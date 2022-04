Matías Pérez: "Los futbolistas logramos en corto tiempo un avance muy grande en la conducción del fútbol"

Como integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) desde mayo de 2019, Matías Pérez comenzó a conocer el fútbol desde otro lugar. En este tiempo y en su época en el movimiento Más Unidos que Nunca (MUQN) y como vicepresidente de la Mutual de Futbolistas construyó puentes con el objetivo de que los futbolistas se transformen en los protagonistas de los cambios que se están impulsando en el fútbol.

En primera línea del gobierno del fútbol atendiendo temas claves de la vida cotidiana de la AUF, especialmente en lo que gira en torno a las selecciones, en una charla con Referí habló sobre diferentes temas de actualidad.

Como representante de los grupos de interés en el ejecutivo de la AUF, que incluye a los futbolistas, ¿cómo se para frente a lo que ocurre en las elecciones en la Mutual?

Primero, teniendo presente la historia y recordando cómo llegamos hasta este lugar, que estoy ocupando. Eso es lo más importante. A mí me tocó ser parte de MUQN, que en sus inicios se presentó ante aquella Mutual presidida por Quique Saravia. para que interviniera representando a los jugadores pensando en lo mejor para el futbolista y para el fútbol uruguayo. En ese momento nos encontramos con una directiva de la Mutual que estaba peleando más por los intereses de una empresa que por los propios futbolistas. Esa es la génesis de este tema. En ese momento los futbolistas nos dimos cuenta que el fútbol generaba muchísimo más dinero que el que le ingresaba. Ahí estuvo el punto de partida, y a mí me tocó atravesar ese recorrido de MUQN, que se interviniera la Mutual y que me eligieran vicepresidente de la Mutual. En ese ínterin ocurrió la intervención de la AUF y los futbolistas, los árbitros, entrenadores y quienes conforman los grupos de interés lograron que hubiera una participación macro en el congreso de la AUF, con un miembro en el Comité Ejecutivo y una representación muy importante dentro del Congreso. A mí me toca ser parte del Ejecutivo representando a los grupos de interés, que no son solo los jugadores profesionales, también están incluidos los jugadores de la selección, el fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala, fútbol amateur, árbitros y entrenadores. Estar en este lugar representando a esta gran masa y entendiendo todo lo que pasó desde 2016 hasta ahora no me hace indiferente lo que ocurre hoy en las elecciones de la Mutual.

Camilo dos Santos

El exfutbolista descubrió el fútbol desde los escritorios

Con esto que acaba de explicar, ¿cómo le gustaría que se canalizaran las elecciones?

Me gustaría lograr concientizar al futbolista de hoy, que posiblemente no es el mismo que el de hace seis años atrás -porque las generaciones vienen cambiando-, que los futbolistas logramos en corto tiempo un avance muy grande en la conducción del fútbol y en trabajar en conjunto por el progreso de la AUF. Actualmente tenemos un representante en el comité ejecutivo, tenemos voz y voto en el congreso y que además tenemos una Mutual que trabaja espalda con espalda con la Asociación, a pesar de tener diferencia en muchos momentos, pero siempre pensando en lo mejor para el fútbol.

Camilo dos Santos

Matías Pérez: "Me gustaría lograr concientizar al futbolista de hoy que los futbolistas logramos en corto tiempo un avance muy grande en la conducción del fútbol"

Años atrás era común que los futbolistas cuestionaran cualquier expresión de un dirigente. ¿Ahora que están todos en el mismo gobierno, cambió?

Sin dudas que existen los prejuicios naturales del jugador sobre el dirigente como los que puede haber del dirigente sobre el jugador, por lo que ocurrió a lo largo de la historia del fútbol, pero en la actualidad en el buen entendido que tenemos que sumar fuerzas, a pesar de que hay momentos que tenemos diferentes intereses, si trabajamos juntos la construcción será mucho más potente. Entiendo que hoy estamos en lugares de toma de decisión y que estamos trabajando para que el fútbol uruguayo tenga mayores ingresos y cuide sus activos. En medio de eso desembarcan estas nuevas elecciones dentro del gremio que tienen que ver con todo esto que le digo.

¿Son elecciones distintas a las anteriores?

Sin dudas. Siempre hay que celebrar la democracia y respetar las diferentes formas de pensar. En este caso se plantea una elección en donde hay una lista que es de los jugadores, que hay representados 13 equipos con futbolistas que están activos, y hay otra lista, que tiene dos jugadores activos, y el resto son exfutbolista que no forman parte del fútbol. ¿Tienen sus derechos? Sí, pero llama mucho la atención la relación que tienen con una empresa y que lleguen de un día para el otro y que intenten desprestigiar todo el trabajo que se está haciendo. Uno puede tener diferentes opiniones, pero se plantó una campaña de desprestigio, de malos tratos, que no es lo que estábamos acostumbrados y creo que no es lo correcto para esta instancia que estamos viviendo.

