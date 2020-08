Leé las declaraciones de Gilberto Vázquez ante el Tribunal de Honor militar en 2006

El 26 de julio de 2006, el excoronel Gilberto Vázquez admitió ante un Tribunal de Honor que el Ejército ejecutó prisioneros, torturó y operó en Argentina para capturar uruguayos que fueron trasladados en “vuelos” a Uruguay.

“Nosotros ejecutamos, no asesinamos que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad, porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso, de lo que hice”, declaró Gilberto Vázquez, que hoy guarda prisión domiciliaria en la ciudad de Rivera condenado por 28 homicidios correspondientes a uruguayos capturados en Argentina.

“Tuve que matar y maté y no me arrepiento. Tuve que torturar y torturé con el dolor en el alma y me cuesta muchas noches dormir acordándome de los tipos que cagué a palo, pero no me arrepiento”, declaró en otro pasaje de sus declaraciones.

Las declaraciones se conocieron gracias a un pedido de acceso a la información pública que la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos hizo al Ministerio de Defensa Nacional, solicitando tener acceso a las actas de todos los tribunales de honor realizados a militares acusados de actos de represión en el gobierno de facto.

A continuación, el acta completa de su declaración:

