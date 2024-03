Wanda Nara le inspeccionó el auto a Mauro Icardi y lo mostró en Tik Tok: “Si ve esto me mata”

Wanda Nara sigue asombrando a sus seguidores. Recientemente, compartió en su cuenta de TikTok un video en el que se la ve inspeccionando el auto de su esposo. "Buen día, un día en el auto de Mauro Icardi", comenzó diciendo la personalidad televisiva, ataviada con ropa de invierno y un gorro de lana azul, ya que se encuentra en Turquía con su familia.

Dirigiéndose directamente a la cámara, continuó: "Miren, les voy a mostrar la intimidad de su auto". En el video se pudo ver un amplio espacio con asientos enfrentados, similar a una limusina. "Tiene almohadoncitos de su equipo, chicles", señaló. Luego, mostró unas cajoneras con llave. "Y esto no me aguanto, lo quiero abrir", confesó. Acto seguido, giró la llave y abrió el cajón. "Tiene agua, golosinas", dijo mientras tomaba un bocadillo de chocolate. "Esto me lo podés regalar, se va conmigo", anunció. "Todo esto se va conmigo", agregó mientras guardaba las golosinas y una botellita de agua en su bolso.

Después, retomó su tarea original. "¿Qué más hay?. ¿Esto qué es? Un café en lata. Lo bueno es que no tiene Tik Tok y no me va a poder ver esto, porque si ve esto me mata", bromeó Wanda. Mientras la cámara se alejaba, se podía apreciar todo el espacio del vehículo. "Chau, que tengan buen día, mientras él juega yo estoy haciendo uso de sus instalaciones", continuó de manera divertida. Luego, explicó la razón de su inspección: "Porque mi chofer se fue con mis hijos a llevarlos a un partido de fútbol", concluyó mientras se despedía con la mano.

Este video, compartido por la exconductora de Masterchef en TikTok, fue difundido por el programa Desayuno Americano, conducido por Pamela David en América. Durante la mañana del lunes, los panelistas y la conductora debatieron sobre la conducta de la mediática. Vale la pena mencionar que en estos días, Wanda está centrada en su carrera musical. Lanzó su primer sencillo "Bad Bitch" y hace unas semanas presentó un adelanto de su segunda canción, "Tóxica". Aprovechando las letras de su canción, donde canta: "¿Querés que te llame? Te estoy llamando ¿Por qué no respondés?", Wanda mostró un lado un tanto "tóxico" frente a las cámaras.

En una entrevista con Olga, el canal de streaming, hace unas semanas, la empresaria habló sobre su nuevo tema. Antes de gritar el título de la canción, completó su relato diciendo: "¿Querías que cambiara? Nada cambió. Y te bloqueo". Así comenzó esta nueva canción que tiene una base electrónica.

Por otro lado, dentro de su incursión en la música, Wanda también se presentó en vivo en la fiesta Bresh, realizada en el Estadio GEBA, sede Jorge Newbery. Después de lanzar dos temas propios, la fampsa subió al escenario y puso a bailar a todos con sus éxitos "Bad Bitch" y "O bicho vai pegar". Recientemente, celebró el lanzamiento de su segunda canción con un video en sus redes sociales. Compartió un fragmento del video en su cuenta de Instagram con la frase "O BICHO VAI PEGAR" y un emoji de la bandera de Brasil. Además, lo publicó en sus historias de Instagram.