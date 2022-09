Wanda Nara dice que se separó, pero Icardi lo desmiente

La saga de la pareja más mediática entre Wanda Nara y Mauri Icardi sigue dando que hablar. Ahora la panelista de ¿Quién es la máscara? posteó en su cuenta de Instagram que se separó del jugador. Sin embargo, y hay un sin embargo, es que el propio Icardi desmintió a su hasta ahora, o no, esposa.

“Me resulta muy doloroso vivir este momento pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos”, escribió acompañado de su firma: “Wanda”.

Hace casi un año, el pasado 16 de octubre, trascendió el affaire entre Mauro Icardi y la actriz Eugenia "La China" Suárez y desde entonces la pareja estuvo inmersa en turbulencias y reconciliaciones. A principios de agosto, la empresaria viajó a la Argentina y trascendió un audio suyo que entre los motivos de su presencia en el país estaba la firma del divorcio, algo que fue eventualmente desmentido.

Del otro lado del mundo, Icardi también se refirió al tema, abriendo el juego de preguntas y respuestas en sus redes sociales. "¿Estás separado de Wanda?”, le preguntó un usuario. A lo que Icardi respondió: “Como me la preguntaron mil veces ya, vamos a aclararlo de entrada. NO! No estamos separados”, señaló terminante. Y se refirió a los constantes rumores de crisis entre ambos.