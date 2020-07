Volver a lo básico: un libro para aprender y entender el periodismo

Más que un profesor, el periodista Tomás Linn es un artesano que moldeó a cientos de estudiantes durante 37 años de docencia de la Universidad Católica. No solo por las enseñanzas prácticas del oficio (¿o profesión?, un eterno dilema), sino más que nada por la defensa de valores claves para el periodismo de calidad.

Luego de su retiro de las aulas dado por las pautas impuestas por algunas universidades sobre la edad de retiro de sus docentes, Linn (69 años) publicó un nuevo libro llamado Manual básico de periodismo (Paidós y Universidad Católica). “Me voy, pero dejo el libro”, pensó Linn cuando estaba procesando su retiro, según declaró a El País.

Se trata de un texto de 300 páginas que si bien tiene como insumo principal las anotaciones que año tras año realizó para preparar sus cursos, también aporta una mirada sobre la evolución de la práctica periodística a lo largo de las últimas décadas y cómo las nuevas tecnologías han alterado algunos procesos pero no la esencia de la tarea.

Uno de los conceptos que transcurren como hilo invisible a lo largo de todo el manual es la importancia de que los periodistas siempre tengan claro que el centro de sus tareas son los lectores. Cómo escribir una nota, cómo valorar la información, cuáles son las etapas de trabajo, qué es una noticia, cómo debe ser el relacionamiento con las fuentes, cómo debe construir un periodista su agenda. Todos esos aspectos, que están desarrollados a lo largo de libro, están pensados desde la óptica de cómo hacer una tarea de buena calidad pensando en que los lectores reciban un mejor periodismo. En el libro además de esos temas se desarrollan y diferencian los géneros: la crónica, la entrevista, el informe especial, el periodismo de opinión.

Al comienzo del texto Linn destaca que al revisar sus apuntes de los cursos de todos los años como docente para empezar a preparar el manual se sorprendió al ver todos los aspectos que debió cambiar y actualizar una y otra vez. Pero a la vez, como queda claro a lo largo de todo el libro, la enorme mayoría de los aspectos allí abordados no los cambiará ninguna tecnología. “Me impresiona ver la cantidad de asuntos que enseñaba hace 30 años y sigo enseñando hoy. Hay métodos de trabajo, pautas de rigor y valores que por ser universales y permanentes, si bien se adaptan a los nuevos formatos tecnológicos, perduran en el tiempo y definen todo aquello que es la esencia del periodismo”, escribió.

Los avances podrán modificar aspectos operacionales, pero no la esencia del periodismo y es por ello que este manual tendrá larga perdurabilidad. Tan larga como la existencia del periodismo.

A la vez el manual ayuda a quienes dan sus primeros pasos en el periodismo a entender las rutinas y los diferentes roles de una redacción.

Allí se advierte cómo la esencia no cambiará más allá de los avances o las diferentes circunstancias. Por ejemplo, una de las primeras tareas del día en una redacción es la reunión de editores para definir el trabajo del día. Por más que los periodistas teletrabajen como ahora, o por más que el trabajo sea a distancia, esa rutina debe mantenerse porque es lo que permite discutir los asuntos que luego los periodistas abordarán.

Otro elemento abordado es el dilema habitual del equilibrio entre lo importante y lo que a la gente le importa. Las nuevas tecnologías dan herramientas para saber con precisión lo que más le interesa al público, pero eso no debe hacer que los periodistas dejen de destacar lo importante por más que no interese a la mayoría.

“Cambió la relación con los lectores. Antes el medio se presentaba completo y compacto ante un público que lo esperaba. Ahora es el público el que elige, rechaza y hasta propone qué temas le interesan”, dice Linn. Agrega, además, que los medios tienen claro qué temas interesan y qué temas no. “Esto no quiere decir que los obligue a dar prioridad solo a esos asuntos. Las noticias populares no siempre son las relevantes. Y un periodista está al servicio de su público, pero no es demagogo con él.”

El manual no solo será útil para quienes se están formando en la profesión sino también para cualquier ciudadano interesado en cómo se practica el periodismo, y allí Linn da una muy buena definición: se puede “imaginar a una persona en un taller, una fábrica, un banco o una oficina, o ante la computadora de su casa, y que al terminar su jornada dice: ‘Estuve todo el día encerrado en mi trabajo para ganarme mi sueldo, pero esta noche al llegar a casa o mañana al desayunar quiero saber qué pasó en mi país y en el resto del mundo, y pretendo que alguien lo haya averiguado por mí, mientras yo estaba concentrado en lo mío’. El periodista es, pues, quien asume esa tarea de averiguarlo todo”.

7 condiciones del buen periodista, según el manual

1. Formación sólida

2. Estar bien informado

3. Dominio del idioma

4. Buen olfato del “sentir” público

5. Agudo sentido de observación

6. Capacidad de asombro

7. Insaciable curiosidad

Bibliografía

En el pasado, Tomás Linn publicó otros tres libros sobre su profesión: De buena fuente (1989), Pasión, rigor y libertad (1999) y ¿Una especie en extinción? (2012), además de cuatro ensayos periodísticos: Los temas sobre la mesa (1994), Los nabos de siempre (2004), Así concebidas: nuestras democracias imperfectas (2008) y Como el Uruguay a veces hay: retrato de un país que se cree demasiado peculiar (2019).