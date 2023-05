Volar más alto

Los acontecimientos cotidianos, por más importantes que sean, muchas veces nos ocultan el bosque. Así pasó esta semana, iniciada por el acto del PIT-CNT del 1 de mayo y culminada con el cese de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial Irene Moreira.

El PIT-CNT se puso en pie de guerra contra la reforma de la seguridad social y se mostró dispuesto a apelar a todos los instrumentos de democracia directa que brinda nuestra Constitución para derogarla. Incluso algún dirigente sindical fue más allá y aprovechó la volada para pedir la eliminación lisa y llana de las AFAPs.

Aunque se ha demostrado el éxito rotundo de la administración profesional de los fondos de pensión, no cesan los embates contra ellas basadas en razones ideológicas. No se acepta el “lucro” en la administración de fondos previsionales, aunque dicho lucro haya generado que del total del actual fondo previsional, dos tercios provengan de una buena gestión del mismo y solo un tercio de los aportes de los trabajadores.

Los mecanismos de democracia directa pasan solamente por una reforma constitucional ya que al referéndum no se puede apelar contra leyes que establezcan tributos o que sean de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Una reforma constitucional es una jugada políticamente muy riesgosa con consecuencias impensables para el prestigio del país como predecible y respetuoso de las reglas.

La renuncia que el presidente Lacalle Pou solicitó a la ministra Irene Moreira tensó la coalición multicolor al máximo. El lunes se sabrá si Cabildo Abierto sigue o no en ella. Quizá el fin de semana logre enfriar los ánimos y encarrilar las aguas para que el gobierno pueda llevar adelante las reformas que faltan que, por cierto, son varias. Pero el presidente tiene razón en su reclamo respecto de la improcedencia de la reserva de cupos para asignación directa sin pasar por el sorteo.

Sobrevolando estos episodios es preciso destacar la conferencia que organizó ACDE el día miércoles con destacados economistas del país.

ACDE, en el marco de su 75 aniversario, convocó a Ricardo Pascale, Ana Balsa, Javier de Haedo, Ignacio Munyo y Gabriel Oddone para analizar “Las claves para un mayor crecimiento sostenido a largo plazo”.

La conclusión general es que Uruguay tiene que hacer algo diferente a lo que viene haciendo para superar el magro crecimiento anual del 2,1% del PIB en promedio de los últimos 50 años. Con ese crecimiento tan mediocre, no hay oportunidades para las generaciones futuras.

Ricardo Pascale habló de que “Uruguay tiene una pésima relación con el futuro”. De Haedo coincidió con dicha opinión en tanto Ignacio Munyo se mostró más optimista al señalar que hay sectores que se han desarrollado como el tecnológico y el forestal y ellos si avanzan hacia el futuro.

Pero todos coinciden con mayor o menor énfasis en la necesidad de apostar a la innovación y al conocimiento, a la necesidad de mejorar la educación. Incluso Oddone recalcó que con los sectores de bienes no transables, donde trabaja el 80% de la población, deben ser más eficientes sin necesidad de esperar que llegue un evento agudo que los sacuda.

Pascale fue muy enfático al señalar que es preciso apostar por la ciencia, la tecnología y la innovación. Y se preguntó: ¿“vamos a seguir plantando arboles”?

Si Uruguay no potencia y se adapta a las nuevas tecnologías del trabajo, quedará por el camino. Ana Balsa fue enfática al señalar que “Hay tareas que serán reemplazadas totalmente (por la automatización) y eso va a generar gente que quedará fuera del sistema. Esto traerá estrés, desigualdad y desprotección financiera”.

En la educación está la clave y los expertos señalaron la buena experiencia de la UTEC de Rivera, señal de que aún con las trabas burocráticas y la lentitud propia del modo de ser uruguayo, cuando se quiere se puede. Eso si, el costo país hace que los profesores uruguayos tengan que vivir en Livramento y que en otras ocasiones se contraten profesionales argentinos a quienes les viene bien trabajar aquí y vivir en su país.

También es vital mejorar la inserción internacional del país. Oddone habló de la importancia del Acuerdo Transpacífico, al cual Uruguay solicitó ingreso el pasado mes de diciembre pero en lo que poco se ha avanzado. Seguramente una de las trabas es que Uruguay no ha firmado el acuerdo internacional de patentes. Si esto sigue así, nos va a ganar Ucrania que el 2 de mayo solicitó su ingreso al Transpacífico y espera ser miembro en 2024. Nosotros no tenemos fecha… y no se sabe si tenemos muchas ganas después de las trabas que nos ponen en el Mercosur nuestros hermanos mayores y del poco apoyo paraguayo.

También es preciso incrementar la lucha contra el crimen organizado, cosa señalada por Gabriel Oddone. Es algo de lo que en Uruguay no hemos tomado conciencia de lo grande y peligroso que es. Y nuestras armas contra ello no son las más sofisticadas.

Por último, decía Pascale que tenemos una mala relación con el futuro. Yo agregaría que si no hacemos las reformas de fondo, si seguimos con una oposición que a todo dice que no, si no nos adentramos en la sociedad del conocimiento y si no nos jugamos a entrar en un acuerdo internacional pase lo que pase con el Mercosur, lo que estaremos haciendo es expropiar el futuro de los uruguayos. Eso si, sin justa y previa indemnización, como establece la Constitución.