Camilo dos Santos

Matías Pérez: "La AUF tiene que ser el dueño del activo fútbol y el socio técnico puede ser cualquier empresa"

Recién hablaba del camino recorrido, ¿en qué sentido avanzaron en este tiempo los futbolistas en el gobierno del fútbol?

El ida y vuelta que existe hoy con la información, no solo con la Mutual sino con los planteles es mucho más rápido al tener a una persona en el ejecutivo. Atravesamos una pandemia donde desde el día 1 se trabajó en comisiones para la vuelta rápida de la actividad. Eso se consiguió en tiempo récord. Fuimos uno de los primeros países en volver a la competencia. Se trabajó también para que llegara dinero de Conmebol y FIFA para la sustentabilidad de los jugadores. Avanzamos en el convenio de imagen, tanto que actualmente los jugadores cobran por prestar su imagen para AUFTV y la Mutual percibe un dinero por ello. Esto se transformó en uno de los grandes hitos de la Mutual, porque está en juicio con la empresa Tenfield por este mismo tema, cuando con la AUF cobra por esos derechos. Se generó el fondo de garantía, que es muy importante para la Mutual, porque aquellos clubes de la Segunda Profesional que ingresan a este fondo perciben por la AUF el pago de los mínimos mes a mes. Se transformó en histórico que al terminar el año, los clubes de Segunda casi no tienen deuda. La puesta a punto del artículo 27 que establece que los clubes no pueden contratar nuevos jugadores si tienen deudas. Estas son algunas de las cosas que trabajamos en la AUF con la Mutual para poder tener un mejor fútbol. La pata más importante del trabajo en conjunto es el que nos permite optimizar los recursos de la AUF, que, en definitiva, son los recursos de los clubes.

Los jugadores estamos trabajando para que la Asociación tenga mayores recursos por todos los conceptos, para que los clubes puedan ser realmente sustentables, puedan contar con mejores instalaciones para jugadores, socios, hinchas, y para que los periodistas trabajen en mejores condiciones. Esa es la visión de los futbolistas.

¿Esto es la extensión de MUQN?

El primer comunicado de MUQN, firmado por 600 o 700 jugadores y acompañado por los futbolistas de la selección, decía que queríamos trabajar por un fútbol mejor, que aspirábamos a tener representatividad, voz y voto en la AUF y trabajar en conjunto para mejorar el fútbol. Ese fue el pensamiento y sentir de hace seis años, y es el hilo conductor que nos llevo hasta ahora, cuando hay determinados sectores que buscan los contrario, y que pasa por favorece a un sector empresarial, con todo su derecho, pero que los futbolistas no podemos permitir.

Camilo dos Santos

En 2016 impulsó el movimiento Más Unidos que Nunca y en 2017 fue vicepresidente de la Mutual de Futbolistas

¿Están negociando el convenio colectivo con la AUF?

Sí, los muchachos de la Mutual vinieron en los últimos meses a la AUF a negociar el convenio colectivo.

¿Vence ahora?

No. Está dispuesto que si alguna de las partes presenta un petitorio de actualización, la otra tiene unos días para presentarse y comenzar a trabajar en el tema. Ese es el ámbito, por ejemplo, en el que se pueden lograr mejoras en los salarios mínimos de Segunda División Profesional. ¿Qué hizo la Mutual? Lo llevó al lugar en el que se negocian los temas. Todos queremos que suban los sueldos, el punto es cómo hacemos juntos para que los clubes tengan mayores recursos para subir esos sueldos. No se puede pedir a los clubes que se suba porque sí. Hay que trabajar para ello y no se logra de un día para otro.

Camilo dos Santos

Matías Pérez

¿Qué queda de aquel Matías Pérez de 2016 en los comienzos de MUQN?

Queda uno que aprendió mucho sobre la visión del fútbol desde otro lugar. Considero que crecí para ver el fútbol con determinada apertura. Hoy te puedo decir que estoy totalmente enamorada de la AUF como institución, porque es la institución madre del fútbol, que tiene mucha historia, mucho prestigio y muchos años más atrás del nacimiento de cualquiera de los que estamos hoy. Tiene una historia riquísima, muchos logros y, como todo en la vida que necesita cambios drásticos, el fútbol y la AUF necesitan cambios drásticos.

¿Aprendió a cuidar la AUF?

Sí.

¿Qué era la AUF para usted en su etapa de jugador?

A mí me tocó vivir una AUF en donde los intereses genuinos de la Asociación no se defendían con la intensidad e independencia que existe en la actualidad. No se puede generalizar, pero la conducción de hoy va por el camino de la transparencia, independencia y cambio.

