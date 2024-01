Yanina Martínez: “Iberia va a tener 18 vuelos semanales a la Argentina”

La subsecretaria de Turismo de la Argentina, Yanina Martínez, presidió el stand argentino en Fitur y habló con El Observador España sobre las posibilidades del país para seguir desarrollando su potencial turístico.

Entre varias definiciones de interés, la funcionaria catamarqueña anticipó que la aerolínea española Iberia pasará de 16 a 18 vuelos semanales para conectar España con Argentina. Una de las noticias fuertes que se terminaron de cerrar en Fitur.



- Estuvo en el anterior gobierno y en éste que recién empieza. ¿Cómo se hace en una transición para ofrecer la Argentina al turismo español, con el momento que vive como país?

- Me toca justamente venir y ser parte de dos gobiernos pero creo que ha sido claro el presidente Javier Milei diciendo que tenemos que ponernos todos la camiseta de Argentina para salir adelante, trabajar fuerte para posicionar el país y eso es lo que estamos haciendo desde esta gestión. Consolidar los distintos destinos turísticos que tenemos en Argentina. Son conocidos nuestros atractivos pero hay que posicionarnos mostrando que somos un país confiable, donde hay muchísimas oportunidades para invertir y donde hay muchísima gente que tiene el deseo de trabajar y de lograr que el país salga adelante. No nos caben dudas que el turismo es una herramienta fundamental para que justamente genere mayor bienestar a la comunidad argentina llevando las divisas que estamos necesitando y buscando mercados prioritarios. Nosotros queremos generar enlaces y trabajar, no tan solo con los operadores turísticos o con las agencias sino también en vínculos bilaterales con distintos estados que a veces no hemos llegado y que vemos como una oportunidad de alianza estratégica en este contexto y en este momento en el que hoy la Argentina está viviendo, momento difícil sin duda en lo económico pero tenemos una resiliencia fuerte y creo que estamos bajo un muy buen rumbo que tenemos que trabajar todos juntos.

- ¿La política de cielos abiertos podría ayudar a que vuelva a haber más vuelos desde Europa a Argentina?

- Exactamente, es una política que va a incrementar y que va generar una mejora en la competitividad. Al haber más vuelos van a bajar los costos y los precios de los pasajes que es la dificultad que tenemos para ir a un destino que se encuentra muy alejado y cuyo costo para llegar es más elevado pero una vez que llega uno a Argentina tiene una competitividad en donde el tipo de cambio beneficia al turista que llega. Y con los cielos abiertos vamos a hacer una función fuerte en distintas compañías aéreas para que vean a Argentina como un destino interesante para ir a trabajar y con esto de poder llegar no sólo a Ezeiza sino también a distintos puntos del país que somos tan diversos y podemos concentrar en distintos destinos para que se potencien. Ya tenemos a Córdoba, hay interés en Mendoza, tenemos a Misiones. La idea es seguir trabajando para mejorar toda esa infraestructura que tenemos en los distintos aeropuertos y no tan solo en la política de cielos abiertos, sino también algo importante que va creciendo que son los cruceros. Ahora llegan muchísimo, y vamos a tener una escalada, mayor interés, que es algo muy interesante. Justamente ha estado el Presidente en la Antártida, un destino que nosotros trabajamos desde el lado de la soberanía pero que también tiene un interés turístico muy grande. Y vamos a estar con 270 recaladas de cruceros, así que es fabuloso el número y va a ser una temporada récord.



- ¿Que el presidente Milei haya ido a la Antártida ayuda al turismo antártico?



