Gerardo Viñales, el profesor en busca de la intendencia que el diputado rebelde nunca logró

Por Maximiliano Otero, especial para El Observador.

Darío Pérez, el histórico dirigente del Frente Amplio en Maldonado, lo abrazó, alguien registró el momento y ahora es su foto de perfil en Whatsapp. Gerardo Viñales, director de deportes del Municipio de San Carlos, ese día fue elegido para ser, por primera vez, precandidato en las elecciones departamentales fernandinas por la agrupación frenteamplista Cabildo 1813 porque Pérez, su líder y fundador, que con los años se ganó el mote de diputado "rebelde", dejó de postularse luego de ser derrotado por cuatro comicios municipales seguidos.

Viñales tiene sentimientos encontrados. Por un lado está agradecido con la confianza de Pérez, pero a su vez sintió "tristeza" porque el exdiputado rechazó una nueva posibilidad. "Es un tema muy personal de Darío (Pérez), hay que respetarle la decisión", dijo a El Observador el sucesor del líder de la Liga Federal.

"Darío (Pérez) para mí es un referente político y de vida muy importante, casi todos los días hablo por teléfono con él", confesó Viñales, quien aseguró que al médico le puede pedir un consejo "de lo que sea", tanto desde el ámbito político como personal.

El ahora precandidato pertenece hace 20 años al sector Cabildo 1813, fue director general en el área de deporte de la Intendencia de Maldonado en el segundo gobierno de Óscar De los Santos (2010 a 2015) y desde hace cinco años es director de deportes del Municipio de San Carlos.

Para Viñales que Pérez diera "un paso al costado" sin lograr ser intendente fue una muestra de "generosidad enorme".

En el año 2000 Pérez fue designado como precandidato para las elecciones municipales por primera vez. "Acepté el mandato de la asamblea y después me di cuenta de que no estaba preparado y no tenía equipo", dijo en una entrevista a El Observador en 2017. Ganó la elección interna con el 52% de los votos y fue el retador del candidato del Partido Nacional, Enrique Antía, quien resultó electo como jefe del gobierno departamental. "Si ganaba estaba regalado", recordó. Después perdió dos veces, en 2005 y 2010, contra su compañero de partido Óscar De Los Santos (Alianza Progresista) y en el 2015 fue nuevamente derrotado por Enrique Antía.

En las elecciones nacionales de este año, Pérez perdió su banca en el Parlamento luego de 24 años como diputado. Fue reconocido por su rebeldía ante la disciplina partidaria cuando un proyecto no lo convencía y decidía tomar posición contraria a la del Frente Amplio, que impedirían conseguir las mayorías en la cámara baja. Tanto fue así que el Plenario del Frente Amplio decidió en diciembre de 2018 suspenderle “sus derechos como adherente” por cuatro meses y sancionar a su sector la Liga Federal porque no votaron tres artículos de la Ley de Presupuesto en 2015.

Más adelante, Pérez no votó la ley de financiamiento de partidos políticos en diciembre de 2018. Ese mismo año fue protagonista de otra novela legislativa relacionada a la reforma de la caja militar; propuso cambios y la bancada frenteamplista, luego de idas y venidas, debió ajustarse a las modificaciones presentadas por él. También fue de los primeros en la coalición de izquierdas en condenar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a quien llamó: "un dictador con todas las letras".

La competencia en el Frente Amplio

Era jueves por la noche y Viñales fue al acto de conmemoración de la Policía de Maldonado, luego volvió a San Carlos y se quedó en su casa a la espera de lo que sucediera en el plenario departamental frenteamplista fijado para las 20 horas del 19 de diciembre. Allí se podía definir su candidatura y por eso, al ser uno de los involucrados, no pudo asistir. Tampoco lo hicieron sus eventuales competidores Óscar De Los Santos, Susana Hernández y Eduardo Antonini, el único diputado electo de Maldonado por el Frente Amplio.

Uno de los cuatro pre candidatos va a ser eliminado en la carrera hacia la Intendencia porque se permiten hasta tres por partido político.

Poco antes de la medianoche se enteró que la decisión sobre quiénes serán los candidatos departamentales por el Frente Amplio se postergó para este viernes 27 porque algunos sectores no tenían una postura definitiva.

Viñales creyó importante tener un programa único para la Intendencia, más allá de los perfiles que tenga cada uno de los posibles candidatos. Se consideró un apasionado por la gestión, y advierte que para él la planificación y la evaluación son básicos para acortar márgenes de errores.

El triple de su vida

Desde siempre se vinculó con el deporte. Nació en Durazno y a los 17 años viajó a Montevideo para jugar al básquetbol en las juveniles de Neptuno. Dos años después decidió estudiar en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF) de Maldonado y seguir su carrera deportiva allí. Se recibió en el año 1994 y fue funcionario municipal como profesor por 25 años. También trabajó como docente en escuelas y jardines, como director técnico en la selección juvenil de básquetbol y de preparador físico en Atenas de San Carlos y en la selección de fútbol mayor en Maldonado.

Tiene 48 años y no abandonó su pasión por el deporte. Aunque no juega más al básquetbol, hace natación y bicicleta con asiduidad.

En el plano político, no le faltan críticas a la administración de Antía. El frenteamplista dijo que la Intendencia de Maldonado atraviesa "un problema financiero muy complejo" y consideró importante realizar, en caso de ser electo, un plan macroeconómico "muy austero (...) para empezar a poner las cuentas públicas en orden".

Agregó que para este año, al no esperar una buena temporada laboral en el verano, cree que el gobierno departamental tiene que ser "proactivo en políticas sociales" y deberá "salir a buscar fondos de inversión internacional". "La única fuente de trabajo no puede ser la persona que entre a trabajar a la Intendencia", aseguró Viñales, quien creyó necesario reinsertar a la cantidad de gente, que según él, "no trabaja en invierno".

El dirigente de la Liga Federal, que está casado y tiene dos hijos -Joaquín y Catalina -, aseguró que su familia no está acostumbrada a una exposición "tan grande" y por eso meditó mucho su decisión de ser un posible candidato. Y, si no es elegido como gobernador departamental, afirmó que volverá a trabajar como profesor de educación física.