se ve un Uruguay muy maduro, jugando de igual a igual con las potencias. Ojalá sea un piso para lo q venga, nos sabemos si seguiremos acá pero hemos plantado una base muy buena y ojalá el futuro sea mejor.