Martínez sobre desafuero de Manini: "La coalición vuelve a cambiar... nos mintieron"

El candidato a la Intendencia de Montevideo, Daniel Martínez, se refirió a la decisión del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, de no votar su desafuero y la calificó como un "juego político".

"La coalición vuelve a cambiar lo que decía en campaña, nos mintieron. La defensa de los derechos humanos no admite estos juegos políticos. La operación de Manini es triste para el país", opinó el candidato a través de su cuenta de Twitter.

La coalición vuelve a cambiar lo que decía en campaña, nos mintieron. La defensa de los derechos humanos no admite estos juegos políticos. La operación de Manini es triste para el país. https://t.co/EVz9gZlBBA — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) September 8, 2020

Manini Ríos, tras insistir desde la pasada campaña electoral en que no se ampararía en “ningún privilegio” y se sometería a la Justicia, comunicó este lunes que finalmente no votará su desafuero solicitado por el fiscal Rodrigo Morosoli, quien pretende imputarlo por la presunta omisión de denunciar las confesiones de José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor en 2018.

"He decidido actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del reglamento del Senado, que establece que no puedo ser juez y parte en la definición de este asunto por lo que me retiraré de sala en el momento de la votación estando a lo que el cuerpo decida”, sostuvo el senador a través de un video.

Pese a considerar que no hay “méritos jurídicos” para votar el desafuero de Manini, en el Partido Nacional esperaban con insistencia un posicionamiento definitivo del líder de Cabildo Abierto, que reiteró desde la campaña en que no se ampararía en "ningún fuero" pero también ha dado varias señales de pretender continuar en el Parlamento.

Los blancos reclamaban a Manini que hiciera "explícita" su decisión y que no votara a favor cuando se discutiera en la Cámara de Senadores el desafuero. Tras las consideraciones del excomandante en jefe del Ejército en la noche de este lunes, entre los senadores blancos evalúan que el esperado mensaje llegó y, si bien faltan definiciones, vuelve a ganar espacio la posición de no hacer lugar al desafuero.

La Constitución exige al menos 21 votos para habilitar un desafuero. El Partido Nacional (11 votos), Cabildo Abierto (3 votos) y Batllistas (2 votos) se opondrán. El único sector de la coalición que votará a favor será Ciudadanos, fundado por Ernesto Talvi y con dos escaños en la Cámara Alta. También votará afirmativamente el Frente Amplio (13 votos), pero Manini retendrá la banca.