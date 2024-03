Wanda Nara lanzó su nueva canción, "Money": "las chicas solo quieren money”

Wanda Nara deslumbró con su estilo y ritmo envolvente al presentar su nuevo tema musical "Money", luciendo un impactante vestuario. Como de costumbre, sus seguidores están emocionados por aprender la letra y ensayar las coreografías propuestas por la cantante. En el evento de presentación, Wanda estuvo acompañada por su esposo Mauro Icardi y su madre Nora.

Según las palabras de Wanda, el videoclip originalmente tenía un tono más provocativo, pero decidieron suavizarlo un poco. En una entrevista en el programa LAM con Ángel de Brito, Wanda aclaró que todas las letras de sus canciones son de su autoría y autobiográficas. Además, prometió que realizará varios shows, aunque no confirmó fechas específicas, pero podría haber sorpresas para el mes de agosto.

El estribillo de la canción repite: "Money, Money, las chicas solo quieren Money". La letra continúa con líneas como: "Ya ninguno me enamora, a mi nadie me traiciona. Soy la mami que controla, te detecto a toda hora. Me miran, me copian. Me copian, me miran. Me roza, suspira. Suspira, se excita Sigo facturando la mía".

En otro verso, Wanda canta: "Si me lo piden yo me caso sin problema, me desean porque saben que estoy buena. En mi caso la inversión es de primera. Ganando sola, y desde nena". Además, añade: "¿Te gusta como soy, te gusta copiarme mi amor?", con una voz sensual y casi susurrante, lo que podría sugerir un mensaje para La China Suárez en relación al controvertido "Wandagate".

Hasta el momento, Wanda obtuvo 25 mil euros a través de sus dos canciones anteriores en Spotify.