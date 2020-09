Visitas al interior y spot de candidato con Lacalle abren críticas por rol del gobierno en campaña

A falta de menos de dos semanas para la realización de las elecciones departamentales, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, realizará este martes una visita oficial al departamento de Rocha en medio de críticas y señalamientos, tanto de sus socios de la coalición como de la oposición, por lo que consideran son interferencias del gobierno nacional en las campaña electoral.

La agenda de Lacalle Pou en Rocha incluye tres actividades y antes de ser divulgada por Presidencia de la República fue difundida por la campaña del candidato blanco José Carlos Cardoso. El presidente encabezará la presentación del proyecto para la instalación de un hotel cinco estrellas en la costa del departamento; la entrega de una ambulancia en Lascano, y un ecógrafo y un equipo de radiología portátil en el Chuy.

La crítica por la llegada de Lacalle Pou a Rocha se suma a las que realizaron la semana pasada los colorados en el marco de su visita a Salto y al reclamo de representantes de la misma colectividad por la difusión de un spot del candidato blanco en Cerro Largo, José Yurramendi, en el que aparece junto a Lacalle Pou en la residencia de Suárez y Reyes.

La difusión anticipada del cronograma de actividades del presidente en Rocha mediante un flyer con los colores nacionalistas y el mensaje de “José Carlos Cardoso intendente, lista 71”, provocó la crítica del candidato de Cabildo Abierto, Martín Rodríguez, que también compite bajo el lema del Partido Nacional.

Rodríguez dijo a La Diaria que Cardoso estaba tratando de sacar “provecho” a la visita del presidente y que había “picardía” para traer “agua para su molino”.

“Los candidatos del Partido Nacional quieren apropiarse con picardía de que viene el presidente, pero el presidente no es del Partido Nacional sino de todos, ni siquiera de la coalición”, expresó.

Los datos de la última encuesta de Opción señalan que la elección en Rocha se definirá voto a voto ya que los blancos vienen en remontada. El Frente Amplio, que gobierna, obtiene un 42% de las adhesiones mientras que el Partido Nacional un 39%, el Partido Colorado 4% y anulados, en blanco e indecisos suman 16%.

“Si bien en ambos lemas la oferta es de triples candidaturas, hay un claro mano a mano en la disputa por el sillón departamental entre el actual intendente frentista Aníbal Pereyra y el diputado blanco Alejo Umpierrez, el primero consolidado en la capital del departamento, el segundo con ventaja en algunas localidades estratégicas como Castillos y Lascano”, agregó Opción.

Tras su visita a Rocha, Lacalle Pou estará el jueves en Maldonado, inaugurando la sede de la regional este de la Guardia Republicana en la ciudad de San Carlos.

Más allá del rechazo realizado del mandatario, las denuncias sobre la incidencia del gobierno en las campañas llevaron a que el tema fuera analizado este lunes en el Directorio del Partido Nacional.

La vicepresidenta Beatriz Argimón rechazó las acusaciones, aunque exhortó a los candidatos nacionalistas a evitar ampararse en figuras del Poder Ejecutivo –en particular Lacalle Pou– para proyectarse de cara a la elección.

Leonardo Carreño

"En lo que tiene que ver con el estímulo de nuestros compañeros y compañeras en cada departamento, forma parte de la estrategia que sean ellos quienes impulsen con su figura una plataforma personal, identificada con el partido, pero es fundamental que se hagan conocer personalmente y no por su adhesión a líderes partidarios", dijo Argimón.

Spot con reunión en Suárez

La respuesta fue a partir de la divulgación de un spot del candidato a intendente de Cerro Largo, Yurramendi, donde utiliza una reunión en Suárez y Reyes con Lacalle Pou, lo cual está prohibido por el artículo 77 de la Constitución.

El numeral quinto de este artículo 77 señala que el presidente y los ministros de la Corte Electoral "no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos", ni "intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral".

Argimón dijo que "el Partido Nacional no tiene nada que ver con la organización de campañas que a nivel personal algunos candidatos hacen" y que por ello no hay "una responsabilidad partidaria".

El presidente del directorio, Pablo Iturralde, fue quien quedó encargado de ponerse en contacto con los involucrados, y algunas horas después Yurramendi borró su publicación.

En el video, Yurramendi posaba junto a Lacalle Pou conversando sobre una propuesta de instalar una rambla en Cerro Largo. También aparecía la familia del candidato y la esposa del presidente, Lorena Ponce de León. El dirigente destacó en la publicación que además del tiempo para "hablar de trabajo", también lo hubo para "compartir momentos en familia".

La violación al artículo 77 de la Constitución fue advertidas entre otros por el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, quien manifestó que eso no se podía hacer.

