XXI Jornada de Actualización Técnica promete respuestas

Programa de la jornada

Fernando García Frugoni (Coordinador de Malezas en CREA) expondrá sobre “El problema de malezas en los sistemas agrícolas de Argentina y Uruguay. Aprendizaje y herramientas”.

Sergio Pieroni (Departamento de I+D de Erro) expondrá sobre “Cada variedad en su ambiente de producción específico. Cuando lo nuevo supera el máximo posible”.

Rodrigo Iglesias (Gerente de Desarollo de Don Mario) expondrá sobre “Aporte de la genética Don Mario a la productividad. ¿Qué es lo que hace que una variedad sea exitosa?”.

Pedro Dejneka (MD Commodities) expondrá sobre “¿Cuán competitivo es el productor uruguayo frente a Brasil, Argentina y USA?”.

Eduardo Blasina (consultora Blasina y Asociados) expondrá sobre “Resumen final y perspectivas para el corto y mediano plazo”.

La XXI Jornada de Actualización Técnica que organiza Erro –esta vez en el marco de su 70° aniversario– brindará, a través de distintos expositores, información de calidad sobre los temas que generan preocupación en productores y técnicos, apuntando a aportar nuevas tecnologías aplicadas al aumento del rendimiento del cultivo de soja.La actividad se cumplirá el miércoles 26 de julio, desde la hora 9:30, en el teatro 28 de Febrero –28 de Febrero y Wilson Ferreira– de Mercedes, en Soriano.Marcelo Ferreira, ingeniero agrónomo y gerente de Semillas en Erro, comentó a El Observador Agropecuario que "hay un montón de tecnologías para aplicar y el desafío está en encontrar la mejor combinación para tantas situaciones como ambientes hay en el campo".El trabajo del Departamento de I+D de Erro-Don Mario busca seleccionar las mejores combinaciones de genética, manejo y calidad para que el productor las aplique con confianza y que no sea él quien las experimente en su campo."Hoy no hay margen de error y por eso es clave generar información de calidad. De ahí que uno de los temas a presentar son los resultados de la red de ensayos de variedades de soja y su manejo, con el lanzamiento de nuevas variedades, por ejemplo Don Mario Garra que tiene los eventos STS y RRIPRO, un gran aporte para el plan de siembras del productor por su rendimiento y estabilidad. También veremos novedades en tratamiento de semilla con inoculantes y promotores de crecimiento", añadió. De eso se encargarán los agrónomos Sergio Pieroni, responsable de I+D de Erro, y Rodrigo Iglesias, gerente de Desarrollo de Don Mario.Asociada a ese tema estará la participación del agrónomo Fernando García Frugoni, con más de 12 años de experiencia en agronegocios e I+D en Argentina y Uruguay y coordinador del proyecto Malezas CREA, "quien abordará la problemática de las malezas en nuestros sistemas productivos".Ferreira añadió que "desde hace un par de años vemos con gran preocupación cómo las malezas de difícil control avanzan en las diferentes zonas y se ven sus consecuencias en el incremento de los costos de producción con un impacto en la disminución de los rendimientos de los cultivos "."Hoy son un problema que se complica año tras año y que afecta la competitividad de las empresas agropecuarias no solo en Uruguay, también en el resto del mundo", expuso. Conociendo esa realidad, Frugoni presentará herramientas y propuestas técnicas para comenzar a mitigar el problema.Por otra parte, los agrónomos Pedro Dejneka y Eduardo Blasina van a interactuar considerando la realidad uruguaya, su competitividad, en el escenario regional en relación a Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos, "pues son los países que mueven la aguja en la oferta mundial de soja y con los cuales debemos competir".Dejneka posee gran experiencia en la temática, por haber sido operador de la Bolsa de Chicago y fundador de una reconocida consultora de mercados, "a lo que le agrega la fortaleza de vivir en Estados Unidos, con un conocimiento muy profundo del sector"."La idea es desnudar a Uruguay frente a sus competidores, saber cuán competitivos somos o podemos ser y por qué", expresó.Blasina, desde su visión y conocimiento de la realidad de Uruguay y del mercado internacional, permitirá generar un intercambio que fortalezca y enriquezca la exposición que hará Dejneka.Finalmente, dijo que "todos los años es un gran desafío preparar la jornada, pero gracias al equipo de trabajo y convivencia con el sector logramos que los temas colmen las expectativas".Por más detalles: www.jornada.erro.com.uy