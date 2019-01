Vuelve el JIIFF y se renueva la tradición de ver cine bajo las estrellas

Cuando cae el sol, la playa deja de ser una opción y se enciende la pantalla. Esta ha sido, ya desde hace nueve años, la propuesta del José Ignacio Film Festival, acontecimiento que inaugura el año cinematográfico cada nueva temporada en el balneario del este uruguayo y que presenta, siempre, una programación destacable con estrenos comerciales y cine de autor.

Las sedes donde se ubicarán las pantallas, como cada año, se repiten: las películas volverán a proyectarse en la Bajada de los pescadores –José Ignacio–, en la estancia La mallorquina y en la vieja estación de Pueblo Garzón.

Programación

Cold War - sábado 5, Bajada de los pescadores

Una de las candidatas a llevarse el Oscar a Mejor Película extranjera en la próxima edición de los premios de la Academia. Cold War, del polaco Pawel Pawlikowski, viene precedida de críticas increíbles y del reconocimiento casi unánime de que es una de las grandes películas europeas del último tiempo. Se basa ligeramente en la relación de los padres del director, dos artistas que se enamoran en la Polonia que se oculta tras la cortina de hierro, en la Guerra Fría.

Woman at war - Domingo 6, Bajada de los pescadores

A sus cincuenta años, Halla, profesora de canto, toma las armas contra la industria local del aluminio de Islandia y se pone en riesgo. Sin embargo, su situación cambia con la llegada de una carta que da luz verde por fin a sus trámites de adopción de una niña.

Border - Martes 8, Pueblo Garzón

Tina y Vore, dos personas que claramente no encajan en la sociedad, viven sus vidas separadas y desconectadas. Un día, luego de su encuentro, pasan a comprender que no son como los demás y que por mucho tiempo vivieron bajo apariencias ajenas. Ganó el premio Un certain regard en el último festival de Cannes.

Non Fiction - Miércoles 9, La Mallorquina

Del director Oliver Assayas (Personal Shopper), Non Fiction tiene a Juliette Binoche en el papel de una intelectual francesa que, en medio de la bohemia parisina, queda enredada en una trama de sexo, mentiras, realidades y ficciones. Nominada a mejor película en el festival de Venecia.

La favorita - Viernes 11, Bajada de los pescadores

Otra de las películas que ya están haciendo ruido para la temporada de premios. El griego Yorgos Lanthimos (La langosta, El sacrificio de un ciervo sagrado) presenta esta historia ambientada en el siglo XVIII en la que Emma Stone y Rachel Weiz pelean por el favoritismo de una frágil reina.

El regreso de Mary Poppins - Sábado 12, Bajada de los pescadores

El clásico de Disney vuelve de la mano de Rob Marshall y Emily Blunt. En esta secuela de la película de 1964, Mary Poppins regresa para ayudar a la nueva generación de la familia Banks a encontrar la alegría y el asombro.