Camilo dos Santos

Matías Pérez es uno de los siete integrantes del ejecutivo de la AUF

En torno a la negociación del próximo contrato de TV, Ignacio Alonso dijo que el objetivo que busca el ejecutivo es poner los números arriba de la mesa para llegar al mejor resultado.

En el mundo del fútbol existe una sensación de que si no está la empresa Tenfield, no hay nadie que ponga el dinero. Me gustaría que la gente pueda entender que el que pone el dinero en el fútbol es cada uno de los que contrata el cable en su casa. Desde el vecino que vive en Artigas hasta el último montevideano, que paga el cable, esos son los genuinos que ponen el dinero en el fútbol. El punto de hoy es que existe un contrato televisivo, con la empresa Tenfield que compró en su derecho y ley, que paga un monto a la AUF, que la Asociación aceptó y ocurre que la empresa gana más dinero que el que recibe el fútbol. Por tanto, el punto es que el contrato vence en 2025, y tenemos que valorizar desde dentro de la AUF el producto que tenemos que es el fútbol uruguayo, y ser nosotros quienes comercialicemos con el consumidor final los ingresos.

Este camino que recorrimos con AUFTV ha sido muy bueno para nosotros porque nos permitió explorar el activo televisión. Pudimos ver la cantidad de cosas que hay atrás del producto fútbol, las marcas que se interesan por ser parte, desde poner el nombre a un campeonato, la marca de la pelota, la estática y un montón de marcas que quieren asociarse con el fútbol.

¿AUFTV es el camino? ¿Tenfield puede ser el socio que la AUF busca?

La AUF tiene que ser el dueño del activo fútbol y el socio técnico puede ser cualquier empresa, Tenfield, ESPN, Fox. Lo importante es que AUF sea el dueño genuino del activo fútbol y que el mayor porcentaje de los ingresos quede en la AUF. Y cuando uno dice AUF no es AUF, se refiere a clubes, jugadores, entrenadores, árbitros y toda la familia del fútbol. Por eso es importante que el fútbol sea dueño de su activo. Por desconocimiento o por otros factores el fútbol hizo un negocio, que en su tiempo sirvió, pero que en este mundo globalizado y con las nuevas tecnologías este formato caducó. Tenemos que entenderlo todos. Los futbolistas ya lo comprendimos, por eso estamos hace años atrás de esto. Ahora también lo tienen que entender los clubes y los socios de los clubes, que son los que votan, y que son los espectadores del fútbol. Y, lo más importante, que todos podamos cuidar el activo fútbol.

¿Es viable comercialmente el fútbol uruguayo?

Sin dudas. Los números lo marcan. De todas formas, partimos de la base que el que paga el fútbol es el abonado. Por esa razón es importante que el socio e hincha lo entienda, y que se lo haga entender a su club para que pelee por sus activos. Cualquier incremento de la televisión o en la venta de activos comerciales es lo que podrá favorecer a sus clubes para crecer. Considero que tenemos que entender el fútbol como un todo, y el socio e hincha debería entender que es todo esto que impulsan los jugadores y lo que busca esta conducción de la AUF. ¿Qué estamos buscando? Que el dinero genuino que entra vaya a los clubes, porque beneficiará a todos y yo como socio de un club, que quiero que juegue una copa internacional, podré tener mayores ingresos para mi club, para hacer mejores contratos, mantener jugadores buenos que hoy se van a otras ligas con menos tradición de fútbol porque necesitamos vender para poder cubrir los gastos. Si juntos, los socios e hinchas con la conducción del fútbol no logramos que los ingresos del fútbol vengan al fútbol no lo vamos a poder cambiar nunca.

¿Usted cobra un sueldo en la AUF?

Los miembros del ejecutivo no tenemos sueldo. Ningún ámbito político de la AUF, ni las mesas ni las comisiones, perciben un salario. Considero que eso no está bien, y en algún momento deberíamos plantearlo, no solo para la AUF sino también para los clubes. Debemos profesionalizar la gestión porque de esa manera se hará más transparente la gestión, y se podrá exigir mayor dedicación. El único que percibe un salario por Conmebol es Ignacio (Alonso), el presidente, y lo que podemos recibir los demás, en algún viaje puntualmente, es un viático. Nada más. Por eso digo que le dedicamos todo el tiempo que podemos y tenemos, porque cada uno tiene sus emprendimientos personales. Esto uno lo hace por amor, por dedicación y porque siente que puede aportar algo. Entonces es importante que todos sepan que en la búsqueda de este crecimiento dentro del fútbol, que es lo que ocurre en Europa, los que encabezan las instituciones deben ocupar cargos rentados y que para los presidentes no implique un gasto ocupar el lugar en el que están porque además de estar expuestos, tienen una gran responsabilidad, le quitan hora a sus familias y encima tienen que poner de su dinero para llevar adelante un club. En otros tiempos eso se hizo, pero actualmente, en esta dinámica que te demanda 24 horas del día, no es sustentable hacerlo.