Hay que avisarle al Sr. Presidente que su imagen está siendo usada en la campaña electoral, en flagrante violación de lo dispuesto por el art. 77, nral. 5o de la Constitución. Y que me disculpe el amigo Yurramendi, pero esto no se puede hacer. https://t.co/QLPSCP6fbn — Ope Pasquet (@opepasquet) September 14, 2020

En tanto, el senador suplente Tabaré Viera calificó la visita a Salto de “inoportuna” y aunque habló con el presidente al respecto, dio a entender que con su participación incidía en la campaña electoral, ya que el titular de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande -uno de los lugares donde fue a inaugurar- es el nacionalista Carlos Albisu, el principal candidato de los blancos. El Partido Colorado postula en ese departamento al senador y exintendente Germán Coutinho, que disputa la elección con el frenteamplista Andrés Lima y con Albisu.

“No es mi actitud hacerlo así", argumentó Lacalle Pou al ser consultado la semana pasada y recordó que en el 2000 cuando era diputado por Canelones los candidatos del Partido Colorado hicieron campaña y no le pareció “nunca algo que tiñera la elección departamental”.

La participación del presidente en el spot del candidato blanco para Cerro Largo así como sus visitas a Rocha y Salto también fue interpretada por el Frente Amplio como una injerencia en la campaña. Ante eso, legisladores de la oposición criticaron que Lacalle Pou estuviera haciendo lo mismo que rechazaba cuando era candidato.

El diputado del Movimiento de Participación Popular, Daniel Caggiani, recordó que Lacalle Pou criticó la participación de Mujica en la campaña electoral de 2014.

“Haz como yo digo, pero no lo que yo hago... En octubre del 2014, el actual presidente Lacalle decía esto sobre la participación del entonces presidente Mujica en la campaña electoral”, tuiteó acompañado de una nota de El Observador que cuestionaba al frenteamplista.

“A cualquier hijo de vecino le caemos con todo el peso de la ley: civil, tributaria, penal. ¿Y para los gobernantes qué? ¿Tenemos coronita? Para hacer cumplir la ley tenemos que ser los primeros en obedecerla”, dijo Lacalle Pou en ese entonces.

Haz como yo digo, pero no lo que yo hago... En Octubre del 2014, el actual Presidente Lacalle decía esto sobre la participación del entonces Presidente Mujica en la campaña electoral. https://t.co/HlRAyZOPyQ — Daniel Caggiani (@DCaggiani) September 14, 2020

Argimón y Delgado con Raffo

Más allá de la participación de Lacalle, en la coalición y en el Frente Amplio señalan que en las últimas semanas las autoridades del gobierno están desembarcando de lleno en la campaña, algo que de todos modos no está prohibido por la Constitución.

El fin de semana, tanto Argimón como el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, acompañaron a la candidata de la coalición en Montevideo, Laura Raffo, en distintas recorridas.

En una de ellas por el municipio CH, Delgado aseguró que Raffo representaba un "estilo diferente" a lo que fueron los últimos 30 años de gobierno frenteamplista en el departamento y llamó a la militancia a seguirla apoyando para continuar con el “cambio iniciado en noviembre”.

La participación fue criticada por la candidata del Frente Amplio, Carolina Cosse, quien acusó a los jerarcas de estar "metiéndose en la campaña tratando de entreverar a la gente". “En vez de estar trabajando en sus responsabilidades públicas, participan de los actos de Raffo. Eso no está bueno para el Uruguay", dijo.

Leonardo Carreño

Tabaré Viera también había expresado sus reparos a que haya integrantes del gobierno que se reúnan en los departamentos solo con candidatos blancos. "En algunos departamentos tenemos quejas", dijo y contó que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber estuvo en Rivera junto a los nacionalistas. "Me hubiera gustado que me llamara e hiciera su charla para toda la coalición, este no es un gobierno de partido, es de coalición", argumentó.

La bancada de senadores del Partido Nacional viajará este miércoles hasta Paysandú para realizar una gira por todo el departamento, que incluirá actos, reuniones y presencia en los medios de comunicación.

La encuesta de Opción da ventaja a los blancos apenas por fuera del margen de error. Obtuvieron el 43% de las preferencias en la medición, mientras que la izquierda recibió el 38%, los colorados el 4% y un 15% permanece indeciso o vota en blanco o anulado.

La consultora señaló que la situación ha sido de “altísima paridad” entre el FA y el PN a lo largo de todo 2020, lemas que con respectivas ofertas de triples candidaturas (claramente lideradas por Guillermo Caraballo y Nicolás Olivera respectivamente), concentran hoy cerca del 80% del electorado sanducero.