Zabala y Gigliotti, el valor agregado que Nacional sacó del banco para terminar con el sufrimiento

El tiempo se estaba consumiendo en el Gran Parque Central y el nerviosismo empezó a ganarle al público. Ni hablar a los jugadores en el campo de juego. Nacional estaba repitiendo la fórmula de la fecha anterior, 15 días antes contra Wanderers. Dominaba el partido contra Plaza Colonia, creaba las ocasiones, pero no lograba terminar las jugadas en el arco de Nicolás Guirin.

Había un ambiente raro, como que la gente temía lo peor: que así como pasó en el Parque Viera cuando el bohemio dio vuelta el marcador en pocos minutos -después Nacional lo empató-, el patablanca lo liquidara con un contragolpe. Parecía improbable por cómo se estaba desarrollando el juego, pero no imposible.

Leonardo Carreño

El ingreso de Gigliotti

Sin embargo, los cambios de Pablo Repetto surtieron efecto. Emmanuel Gigliotti buscó espacio en el área frente a dos zagueros y sacó el zurdazo; la pelota rebotó en el caño y apareció Diego Zabala para mandarla donde debía estar hace rato, al fondo del arco rival. El reloj marcaba 84 minutos y el tanto de apertura -y de triunfo- desató una euforia en el jugador que se incorporó este año al club y de los hinchas en las tribunas.

"Se hizo justicia" dijo después el entrenador de Nacional y si, tiene razón. Por más que se diga que en un partido de fútbol no existe la justicia y gana el que hace más goles, juegue mejor o peor que el otro, en esta oportunidad el gol y el resultado final fueron totalmente justos.

Leonardo Carreño

Mathías Laborda jugó un buen partido

Nacional encontró el gol a través de dos jugadores que empezaron el partido sentados en el banco de suplentes y ambos demostraron que pueden perfectamente ser titulares. El ingreso de Zabala sucedió por la lesión de Matías Zunino y el de Gigliotti se caía de maduro: el equipo necesitaba peso en el área y solo con Fagúndez no lo tenía.

El juvenil delantero que se ganó un lugar por sus condiciones, pero más por la lesión de Juan Ignacio Ramírez y la sanción de Gigliotti, falló por lo menos dos ocasiones -una muy clara, mano a mano con el golero- frente a Plaza. Necesitaba un refuerzo adentro del área y el técnico realizó un movimiento arriesgado: mandó al argentino y sacó a Joaquín Trasante de la mitad del campo.

Leonardo Carreño

Joaquín Trasante y Federico Barrandeguy

Nacional tiene una línea de juego, se ve la intención del entrenador en el equipo. Buen manejo de pelota, rotación, desborde por las bandas. Manuel Monzeglio mete pases entre líneas, el colombiano Alex Castro a veces desaparece pero cuando aparece es incontrolable.

Lo que le estaba faltando es desequilibrio por derecha porque Zunino no pasa por un buen momento -luego se lesionó-, y mayor contundencia cerca del arco. Lo encontró cuando ingresaron Zabala -apareció tanto por derecha como por izquierda- y Gigliotti.

Leonardo Carreño

Franco Fagúndez

Además tiene en la manga a Brian Ocampo y a Juan Ignacio Ramírez. El primero marca la diferencia cuando está bien, pero todavía no se recuperó totalmente de una distensión muscular; el Colo es un goleador y si bien participó en cuatro partidos del Apertura antes de lesionarse y no logró convertir, no se puede menospreciar su capacidad goleadora.

El tricolor empezó enchufado contra Plaza. A los tres minutos Coelho marcó de cabeza, pero estaba adelantado. Enseguida, Heredia detuvo con un agarrón a Monzeglio que se metía al área. Después, apareció solo Zunino por atrás de los centrales y definió por arriba del arco. Después del primer cuarto de hora comenzaron a juntarse Castro con Cándido por izquierda. Un rato más tarde, Fagúndez le reventó el pecho a Guirin.

Leonardo Carreño

José Luis Rodríguez

Con el correr de los minutos en el segundo tiempo, Plaza Colonia se agrupó delante de su arquero y trató aguantar el 0-0. Desistió prácticamente de atacar y su oportunidad más clara sucedió en la primera parte, un tiro libre ejecutado por Kidd que falló al rechazar Fagúndez y la pelota sorprendió a Sergio Rochet.

En el tramo final el asedio fue consistente y llegó la jugada que terminó en gol. Nacional consiguió tres puntos que lo mantienen expectante en la tabla, igualó la línea de Peñarol y le sirven para mirar hacia el futuro con mayor optimismo: en la Copa -debuta el miércoles frente a Bragantino en Brasil- y sobre todo en el torneo local ya que su próximo rival es Boston River, uno de los punteros.

Detalles del partido

Nacional: Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Mathías Laborda, Leonardo Coelho, Camilo Cándido; Joaquín Trasante, Felipe Carballo; Matías Zunino, Manuel Monzeglio, Alex Castro y Franco Fagúndez. DT: Pablo Repetto

Cambios en Nacional: 58' Diego Zabala x Zunino -lesionado-, 67' Emmanuel Gigliotti x Trasante, 77' Mario Risso x Coelho -lesionado-

Plaza Colonia: Nicolás Guirin; Federico Barrandeguy, Nicolás Ayala, Emilio Zeballos, Agustín Heredia, Facundo Kidd; Alvaro Fernández, Agustín Pérez, Leandro Suhr; Daniel Bahía y Nicolás Dibble. DT: Eduardo Espinel

Cambios en Plaza: 45' Víctor Rosa x Zeballos, 72' Ezequías Redin x Dibble, 83' Federico Pérez x Fernández -lesionado-, 87' Juan Cruz Mascia x Kidd

Cancha: Gran Parque Central

Juez: Andrés Cunha

Gol: 83' Diego Zabala (N)

Amarillas: Zunino, Cándido, Zabala (N), Heredia, Kidd, Ayala (PC)