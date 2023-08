Woke or not woke

¿Será que hemos llevado al extremo el tema de la inclusión forzada? Como apareció en Peter Pan e incluso en Cleopatra de Netflix? ¿Qué es WOKE?

Es gente que está extraordinariamente atenta, por no decir obsesionada con el prejuicio racial, sexista, o lo que se les ocurra a los de turno, y lo ven en todas partes y al mismo tiempo.

Las grandes distribuidoras de cine han metido este cocktail woke en muchísimas de las grandes producciones de entretenimiento. Es lo que ha pasado con las sagas de Marvel, que han ido introduciendo forzadamente elementos de identidad de género. Cada vez más mujeres, supermujeres. Cada vez más asiáticos, superasiáticos, o un forzudo moreno pisándole la cabeza a un debilucho WASP americano. Y el clásico blanco que veíamos en las películas de cowboys se transformó en el malo de la película. Esto sería como la quinta esencia de lo woke. Las compañías empiezan a usarlo y empiezan a darse una sobredosis descomunal de lo políticamente correcto. Lo woke suele ser inclusivo metido con calzador, es decir forzado. Los cazafantasmas mujeres, no son solo cuatro mujeres sino que son cuatro mujeres exageradamente empoderadas. O Los Ángeles de Charlie. Los guiones son muy malos. Son películas como te podría haber mandado a ver tu catequista con el cristianismo, pero con la ideología woke. Películas que cuestan 300 millones de dólares y recaudan 200 millones por ejemplo, ni siquiera cubren el presupuesto. Son mujeres tan perfectas, de ideología pura, con un feminismo low cost, que no cometen errores, todo les sale bien, entonces el resultado son películas aburridísimas.

La sirenita morenati tiene ya estos elementos de moralina occidental, entonces se estrella y lo que pasa olímpicamente de esta moralina triunfa. Tenemos ejemplos donde la protagonista es mujer y triunfa y no es inclusión forzada, como ALIEN, que es una película icónica, que es y sigue siendo un éxito. O Sarah Connor en la primer Terminator.

De estos tipos de ejemplos tenemos miles. Cuando se trata de hacer de manera forzada, genera rechazo, porque está mal hecho, mal diseñado y no tiene un guion claro. Otro ejemplo, She HULK, otro fracaso. Fracaso tras fracaso.

Llegó al punto que las compañías pierden millones de dólares y aparentemente no pareciera importarles, porque después del fracaso que fue la sirenita, sacan Elemental. Con un personaje principal, no binario, y donde los padres se empiezan a preguntar para que llevó a mi hijo a ver la película. Si después con cuatro años me está preguntando cosas no relativas a su edad. Pareciera a veces que se olvidan que el poder lo tiene el espectador. Las pérdidas de Disney son tan grandes que han despedido a su CEO y prácticamente quedando al borde de la quiebra. Si se llegara a descongelar la cabeza de Walt, ¿qué pasaría?

Esto no quiere decir que se va a cortar o terminar, es un tipo de programación mental para transformar la cabeza de los niños y adolescentes. ¿Pero cuánto es demasiado? ¿O cuánto es poco? Si bien la evolución del pensamiento y la aceptación de nuevos parámetros sociales no está mal, también regar una planta todos los días y ahogarla no está bueno. Dar de más a veces es contraproducente.

Y esto no solo se ve en las películas. Se vio también durante el mes PRIDE. Cervezas, Libros, ropa, supermercados,(budweisser, Target) generando enormes pérdidas para las empresas, teniendo que despedir a sus CEO’s y sus agencias de publicidad, llevando al extremo de una batalla cultural. Generando boicot de parte de la gente.

En el túnel solo se ven algunas pocas luces que se animan a romper o transgredir estas, llamémoslas, normas de convivencia. Una es la de Ricky Gervais que se anima en sus osadísimos stand up a reírse de la ola avasallan de las cuestiones de género y hasta de las enfermedades terminales. Esta a tiro de la cancelación.

Pasando en limpio, ¿qué es ser woke? El término describiría a las personas que están al tanto de las problemáticas sociales de hoy en día, incluso aunque no les afecten directamente. En pasado simple woke es despertar. Pero no significa estar obsesionado, acerca de la raza, el género, la orientación sexual o el medio ambiente.

Ni muy muy, ni tan tan. Tanto extremo, en algún momento nos lleva al medio, que es donde está el equilibrio, que es adonde todos y en todos los órdenes deberíamos estar.

Por eso mis amigues, no seamos tan tremendistas, busquemos el equilibrio, y por ahora conformémonos con un wok de pollo o de verdura si sos vegetarianos. Besis para todes.