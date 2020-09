Manini Ríos afirmó que se retirará de sala cuando el Senado vote sobre su desafuero

Dale play y mirá el mensaje de Guido Manini Ríos.

El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos afirmó este lunes que se retirará de sala cuando la Cámara de Senadores vote su desafuero, según manifestó en un video divulgado a través de las redes sociales de su partido.

“He decidido actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del reglamento del Senado, que establece que no puedo ser juez y parte en la definición de este asunto por lo que me retiraré de sala en el momento de la votación estando a lo que el cuerpo decida”, sostuvo el senador.

La fiscalía pidió el desafuero de Manini Ríos para ser juzgado por la presunta omisión o retardo en informar como comandante en jefe del Ejército a sus autoridades sobre la confesión realizada por José Nino Gavazzo en un Tribunal de Honor, donde el represor admitió el 10 de abril de 2018 que había tirado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro en 1973. El fiscal Rodrigo Morosoli entiende que general retirado nunca procuró dar aviso a sus superiores acerca de esa confesión.

"Manifiesto también mi deseo de que se investigue en profundidad lo ocurrido con las actas de 2006 en el entendido de que hay actores que se repiten en la causa que se me pretender imputar, que habrían actuado de la misma forma 13 años después", agregó el senador de Cabildo Abierto.

En otro Tribunal de Honor que tuvo lugar el 26 de julio de 2006, el coronel retirado Gilberto Vázquez admitió que el Ejército ejecutó prisioneros y torturó, según informó El Observador el 28 de agosto. Los tribunales juzgaron a Gilberto Vázquez por haberse fugado del Hospital Militar mientras permanecía detenido a la espera de que se procesara un pedido de extradición de Argentina por el caso Gelman.

En las dos ocasiones a las que Manini Ríos hizo referencia el Poder Ejecutivo era encabezado por Tabaré Vázquez.

La bancada del Partido Nacional discutió este lunes durante cuatro horas sobre qué posición tomaría acerca del tema, en una definción que ya se dilataba desde hace semanas. Los blancos habían resuelto en su reunión un cuarto intermedio hasta mañana martes, cuando todavía no se había divulgado el video de Manini Ríos.

Pese a considerar que no hay “méritos jurídicos” para votar el desafuero de Manini, en el Partido Nacional esperaban con insistencia un posicionamiento definitivo del líder de Cabildo Abierto, que reiteró desde la campaña en que no se ampararía en "ningún fuero" pero también ha dado varias señales de pretender continuar en el Parlamento.

Lo que los blancos reclamaban es que si Manini no quería el desafuero lo haga "explícito" y que no vote a favor cuando se discuta en la Cámara de Senadores. Tras las consideraciones del excomandante en jefe del Ejército en la noche de este lunes, entre los senadores blancos evalúan que el esperado mensaje llegó y, si bien faltan definciones, vuelve a ganar espacio la posición de no hacer lugar al desafuero.

La Comisión de Constitución del Senado, que analiza el tema, está citada para este martes. Allí los cabildantes y el Frente Amplio exigen tratar el tema a la brevedad.

"Hoy las circunstancias han cambiado"

Manini Ríos afirmó al inicio de su mensaje que “nunca” dejó de concurrir a “citaciones judiciales”, y aseguró que lo hizo “con la verdad de los hechos, sin caer en las inverosímiles contradicciones de los otros indagados, a pesar de lo cual la fiscalía decidió solo” su imputación.

“Aun en ese contexto dije que no me ampararía en los fueros en casos de ser legislador. Lo hice por la convicción de no tener nada que ocultar, por haber actuado en todo momento de acuerdo a la ley y al buen desempeño de mis funciones. Consideramos en aquel entonces que el pueblo uruguayo debía conocer el doble discurso del gobierno en un tema tan sensible que es manipulado miserablemente para sacar distintos réditos. Pero hoy las circunstancias han cambiado. Las recientes revelaciones sobre las actas del 2006 han probado ese punto: los mismos actores, ante casos similares, actuaron de la misma forma en 2006 y en 2019”, agregó.

Los otros dos senadores de Cabildo Abierto Guillermo Domenech y Raúl Lozano, firmaron el fin de semana una declaración en la que señalaron que la Junta Nacional del partido resolvió pedirle a Manini Ríos que "deponga su actitud de renunciar a sus fueros dados que estos precisamente se han consagrado en la Constitución para proteger a los legisladores y la intangibilidad de las decisiones adoptadas por un cuerpo legislativo que representa la voluntad popular".

En el video, Manini Ríos también volvió a reclamar la remoción del fiscal de Corte, Jorge Díaz. “Es público que Cabildo Abierto ha pedido hace algunas semanas la remoción del fiscal de Corte, lo que sumado a declaraciones públicas del fiscal actuante en la causa generan justificadas dudas sobre la imparcialidad y la verdadera justicia que inspirará el proceso que se pretende iniciar”, dijo.