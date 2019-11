Darío Pérez, el diputado "rebelde" del FA, no estará más en el Parlamento

La Cámara de Diputados había entrado en cuarto intermedio y el legislador de la Liga Federal (Frente Amplio), Darío Pérez, se acercó a uno de los extremos de la sala y lanzó una frase que se entendería minutos después: “La voy a clavar al ángulo”. Pérez abandonó el Palacio Legislativo y dejó a su partido sin mayorías parlamentarias para votar la ley de financiamiento de partidos políticos en diciembre de 2018. Este martes, con el escrutinio definitivo, se confirmó que las urnas no le permitirán a Pérez hacer más "goles" como ese porque lo dejaron sin su banca en la cámara baja.

El frenteamplista "rebelde" encabezó, de cara a las elecciones nacionales, tres nóminas a diputados con la lista 1813. Una en Montevideo, una en su Maldonado natal y otra en Rocha. Pero en ninguno de los tres departamentos consiguió la cantidad de votos necesarios para renovar la diputación. En Montevideo solo obtuvo 1.052 votos, en Rocha consiguió 224 apoyos y en Maldonado fueron 6.964 los ciudadanos que lo colocaron como la segunda opción más preferida dentro de la coalición de izquierda en ese departamento.

Los votos observados y el sistema de cocientes dejaron fuera al frenteamplista de la próxima legislatura. Maldonado solo obtuvo 5 bancas y fueron para Eduardo Antonini (FA), Diego Echeverría (PN), Rodrigo Blás (PN), Germán Cardoso (PC) y Sebastián Cal (CA).

Marcelo Umpierrez

Pérez, a su vez, fue en tercer lugar de una lista al Senado bajo el sublema "Con Seregni y con Zelmar". Esa agrupación política se originó con la alianza del sector de Pérez y el Nuevo Espacio, liderado por Rafael Michelini. Esa unión fue una de las principales razones por las que el Frente Líber Seregni se dividiera. Tanto Asamblea Uruguay como Alianza Progresista no vieron con buenos ojos la incorporación del diputado "rebelde" en sus filas.

Alianza Progresista rechazó ser aliado del líder de la Liga Federal, quien mantiene un enfrentamiento con el exintendente de Maldonado, Óscar De los Santos, uno de los líderes de ese sector.

Pérez, que es diputado desde 1995, fue una piedra en el zapato para la bancada frenteamplista en estos últimos años. Conseguir las mayorías en la cámara baja no era asunto fácil cuando a Pérez le disgustaba un proyecto en tanto que desafiaba la disciplina partidaria.

Tanto fue así que el Plenario del Frente Amplio decidió en diciembre de 2018 suspenderle “sus derechos como adherente” por cuatro meses y a su sector la Liga Federal porque no votaron tres artículos de la Ley de Presupuesto en 2015.

En 2018 también fue protagonista de una novela legislativa relacionada a la reforma de la caja militar. Pérez propuso cambios y la bancada frenteamplista, luego de idas y venidas, debió ajustarse a las modificaciones propuestas por el representante por Maldonado.

Ines Guimaraens

Pérez fue de los primeros en la coalición de izquierda en condenar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y llamarlo "un dictador con todas las letras". En una entrevista del programa Quién es quién de Diamante FM en marzo de este año dijo que de vivir en Venezuela “estaría muerto o preso” por protestar contra el régimen. “Significaría enfrentarme, de la forma que venga, a lo que considero una dictadura”, señaló.

Según dijo en una entrevista que le realizó El Observador en mayo de 2018, no le quita el sueño que junto con el nombre de su cargo (diputado) aparezca el adjetivo "rebelde".

"El mote de rebelde no me preocupa porque desde que entré al liceo he practicado la rebeldía. Tampoco considero que sea un estigma porque en realidad el mundo ha avanzado por los rebeldes. Nunca por los que bajan la cabeza, nunca por los obsecuentes. Y no es estrictamente que lo disfrute, pero en política se confronta. No existe otra manera de luchar por las ideas", remató.