- Totalmente. Sabemos que el presidente es una figura reconocida a nivel mundial, con un posicionamiento muy fuerte en medios y en redes, y eso es un factor turístico para la Argentina en sí mismo. Que haya ido a la Antártida generó mayor interés. Me lo han estado comentando en estos días, y nos están preguntando “cómo se hace para ir a la Antártida”. Ha habido muchas consultas, por eso es un punto importante y lo trabajaremos para mostrar toda la Argentina en su integralidad. Y en cuanto a lo de cielos abiertos, tenemos una buena noticia: recién tuvimos reunión con Iberia y hemos incrementado los vuelos de esa compañía aérea. Pasaremos de 16 a 18 vuelos semanales, lo cual es una enorme noticia para el país. Desde Madrid a Buenos Aires, 18 vuelos semanales. Vamos a tener estar en 17 vuelos semanales desde abril y 18 desde octubre.

- Además de los destinos clásicos de turismo de Argentina, ¿hay otros que piensan promover para complementar?



- Los llamamos destinos emergentes porque tienen un potencial enorme. Destinos en la puna, que son maravillosos, perlas ocultas donde hay una diversidad geográfica increíble como volcanes, rutas fantásticas con montañas y tenemos algo que todavía la Argentina no lo visibilizó fuerte, que es la cordillera de los Andes, más allá de Mendoza, como lugar de enoturismo. Destinos como Tierra del Fuego, que están cercanos a otros destinos más consolidados, que no han sido descubiertos. Tenemos 11 patrimonios de la humanidad y, a su vez, también tenemos las rutas naturales, conjugándolas con rutas culturales. Estamos trabajando para posicionar el turismo de naturaleza vinculado a lo cultural, generar ese enlace de mostrar nuestras tradiciones, nuestra cultura de identidad, que creo que es importante resaltarlo y generar interés. No somos solo El Calafate y las Cataratas del Iguazú, sino que la diversidad de paisajes que tenemos en Argentina es fabuloso. También queremos ofrecer que vengan a Argentina las productoras de películas y de contenidos. Tenemos recursos humanos muy calificados y escenarios naturales maravillosos para poder hacer cualquier tipo de película de cualquier lado del mundo.



- ¿Buscan tener un turismo de producción de contenidos, como en España?

- Si, Vamos a trabajar en eso juntamente con el ministerio de Economía, y con otros ministerios vinculados. Nos tenemos que juntar con la mesa de marca-país Argentina para potenciar eso que sabemos que puede ser muy productivo y beneficioso.



- ¿Hay políticas de turismo para complementar con países como Uruguay y Brasil?

- Sí, hemos mantenido también reuniones con funcionarios de Chile y Perú para armar todos una estrategia conjunta de cara al mundo. Cuando uno habla de Argentina hay una marca muy fuerte que es Patagonia. Estamos por firmar un acuerdo con Chile para hacer una promoción conjunta, porque al trabajar en la región, sin duda nos potenciamos y podemos generar que la conectividad de Chile se pueda vincular con la Argentina. Y tenemos mucho trabajo para salir a difundir Argentina, Uruguay y Brasil al mundo. Estamos trabajando dentro de la región con una marca que la vamos a estar lanzando este miércoles que es “This is South América”, y es para que toda la región, si trabajamos en acciones concretas, tenga mucho mayor caudal de turismo. Que se puedan hacer itinerarios y recorridos con las grandes bondades que hay en cada lugar de América del Sur.



- ¿Los urge que la economía de la Argentina se estabilice para mejorar el flujo turístico?

- Es fundamental tener una economía ordenada para que también desde afuera sea positivo para el turista. Hoy estamos trabajando para lograr el déficit 0, no gastar más de lo que tenemos, que es uno de los ejes de la cuestión. Pero potenciando acciones estratégicas y en los mercados que son importantes. Cuando se hace una acción de promoción en un mercado donde están dadas las condiciones porque hay conectividad, hay que reforzarlos. Queremos que la Argentina pueda superar el pico que fue en el 2019 con casi 8 millones de turistas. Recuperar esos niveles y el gran objetivo es trabajar para ello y lograr alianzas con distintos países, con el sector público y el privado, trabajando de manera articulada y mostrando todos los atributos y cualidades diferenciales que tiene la Argentina, que son muchísimas y hay que mostrar fuertemente al mundo.