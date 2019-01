La otra movida de Punta del Este: eventos financieros top para millonarios

Punta del Este no es sólo un lugar de veraneo sino que también es donde convergen las últimas tendencias de moda y se charla sobre los negocios e inversiones en un ambiente más distendido.

En este contexto, es costumbre que todos los años los principales bancos de inversión de Suiza y Estados Unidos lleven a cabo eventos para los llamados 'high/ultra high net worth individuals'. Existen varias definiciones pero comúnmente se relaciona a los 'high net worth' con los inversores que tienen a partir de US$ 1 millón líquidos para invertir y los 'ultra high net worth' con quienes tienen a partir de US$ 10 millones líquidos. Estos últimos son los peces gordos que todo asesor financiero desea captar.

La mayor parte de los bancos extranjeros tienen la política de tomar inversores con un capital mínimo de u$s 1 millón y así dedicarse a este segmento de clientes sofisticados. Para lograrlo se llevan a cabo diferentes eventos año a año en las costas esteñas donde se fideliza a los clientes existentes y se los incentiva a que traigan amigos o conocidos que puedan llegar a estar interesados.

La condición para ser aceptados en este selecto club vip es que lleguen a reunir este capital mínimo. El negocio del asesoramiento se basa en las referencias. Los eventos suelen llevarse a cabo en los primeros días de enero que es cuando los potenciales inversores se encuentran en la zona y los asesores aprovechan para tomar sus cañas y salir de pesca.

Los bancos que arriban en estas costas son generalmente americanos o suizos. Los eventos consisten en charlas de estrategas de los bancos sumado a economistas de renombre que aporten un pantallazo del panorama local e internacional, sumado a recomendaciones de inversión que luego cada inversor profundizará individualmente con su asesor.

Los eventos suelen ser cenas o desayunos y los lugares preferidos son prestigiosas chacras o fincasubicadas en La Barra o José Ignacio.

El ROA que buscan es del 1% para arriba siempre, de modo de que en un patrimonio de u$s 5 millones se lleven u$s 50.000 anuales, más allá de cómo lo cobren, si es markup o mantenimiento de cuenta. Aunque los inversores no lo perciban directamente, estos eventos se cobran con las comisiones y tarifas que cada uno de ellos genera. Están los bancos que cobran solamente comisión por compra venta, los que cobran lo que se llama una tarifa 'all in' que es un mantenimiento de cuenta que incluye todo y donde operaciones que se hagan son ilimitadas sin costo adicional, o una combinación de ambos.

