"Se está de un lado o del otro": FA refuerza campaña contra el gobierno por fueros de Manini

El Frente Amplio definió en su Secretariado Ejecutivo de este lunes reforzar la campaña con la que acusa a la coalición de gobierno de "complicidad" por la resolución de la mayoría del oficialismo compuesta por blancos, cabildantes y batllistas de no votar el desafuero del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

El secretario político de la coalición de izquierda, Rafael Michelini, dijo a El Observador que resolvieron realizar un "llamado a la población" bajo el entendido que este asunto es un "parteaguas" y un tema que "marca". "No estamos llamando a los frenteamplistas, sino a los ciudadanos: se está de un lado o del otro", señaló.

Y con esa consigna, la cuenta de oficial del Frente Amplio divulgó un nuevo tuit en las últimas horas con la etiqueta #DesafueroOComplicidad, que encabeza una imagen de fondo negro y letras blancas con la inscripción: "Eligieron complicidad".

Manini Ríos comunicó en un video en la noche del lunes que, a pesar de haber insistido durante la campaña nacional del año pasado con que no se ampararía en “ningún privilegio” y se sometería a la Justicia, finalmente no votará su desafuero solicitado por el fiscal Rodrigo Morosoli, quien pretende imputarlo por la presunta omisión de denunciar las confesiones de José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor en 2018.

"He decidido actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del reglamento del Senado, que establece que no puedo ser juez y parte en la definición de este asunto por lo que me retiraré de sala en el momento de la votación estando a lo que el cuerpo decida”, sostuvo el senador a través de un video.

Michelini contó que en el Frente Amplio se entiende que el tema trasciende a la discusión sobre Manini Ríos, y que en cambio involucra un debate más amplio. "Acá el tema es qué van a hacer los blancos, si van a dejar actuar a la Justicia o va a hacer complicidad con la impunidad. Es algo que tienen que decidir ellos. Después, cada cual sabrá si actuó con su conciencia y si podrá decirle a su familia que se estuvo a la altura de las circunstancias y de la historia, o le van a decir a sus hijos que no dejaron que actuara la Justicia y actuaron por tanto con complicidad", aseguró el secretario político del FA.

El que también eligió este tema para marcar posición fue el candidato a la Intendencia de Montevideo Daniel Martínez, quien rechazó en Twitter el cambio de postura del excomandante en jefe del Ejército.

"La coalición vuelve a cambiar lo que decía en campaña, nos mintieron. La defensa de los derechos humanos no admite estos juegos políticos. La operación de Manini es triste para el país", opinó Martínez en su cuenta personal.

El rechazo directo del Frente Amplio en este tema se da en plena campaña municipal y discusión por el proyecto de ley del Presupuesto Nacional enviado por el gobierno al Parlamento días atrás, en donde los frenteamplistas también encontraron claras áreas de confrontación. Uno de los temas que marcó el inicio de la discusión legislativa fue la intención del gobierno de pasar la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) a la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y desplazar a la intendencia capitalina de su administración, así como el aumento de los salarios de los presidentes de las empresas públicas.

El debate

Pese a considerar que no hay “méritos jurídicos” para votar el desafuero de Manini Ríos, en el Partido Nacional esperaban con insistencia un posicionamiento definitivo del líder de Cabildo Abierto, porque los blacos no estaban dispuestos a cargar ellos con todo el costo político de no habilitar el desafuero.

Hasta este lunes, Manini Ríos había ratificado su postura de no ampararse en "ningún fuero", pero la modificó luego de que la Junta Nacional de su partido resolviera pedirle que incumpliera su promesa de campaña. En una carta abierta ese día, le solicitaron al senador que "deponga su actitud de renunciar a sus fueros dados que estos precisamente se han consagrado en la Constitución para proteger a los legisladores y la intangibilidad de las decisiones adoptadas por un cuerpo legislativo que representa la voluntad popular".

La Constitución exige al menos 21 votos para habilitar un desafuero. El Partido Nacional (con 11 senadores) confirmó este martes su rechazo al desafuero, mientras que ya se sabía que Cabildo Abierto (3 votos) y Batllistas (2 votos) se opondrán. El único sector de la coalición que votará a favor será Ciudadanos, fundado por Ernesto Talvi y con dos escaños en la Cámara Alta. También votará afirmativamente el Frente Amplio (13 votos), pero Manini retendrá la banca.

De todas formas, aunque este martes estaba prevista la votación en comisión, los blancos pedirán que se posponga el tratamiento hasta el 29 de setiembre, después de las elecciones departamentales. El objetivo es que se vote en Cámara el 30 de setiembre.